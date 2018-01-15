23 человека, которым судьба приберегла неожиданную встречу

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Большинство из нас хотя бы раз в жизни встречали кого-то необычного или оказывались нос к носу со звездой. К счастью, в наше время у всех имеются телефоны со встроенной камерой, поэтому поймать удивительный момент не составляет никакого труда. AdMe.ru нашел 23 фотографии, на которых люди запечатлели неожиданные встречи со своими кумирами, а также теми, кто поразил их до глубины души, несмотря на отсутствие звездного статуса.

«Я встретил Киану Ривза на перекрестке»

«Родители познакомились с дружелюбным скатом»

«Мой друг встретил на свадьбе парня, который выглядит и одевается как он сам»

«Увидел, как кот заправлял свой автомобиль»

«Сегодня я встретил необычайно фотогеничную козу»

«Мой муж Кен встретил пластиковую версию себя в магазине»

«Жена встретила Криса Прэтта. Анна Фэрис не слишком этому рада»

«Увидел чувака, который играл песни Джонни Кэша, сидя в мусорке»

Встреча с Обамой

«Сбросил почти 136 кг за 2 года. Сегодня встретил диетолога, которая помогла мне встать на правильный путь. Ее реакция понятна без слов»

«Познакомился с этим парнем сегодня. Ему 75»

«Встретил Фиону в баре этим вечером. Теперь я верю в любовь с первого взгляда»

«Увидел себя в старости»

«Я думала, что видела все. Пока не встретила девушку с телевизором на голове»

«Нашел их по пути домой»

«Увидел сегодня эту красивую лань»

«Увидел чайку, стоящую на другой чайке»

Человек-мем «Гарольд, скрывающий боль» был наконец обнаружен

«Сегодня я увидел женщину, которая „выгуливала“ ребенка на поводке, а собаку — без»

«Я похож на Адама Сэндлера, и меня зовут так же, как его героя в фильме „Все по новой“. Адам пригласил меня на премьеру этого фильма»

«Мой друг встретил Элайджу Вуда на Comic Con»

«Я встретил свою любимую художницу Сару Андерсен»

И снова Киану: он неожиданно заглянул на работу к этим людям и провел с ними час