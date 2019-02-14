24 розыгрыша от братьев и сестер, чьи шалости оттачивались годами

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Жизнь не может быть скучной, если у вас есть брат или сестра. Стоит только неосторожно пошутить или забыть про 1-е апреля, и вот уже получаешь арбуз с сюрпризом, разматываешь километры оберточной бумаги со своей одежды или лишаешься любимого лакомства. Единственная радость — всегда можно устроить ответную шалость. Как герои этой подборки.

Мы в AdMe.ru окунулись в самую гущу шуточного сражения между родственниками, чтобы поведать о том, что сейчас происходит на полях братских подколов.

Иногда лучше вообще не выходить из комнаты

«Отлучился ночью на пару секунд в уборную, а когда вернулся, обнаружил, что мышка не работает. Оказалось, моя 8-летняя сестра решила надо мной подшутить»

«Ха-ха, тебя разыграли!»

«Сестра сегодня делает уборку, оставил ей подарок»

Кто-то и не подозревает, что ждет его в душе

В шуточном сражении все как в настоящем. Главное — занять выгодную позицию

«Она заставила меня это сделать»

Когда старший брат признает, что ты чего-то добился в жизни

«По крайней мере, у тебя выросла шея».

Когда вы брат и сестра, ни одно доброе дело не должно остаться без подвоха

Быть братом — это значит не давать младшему забыть о том, как тот опозорился

«Сестра разыграла меня и мою жену с офисной изобретательностью, когда мы вернулись из отпуска»

«Подготовил для своего младшего братишки на Рождество этот „тюремный“ портрет»

Младший брат всегда найдет уязвимое место старшего

«А не сыграть ли нам в игру?»

Мы с братом ведем пранк-войну, и я решил взять реванш"

Зазевался — и все вкусняшки достались родственникам, а не тебе

«Вот так я вернула своему брату долг в $ 1 000»

«Я пригласила брата в хороший ресторан и попросила надеть костюм. Он пришел в этом»

«Брат решил, что я должен потрудиться, чтобы получить подарок»

«Вот так мне упаковал подарок мой брат-механик и засранец по совместительству»

Кажется, это типичная записка от брата

«Мне кажется, молоко испортилось».

«Сестра любит делать селфи, что ж, я решил от нее не отставать»

«Вот так я встретил свою сестру из Европы»

«С возвращением из тюрьмы, Эбби!»

«Сестра устроила сюрприз к моему дню рождения»

«Каждый год с братом дарим друг другу такие футболки, сейчас мы на 5-м уровне»

Даже на собственной свадьбе нельзя не подшутить над сестренкой