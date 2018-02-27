23 человека, которые отлично знали, о чем нужно мечтать в детстве

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Стать супергероем, скупить все сладости в магазине, попасть на борт настоящего корабля, превратиться в быстрого волка или научиться летать как птица — помните, какими были ваши самые заветные желания в детстве? Пусть в них много наивности и мало разумности, но иногда каждому из нас полезно окунаться с головой в детские мечты, чтобы снова стать ближе к себе.

AdMe.ru собрал удивительные, дерзкие, захватывающие и действительно вдохновляющие мечты, которые могли загадать только дети.

23.

22.

21.

Перевод: «Когда вырасту, хочу стать собакой».

20.

19.

18.

Перевод: «Когда вырасту, хочу стать хот-догом».

17.

16.

15.

Перевод: Кем я хочу стать, когда вырасту? Николас М.: стать Бэтменом (1)

Кайла: пожарным

София: принцессой

Джейк: хочу быть Бэтменом (2)

Одри: Золушкой

Мариза: Белль (из «Красавицы и Чудовища»)

Майкл: стать Бэтменом (3)

Тим: стать Бэтменом (4)

Томас: стать Бэтменом (5)

Сабрина: Дашей-путешественницей

Эбигейл: Дашей-путешественницей

Риз: Бэтменом (6)

Николас: Человеком-пауком

14.

13.

12.

Хотел стать музыкантом, а стал дворником. Так вычищает площадку у входа в магазин музыкальных инструментов один из продавцов-менеджеров, когда в город приходит снегопад.

11.

10.

9.

8.

Перевод: «Хочу, чтобы мне было 29 лет. И тогда я смогу сама себе нарезать еду».

7.

6.

Перевод: «Моя заветная мечта: чтобы пошел дождь из тако».

5.

4.

Когда я был маленьким, мог только мечтать об этом. Сегодня, в день рождения, моя девушка исполнила мечту детства.

3.

2.

Самый счастливый человек на свете где-то в Африке, потому что мечта детства сбылась.

1.

Не стесняйтесь, делитесь в комментариях своими историями о детских желаниях.