23 фишки заведений, благодаря которым каждый новый клиент становится постоянным
Все мы ценим хороший сервис и приятную обстановку, поэтому владельцы заведений стараются выдумать нечто особенное, чтобы завоевать любовь посетителей. К примеру, в одном ресторане за покупку нескольких пирогов в честь клиента называют блюдо, а еще есть супермаркет, где угощают бесплатным мороженым. И это еще далеко не все — в нашей подборке найдутся куда более оригинальные выдумки.
AdMe.ru собрал 23 фишки ресторанов, кофеен и супермаркетов, владельцам которых не все равно, с каким впечатлением уходят от них посетители.
Шкала сладости разных сортов яблок
В этом кафе при помощи таблички можно сообщить людям, что вы готовы поделиться местом за столом
«Пожалуйста, присоединяйтесь».
Шоколадки для вашего настроения
«Устал». «Счастлив». «Раздражен». «Скучаю».
Упаковка, которую легко превратить в подставку, чтобы палочки не касались грязного стола
Сотрудники ресторана носят на футболках «1-звездочный» отзыв о своей работе
«Просто знайте, что хорошего американского клиентского обслуживания здесь не будет».
Магазин дарит мороженое за покупку лакомства при температуре ниже ноля
«Мороженометр. 15 ударов = 1 обычный рожок».
Пекарня производит вертикальные ломтики хлеба, чтобы можно было делать огромные бутерброды дома
«В „Ашане“ обнаружил лупу на длинной цепочке, чтобы покупатели могли прочитать мелкий текст на ценниках и упаковках»
В Китае есть ресторан, где подают «курицу, загорающую на пляже»
Так компания продает уродливые лимоны
«Лимоны-изгои. Мы уродливые, но сочные!»
Если вы не можете выбрать один напиток, в этом кафе вам дадут двойной стакан, и выбирать не придется
В другом кафе вместе с мини-бургером подают мини-картошку фри
«Мой чай подали вместе с песочными часами, чтобы я знал, когда он будет готов»
Как вам зубочистки в маленькой футболке оригами?
Из двух пенопластовых чашек сделали циферблаты, которые отвечают на вопрос: «Насколько стар этот кофе?»
«Обычный». «Без кофеина».
Подставка-тест поможет узнать, нет ли в вашем напитке снотворного
Паз для того, чтобы вешать сумку на стул
В норвежском Burger King есть раковина, чтобы выливать газировку, прежде чем выбросить стакан
«В ресторане я использовал макаронину вместо пластиковой трубочки»
Знакомьтесь, робот Марти. Он бродит по супермаркету в поисках мусора
Поднос с соусами прямо на пицце
Этот ресторан предлагает челлендж: в соответствии с количеством купленных пирогов в вашу честь назовут новую позицию в меню
Кружка, у которой есть предохранитель для усов
А вы бывали в заведениях, у которых есть свои оригинальные фишки?
Фото на превью Donut153 / reddit