23 фотографии, которые дадут пищу вашему воображению

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Интересности поджидают нас на каждом шагу — стоит лишь приглядеться и дать волю воображению. Например, так можно увидеть динозавра на спине у собаки или как у девушки-манекена «вырастают усы», а кофейный столик становится похожим на луну. Сегодняшняя фотоподборка покажет обычные предметы с неожиданной стороны, а заодно не даст вам заскучать.

AdMe.ru собрал 23 снимка, которые заставят вашу фантазию работать на полную катушку.

Просто ну очень необычная лавочка

Сочетание ковра и освещения в этом отеле вызывает буквально галлюцинацию

Пришлось посмотреть дважды

У собаки на спине сидит динозавр

«Издалека мне показалось, что дерево в какой-то чешуе. Подошел поближе — это были монеты»

Лампы на городских фонарях в виде звездолета «Энтерпрайз»: бесконечность не предел

Людям с богатым воображением не рекомендуется гулять в этом лесу

Собака буквально слилась с ковром

Радиатор, ты пьян, иди домой

Посидеть на стопке книг не желаете?

«Ушиб большой палец, и теперь на ногте будто нарисована дымящаяся чашка супа»

Усатый арбуз

Мини-электричка возле вокзала

Кофе тоже в шоке от того, насколько рано вы встали

Похоже, что в этом здании сделали пожарную лестницу для мышей

Девушка, у вас такие красивые... усы

«Купил себе RGB-лампу: в ее свете тени стали разноцветными»

В моем письменном столе поселился Грут

Эта божья коровка определенно чем-то недовольна

«На фотографиях со вспышкой мой слепой на один глаз кот получается похожим на Терминатора»

«Увидел радугу прямо у себя дома»

Какие выразительные у этого автобуса «глаза»!