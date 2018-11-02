24 доказательства, что владельцам питомцев нужно давать медаль за ангельское терпение

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Мы любим наших питомцев, но жизнь рядом с ними бывает ничуть не легче, чем вторая работа или еще один ребенок в семье. Уничтоженный ковер, сломанные жалюзи, украденная еда, привычка оттягивать все внимание на себя или, напротив, демонстративно не давать лапку — лишь небольшой список того, что знакомо почти каждому хозяину домашнего животного.

AdMe.ru приготовил новую подборку фото, доказывающих, что питомец — это почти всегда маленькая катастрофа, которую мы все равно обожаем.

Ну, в этой ситуации есть и плюсы: будет новый пол

А где обычно любит посидеть ваш питомец?

О личных границах можно забыть

Когда так старался, чтобы питомцу было удобно, но зря

Он очень горд своей новой дверью

Совсем не стыдно

Небольшой шок после поездки к ветеринару

«Наш кот несколько месяцев не дает нам смотреть телевизор»

Попытка сделать милое фото с питомцем обычно заканчивается так

5 кроватям и 11 мягким стульям он предпочел лоток яиц

Искупать собаку и потом вернуть ее доверие — отдельная миссия

«Причина, по которой мы прячем туалетную бумагу в шкафу»

Друг, да что ж ты там забыл?

Жалюзи и домашние животные, кажется, несовместимы

«Кот сбежал. Нашли его на следующий день за окном в комнате сына»

«Она кричала на капли воды 3 чертовы минуты»

«Моя кошка научилась собирать еду своим воротником и украла мой тако, когда я отвернулась»

«Эй, бросай свои дела и быстро корми меня, ты, глупый человек!»

«Причина, по которой у меня не может быть хороших вещей»

Так выглядит охота на белку у хаски. Кажется, они сломались

«Кот 2 часа наблюдал, как я прикрепляю гирлянду, а потом оборвал ее»

«Привет, возьмешь меня с собой на работу?»

«Кот? Нет, не видел такого»

Когда собрался грызть гранит науки, но кот успел раньше тебя

Бонус: «— Дашь лапку? — Не-а».