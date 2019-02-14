24 розыгрыша от братьев и сестер, чьи шалости оттачивались годами
Жизнь не может быть скучной, если у вас есть брат или сестра. Стоит только неосторожно пошутить или забыть про 1-е апреля, и вот уже получаешь арбуз с сюрпризом, разматываешь километры оберточной бумаги со своей одежды или лишаешься любимого лакомства. Единственная радость — всегда можно устроить ответную шалость. Как герои этой подборки.
Мы в AdMe.ru окунулись в самую гущу шуточного сражения между родственниками, чтобы поведать о том, что сейчас происходит на полях братских подколов.
Иногда лучше вообще не выходить из комнаты
«Отлучился ночью на пару секунд в уборную, а когда вернулся, обнаружил, что мышка не работает. Оказалось, моя 8-летняя сестра решила надо мной подшутить»
«Ха-ха, тебя разыграли!»
«Сестра сегодня делает уборку, оставил ей подарок»
Кто-то и не подозревает, что ждет его в душе
В шуточном сражении все как в настоящем. Главное — занять выгодную позицию
«Она заставила меня это сделать»
Когда старший брат признает, что ты чего-то добился в жизни
«По крайней мере, у тебя выросла шея».
Когда вы брат и сестра, ни одно доброе дело не должно остаться без подвоха
Быть братом — это значит не давать младшему забыть о том, как тот опозорился
«Сестра разыграла меня и мою жену с офисной изобретательностью, когда мы вернулись из отпуска»
«Подготовил для своего младшего братишки на Рождество этот „тюремный“ портрет»
Младший брат всегда найдет уязвимое место старшего
«А не сыграть ли нам в игру?»
Мы с братом ведем пранк-войну, и я решил взять реванш"
Зазевался — и все вкусняшки достались родственникам, а не тебе
«Вот так я вернула своему брату долг в $ 1 000»
«Я пригласила брата в хороший ресторан и попросила надеть костюм. Он пришел в этом»
«Брат решил, что я должен потрудиться, чтобы получить подарок»
«Вот так мне упаковал подарок мой брат-механик и засранец по совместительству»
Кажется, это типичная записка от брата
«Мне кажется, молоко испортилось».
«Сестра любит делать селфи, что ж, я решил от нее не отставать»
«Вот так я встретил свою сестру из Европы»
«С возвращением из тюрьмы, Эбби!»
«Сестра устроила сюрприз к моему дню рождения»
«Каждый год с братом дарим друг другу такие футболки, сейчас мы на 5-м уровне»
Даже на собственной свадьбе нельзя не подшутить над сестренкой
А над вами когда-нибудь подшучивали родственники?