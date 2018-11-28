23 фишки заведений, благодаря которым каждый новый клиент становится постоянным

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Все мы ценим хороший сервис и приятную обстановку, поэтому владельцы заведений стараются выдумать нечто особенное, чтобы завоевать любовь посетителей. К примеру, в одном ресторане за покупку нескольких пирогов в честь клиента называют блюдо, а еще есть супермаркет, где угощают бесплатным мороженым. И это еще далеко не все — в нашей подборке найдутся куда более оригинальные выдумки.

AdMe.ru собрал 23 фишки ресторанов, кофеен и супермаркетов, владельцам которых не все равно, с каким впечатлением уходят от них посетители.

Шкала сладости разных сортов яблок

В этом кафе при помощи таблички можно сообщить людям, что вы готовы поделиться местом за столом

«Пожалуйста, присоединяйтесь».

Шоколадки для вашего настроения

«Устал». «Счастлив». «Раздражен». «Скучаю».

Упаковка, которую легко превратить в подставку, чтобы палочки не касались грязного стола

Сотрудники ресторана носят на футболках «1-звездочный» отзыв о своей работе

«Просто знайте, что хорошего американского клиентского обслуживания здесь не будет».

Магазин дарит мороженое за покупку лакомства при температуре ниже ноля

«Мороженометр. 15 ударов = 1 обычный рожок».

Пекарня производит вертикальные ломтики хлеба, чтобы можно было делать огромные бутерброды дома

«В „Ашане“ обнаружил лупу на длинной цепочке, чтобы покупатели могли прочитать мелкий текст на ценниках и упаковках»

В Китае есть ресторан, где подают «курицу, загорающую на пляже»

Так компания продает уродливые лимоны

«Лимоны-изгои. Мы уродливые, но сочные!»

Если вы не можете выбрать один напиток, в этом кафе вам дадут двойной стакан, и выбирать не придется

В другом кафе вместе с мини-бургером подают мини-картошку фри

«Мой чай подали вместе с песочными часами, чтобы я знал, когда он будет готов»

Как вам зубочистки в маленькой футболке оригами?

Из двух пенопластовых чашек сделали циферблаты, которые отвечают на вопрос: «Насколько стар этот кофе?»

«Обычный». «Без кофеина».

Подставка-тест поможет узнать, нет ли в вашем напитке снотворного

Паз для того, чтобы вешать сумку на стул

В норвежском Burger King есть раковина, чтобы выливать газировку, прежде чем выбросить стакан

«В ресторане я использовал макаронину вместо пластиковой трубочки»

Знакомьтесь, робот Марти. Он бродит по супермаркету в поисках мусора

Поднос с соусами прямо на пицце

Этот ресторан предлагает челлендж: в соответствии с количеством купленных пирогов в вашу честь назовут новую позицию в меню

Кружка, у которой есть предохранитель для усов

А вы бывали в заведениях, у которых есть свои оригинальные фишки?