24 доказательства, что владельцам питомцев нужно давать медаль за ангельское терпение
Мы любим наших питомцев, но жизнь рядом с ними бывает ничуть не легче, чем вторая работа или еще один ребенок в семье. Уничтоженный ковер, сломанные жалюзи, украденная еда, привычка оттягивать все внимание на себя или, напротив, демонстративно не давать лапку — лишь небольшой список того, что знакомо почти каждому хозяину домашнего животного.
AdMe.ru приготовил новую подборку фото, доказывающих, что питомец — это почти всегда маленькая катастрофа, которую мы все равно обожаем.
Ну, в этой ситуации есть и плюсы: будет новый пол
А где обычно любит посидеть ваш питомец?
О личных границах можно забыть
Когда так старался, чтобы питомцу было удобно, но зря
Он очень горд своей новой дверью
Совсем не стыдно
Небольшой шок после поездки к ветеринару
«Наш кот несколько месяцев не дает нам смотреть телевизор»
Попытка сделать милое фото с питомцем обычно заканчивается так
5 кроватям и 11 мягким стульям он предпочел лоток яиц
Искупать собаку и потом вернуть ее доверие — отдельная миссия
«Причина, по которой мы прячем туалетную бумагу в шкафу»
Друг, да что ж ты там забыл?
Жалюзи и домашние животные, кажется, несовместимы
«Кот сбежал. Нашли его на следующий день за окном в комнате сына»
«Она кричала на капли воды 3 чертовы минуты»
«Моя кошка научилась собирать еду своим воротником и украла мой тако, когда я отвернулась»
«Эй, бросай свои дела и быстро корми меня, ты, глупый человек!»
«Причина, по которой у меня не может быть хороших вещей»
Так выглядит охота на белку у хаски. Кажется, они сломались
«Кот 2 часа наблюдал, как я прикрепляю гирлянду, а потом оборвал ее»
«Привет, возьмешь меня с собой на работу?»
«Кот? Нет, не видел такого»
Когда собрался грызть гранит науки, но кот успел раньше тебя
Бонус:
«— Дашь лапку?
— Не-а».
К чему нужно быть готовыми тем, кто решил завести питомца? Расскажите свою забавную историю.
Фото на превью unknown / imgur, unknown / imgur