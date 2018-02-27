23 человека, которые отлично знали, о чем нужно мечтать в детстве
Стать супергероем, скупить все сладости в магазине, попасть на борт настоящего корабля, превратиться в быстрого волка или научиться летать как птица — помните, какими были ваши самые заветные желания в детстве? Пусть в них много наивности и мало разумности, но иногда каждому из нас полезно окунаться с головой в детские мечты, чтобы снова стать ближе к себе.
AdMe.ru собрал удивительные, дерзкие, захватывающие и действительно вдохновляющие мечты, которые могли загадать только дети.
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Перевод: «Когда вырасту, хочу стать собакой».
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Перевод: «Когда вырасту, хочу стать хот-догом».
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Перевод:
Кем я хочу стать, когда вырасту?
Николас М.: стать Бэтменом (1)
Кайла: пожарным
София: принцессой
Джейк: хочу быть Бэтменом (2)
Одри: Золушкой
Мариза: Белль (из «Красавицы и Чудовища»)
Майкл: стать Бэтменом (3)
Тим: стать Бэтменом (4)
Томас: стать Бэтменом (5)
Сабрина: Дашей-путешественницей
Эбигейл: Дашей-путешественницей
Риз: Бэтменом (6)
Николас: Человеком-пауком
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Хотел стать музыкантом, а стал дворником. Так вычищает площадку у входа в магазин музыкальных инструментов один из продавцов-менеджеров, когда в город приходит снегопад.
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Перевод: «Хочу, чтобы мне было 29 лет. И тогда я смогу сама себе нарезать еду».
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Перевод: «Моя заветная мечта: чтобы пошел дождь из тако».
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Когда я был маленьким, мог только мечтать об этом. Сегодня, в день рождения, моя девушка исполнила мечту детства.
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Самый счастливый человек на свете где-то в Африке, потому что мечта детства сбылась.
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Не стесняйтесь, делитесь в комментариях своими историями о детских желаниях.
Фото на превью Say2626 / pikabu