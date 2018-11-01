24 поздравления с днем рождения, за которые очень хочется отомстить
Торт с розочками, улыбки друзей, разноцветные шары, цветы и милые подарки — привычный набор для дня рождения. Но некоторые весельчаки считают, что это все ужасно скучно и вообще прошлый век. И стараются поздравить своих друзей самым неожиданным (и не всегда приятным) образом. Зато такое поздравление точно запомнится на всю жизнь.
Мы в AdMe.ru собрали для вас самые дерзкие, юморные, ироничные и креативные поздравления и подарки, которые только можно придумать. Возможно, эта подборка вдохновит вас на то, чтобы устроить незабываемый сюрприз близким. Только сначала удостоверьтесь, что они не обидчивы и хорошо понимают ваш юмор.
«Друзья очень душевно поздравили меня с днем рождения. Продумываю план мести»
«После получения такой открытки моя любовь к „Игре престолов“ как-то поутихла...»
И кто теперь посмеет сказать, что открытка — это не подарок?
«Кажется, друзья специально сделали для меня такие кексы, чтобы съесть их самим»
Весьма оригинальный подарок, который не может разозлить
Что же будет на 27-м уровне? Подумать страшно
«Вы достигли 26-го уровня.
Ваша ответственность увеличена!
Новые счета и налоги доступны.
Новая способность доступна:
кризис среднего возраста.
Достижение разблокировано:
все еще жив».
Когда было лень заморачиваться, а сделать приятное хотелось
Полезный подарок, прокачивающий силу воли
Честный торт на тему «Как я отпраздновал 21-летие»
«Бабушке сегодня 90, и вот что мы ей подарили»
«Интересно, какой торт я получу в 40 лет?»
«Подруга моей сестры постоянно дарит ей вот такие грустные тортики»
«Торт от родителей: „Роб, поздравляем тебя с 18-летием. Наша юридическая ответственность за тебя закончилась“»
«После такой щедрости я готов потратить в вашем магазине целых 0 рублей»
Когда у мужа накипит, рождаются вот такие подарки
«Попросила у своего парня на день рождения золотистого ретривера. Он подарил мне это...»
«Вот такое покрывало с портретом брата я подарила ему на день рождения»
«Коллеги узнали, что я веган, и подарили мне вот это»
«Моему другу исполнился 21 год, и вот что ему написала сестра»
Надеемся, девушка придумает достойный ответ
«Я отказался от сахара и мучного. И вот какой „торт“ подарила мне моя семья. Люблю их»
«Каждый год в день рождения босса мы разыгрываем его. В этот раз мы заменили лица его детей на фотографиях на лица сотрудников. Ведь он нам как отец!»
«Вот такие „печеньки“ приготовила мне моя 9-летняя дочь на День отца»
Внук попросил на день рождения машину, полную денег. Бабушка исполнила его мечту.
А вы любите креативные подарки и поздравления?