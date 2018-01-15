23 человека, которым судьба приберегла неожиданную встречу
Большинство из нас хотя бы раз в жизни встречали кого-то необычного или оказывались нос к носу со звездой. К счастью, в наше время у всех имеются телефоны со встроенной камерой, поэтому поймать удивительный момент не составляет никакого труда.
AdMe.ru нашел 23 фотографии, на которых люди запечатлели неожиданные встречи со своими кумирами, а также теми, кто поразил их до глубины души, несмотря на отсутствие звездного статуса.
«Я встретил Киану Ривза на перекрестке»
«Родители познакомились с дружелюбным скатом»
«Мой друг встретил на свадьбе парня, который выглядит и одевается как он сам»
«Увидел, как кот заправлял свой автомобиль»
«Сегодня я встретил необычайно фотогеничную козу»
«Мой муж Кен встретил пластиковую версию себя в магазине»
«Жена встретила Криса Прэтта. Анна Фэрис не слишком этому рада»
«Увидел чувака, который играл песни Джонни Кэша, сидя в мусорке»
Встреча с Обамой
«Сбросил почти 136 кг за 2 года. Сегодня встретил диетолога, которая помогла мне встать на правильный путь. Ее реакция понятна без слов»
«Познакомился с этим парнем сегодня. Ему 75»
«Встретил Фиону в баре этим вечером. Теперь я верю в любовь с первого взгляда»
«Увидел себя в старости»
«Я думала, что видела все. Пока не встретила девушку с телевизором на голове»
«Нашел их по пути домой»
«Увидел сегодня эту красивую лань»
«Увидел чайку, стоящую на другой чайке»
Человек-мем «Гарольд, скрывающий боль» был наконец обнаружен
«Сегодня я увидел женщину, которая „выгуливала“ ребенка на поводке, а собаку — без»
«Я похож на Адама Сэндлера, и меня зовут так же, как его героя в фильме „Все по новой“. Адам пригласил меня на премьеру этого фильма»
«Мой друг встретил Элайджу Вуда на Comic Con»
«Я встретил свою любимую художницу Сару Андерсен»
И снова Киану: он неожиданно заглянул на работу к этим людям и провел с ними час
Фото на превью unknown_human/reddit.com