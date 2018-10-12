23 фото, которые выведут из себя даже тех, у кого нервы сделаны из стали

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Пользователи сети поделились ситуациями, которые довели их до белого каления. И, если честно, мы с ними солидарны. Кому понравится, когда в переполненном зале ожидания человек решает занять целых 4 места? Или когда компьютер вдруг начинает установку обновлений посреди важного мероприятия?

AdMe.ru нашел фото, увидев которые вы скажете: «Пожалуйста, не делайте так больше».

Эй, смотрите-ка, это «Мона Лиза»! Кажется...

Когда кто-то нарезает авокадо таким способом, где-то в мире рыдает один перфекционист

Яркое доказательство того, что пословица «Семь раз отмерь, один раз отрежь» была придумана не просто так

Новая игра для автомобилистов: «Угадай сигнал светофора»

«Этот мужчина 10 минут разговаривал по телефону с включенным фонариком»

Производитель этого печенья почему-то ненавидит человечество

«Windows решил обновиться прямо во время важного торжества в нашей школе»

И как теперь доверять вам, пончики с «начинкой»?

Это чувство знакомо, пожалуй, каждому

Женщина привела 2-летнего ребенка на фильм 13+. Когда он начал плакать, она включила ему мультфильм на телефоне на полную громкость

Кто-то оставил скоропортящийся салат посреди супермаркета

Без людей, которые решают встать, когда все сидят, не обходится ни одно мероприятие

«Сестра открывает конфеты, чтобы проверить, с каким они вкусом, и, если он не подходит, кладет их обратно»

Все так хорошо начиналось, но потом что-то пошло не так

Наглядная демонстрация того, как не надо хранить столовые приборы

А как вы используете свой ноутбук?

Когда решение сделать что-то оригинальное оказалось совершенно неуместным

Когда кто-то оставил рекламный флаер на машине, а потом прошел дождь

3 человека, 12 сидений, 0 уважения к другим

Когда соседи решили переехать и перегородили всю проезжую часть

Просто руки чешутся нажать Ctrl A и Delete

Когда думал, что тебя ждет много шоколада, но был жестоко обманут

Женщина разговаривала по телефону с того момента, как зашла в кафе, пока ее ребенок бегал вокруг и делал это с солонками на столах

Какие ситуации могут вывести из себя вас?