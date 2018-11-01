24 поздравления с днем рождения, за которые очень хочется отомстить

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Торт с розочками, улыбки друзей, разноцветные шары, цветы и милые подарки — привычный набор для дня рождения. Но некоторые весельчаки считают, что это все ужасно скучно и вообще прошлый век. И стараются поздравить своих друзей самым неожиданным (и не всегда приятным) образом. Зато такое поздравление точно запомнится на всю жизнь.

Мы в AdMe.ru собрали для вас самые дерзкие, юморные, ироничные и креативные поздравления и подарки, которые только можно придумать. Возможно, эта подборка вдохновит вас на то, чтобы устроить незабываемый сюрприз близким. Только сначала удостоверьтесь, что они не обидчивы и хорошо понимают ваш юмор.

«Друзья очень душевно поздравили меня с днем рождения. Продумываю план мести»

«После получения такой открытки моя любовь к „Игре престолов“ как-то поутихла...»

И кто теперь посмеет сказать, что открытка — это не подарок?

«Кажется, друзья специально сделали для меня такие кексы, чтобы съесть их самим»

Весьма оригинальный подарок, который не может разозлить

Что же будет на 27-м уровне? Подумать страшно

«Вы достигли 26-го уровня.



Ваша ответственность увеличена!

Новые счета и налоги доступны.



Новая способность доступна:

кризис среднего возраста.



Достижение разблокировано:

все еще жив».

Когда было лень заморачиваться, а сделать приятное хотелось

Полезный подарок, прокачивающий силу воли

Честный торт на тему «Как я отпраздновал 21-летие»

«Бабушке сегодня 90, и вот что мы ей подарили»

«Интересно, какой торт я получу в 40 лет?»

«Подруга моей сестры постоянно дарит ей вот такие грустные тортики»

«Торт от родителей: „Роб, поздравляем тебя с 18-летием. Наша юридическая ответственность за тебя закончилась“»

«После такой щедрости я готов потратить в вашем магазине целых 0 рублей»

Когда у мужа накипит, рождаются вот такие подарки

«Попросила у своего парня на день рождения золотистого ретривера. Он подарил мне это...»

«Вот такое покрывало с портретом брата я подарила ему на день рождения»

«Коллеги узнали, что я веган, и подарили мне вот это»

«Моему другу исполнился 21 год, и вот что ему написала сестра»

Надеемся, девушка придумает достойный ответ

«Я отказался от сахара и мучного. И вот какой „торт“ подарила мне моя семья. Люблю их»

«Каждый год в день рождения босса мы разыгрываем его. В этот раз мы заменили лица его детей на фотографиях на лица сотрудников. Ведь он нам как отец!»

«Вот такие „печеньки“ приготовила мне моя 9-летняя дочь на День отца»

Внук попросил на день рождения машину, полную денег. Бабушка исполнила его мечту.