23 фото, которые выведут из себя даже тех, у кого нервы сделаны из стали
Пользователи сети поделились ситуациями, которые довели их до белого каления. И, если честно, мы с ними солидарны. Кому понравится, когда в переполненном зале ожидания человек решает занять целых 4 места? Или когда компьютер вдруг начинает установку обновлений посреди важного мероприятия?
AdMe.ru нашел фото, увидев которые вы скажете: «Пожалуйста, не делайте так больше».
Эй, смотрите-ка, это «Мона Лиза»! Кажется...
Когда кто-то нарезает авокадо таким способом, где-то в мире рыдает один перфекционист
Яркое доказательство того, что пословица «Семь раз отмерь, один раз отрежь» была придумана не просто так
Новая игра для автомобилистов: «Угадай сигнал светофора»
«Этот мужчина 10 минут разговаривал по телефону с включенным фонариком»
Производитель этого печенья почему-то ненавидит человечество
«Windows решил обновиться прямо во время важного торжества в нашей школе»
И как теперь доверять вам, пончики с «начинкой»?
Это чувство знакомо, пожалуй, каждому
Женщина привела 2-летнего ребенка на фильм 13+. Когда он начал плакать, она включила ему мультфильм на телефоне на полную громкость
Кто-то оставил скоропортящийся салат посреди супермаркета
Без людей, которые решают встать, когда все сидят, не обходится ни одно мероприятие
«Сестра открывает конфеты, чтобы проверить, с каким они вкусом, и, если он не подходит, кладет их обратно»
Все так хорошо начиналось, но потом что-то пошло не так
Наглядная демонстрация того, как не надо хранить столовые приборы
А как вы используете свой ноутбук?
Когда решение сделать что-то оригинальное оказалось совершенно неуместным
Когда кто-то оставил рекламный флаер на машине, а потом прошел дождь
3 человека, 12 сидений, 0 уважения к другим
Когда соседи решили переехать и перегородили всю проезжую часть
Просто руки чешутся нажать Ctrl A и Delete
Когда думал, что тебя ждет много шоколада, но был жестоко обманут
Женщина разговаривала по телефону с того момента, как зашла в кафе, пока ее ребенок бегал вокруг и делал это с солонками на столах
Какие ситуации могут вывести из себя вас?
Фото на превью svanho / reddit