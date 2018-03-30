23 фотографии, которые дадут пищу вашему воображению
Интересности поджидают нас на каждом шагу — стоит лишь приглядеться и дать волю воображению. Например, так можно увидеть динозавра на спине у собаки или как у девушки-манекена «вырастают усы», а кофейный столик становится похожим на луну. Сегодняшняя фотоподборка покажет обычные предметы с неожиданной стороны, а заодно не даст вам заскучать.
AdMe.ru собрал 23 снимка, которые заставят вашу фантазию работать на полную катушку.
Просто ну очень необычная лавочка
Сочетание ковра и освещения в этом отеле вызывает буквально галлюцинацию
Пришлось посмотреть дважды
У собаки на спине сидит динозавр
«Издалека мне показалось, что дерево в какой-то чешуе. Подошел поближе — это были монеты»
Лампы на городских фонарях в виде звездолета «Энтерпрайз»: бесконечность не предел
Людям с богатым воображением не рекомендуется гулять в этом лесу
Собака буквально слилась с ковром
Радиатор, ты пьян, иди домой
Посидеть на стопке книг не желаете?
«Ушиб большой палец, и теперь на ногте будто нарисована дымящаяся чашка супа»
Усатый арбуз
Мини-электричка возле вокзала
Кофе тоже в шоке от того, насколько рано вы встали
Похоже, что в этом здании сделали пожарную лестницу для мышей
Девушка, у вас такие красивые... усы
«Купил себе RGB-лампу: в ее свете тени стали разноцветными»
В моем письменном столе поселился Грут
Эта божья коровка определенно чем-то недовольна
«На фотографиях со вспышкой мой слепой на один глаз кот получается похожим на Терминатора»
«Увидел радугу прямо у себя дома»
Какие выразительные у этого автобуса «глаза»!
Это не скульптура, это девушка в гриме и платье, которое победило в конкурсе костюмов
Фото на превью methodman1000 / reddit, p3rcymiracl3z / reddit