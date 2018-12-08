24 фото, на которых нет часов, но заметен беспощадный бег времени

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Сегодня мы ежедневно делаем десятки фото и даже не придаем этому значения. Но снимки — это не только способ сохранить момент, но и возможность увидеть, как бежит время. Сделав фото, похожее на старое, можно в точности понять, что же изменилось.

Мы в AdMe.ru выбрали 24 снимка, на которых запечатлен бег времени.

«С 2012-го мы каждый год делаем новое фото в таком же составе»

«Родители воссоздали свадебное фото на свою годовщину»

«130 см разницы»

«1988–2018. Чемодан такой же рыжий, отец рыжесть немного подрастерял»

Как же быстро они растут

«Кто сказал ей расти так быстро?»

Из маленького комочка шерсти в гиганта всего за пару лет

«Мы сфотографировались на том же месте, что и в 1999 году»

«Со дня свадьбы в 2013-м мы решили делать фото с фото каждый год. Ниже — 2016-й и 2018-й»

«6 недель vs. 6 месяцев»

«Мы с подругой в 2004-м и в 2017-м»

«Мои родители, которые поженились 48 лет назад»

Была размером с картридж, а теперь и на приставке не помещается

А кто-то за 4 месяца и на целой полке перестает помещаться

«Вечер, когда я встретился со своей будущей женой, и мы с ней 17 лет спустя»

Он решил воссоздать фото 19-летнего себя

«Хозяйка, почему моя любимая игрушка уменьшилась?»

«Мы с друзьями в 1999-м и в 2016-м»

Из милахи в серьезного джентльмена

«Мой отец пытается повторить свое детское фото на фоне дома в Ирландии, в котором он жил в детстве»

«Мы встретились в воскресной школе, в старшей школе стали принцем и принцессой на выпускном, а сейчас ждем своего первенца»

«Братья вернулись в Припять и нашли свой автомобиль, чтобы воссоздать детское фото»

Слева — моя прабабушка, справа — я на том же месте 89 лет спустя

Спустя годы ничего не изменилось... почти...