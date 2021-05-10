22 загадочных объекта, которые слишком сложно загуглить, но только не пользователям интернета

Есть много вещей, которые вызывают у нас недоумение. Если предмет, который вы нашли в только что купленном доме, или причудливая вещица вводят вас в ступор, не мучайте себя, пытаясь решить загадку самостоятельно, потому что у других пользователей интернета наверняка есть ответ.

Мы в AdMe.ru всегда находимся в первых рядах, если дело касается изучения чего-то нового. Когда мы узнали назначение этих 22 загадочных объектов, мы поняли, что не можем не поделиться с вами.

1. «Нашел такой кусочек стекла, который меняет цвет в зависимости от того, под каким углом на него смотришь. Откуда он мог взяться?»

Ответ: Это дихроичный стеклянный фильтр, используемый для цветокоррекции в фотопринтерах.

2. Что это за маленькая жестяная емкость на палочке (она открывается)? На ней написано «Замок Виндзор», а размером она примерно с ладонь

Ответ: Это миниатюрная грелка.

3. Это немного больше пальчиковой батарейки, а весит примерно так же. У него есть крошечное отвестие в верхней части и комбинация цифр от 5 до 9

Ответ: Это игольница с небольшими отделениями внутри. Верх не отрывается — цифры обозначают размер игл, которые вы можете вставлять или вынимать через маленькое отверстие.

4. «Что это за грузовик с 5 здоровыми сферами в кузове и почему он проезжает мимо моего дома каждый день около 8 утра?»

Ответ: Это блоки наземных станций StarLink. Они являются наземными каналами восходящей связи для спутников. Когда вы подключаетесь через их спутники, ваш трафик проходит через один из них и попадает в Интернет.

5. «Что это за кусок зеленого пластика? Мой племянник нашел его в воде на пляже в Северном Мичигане. Сделано в Китае»

Ответ: Это игрушка для дайвинга для детей.

6. Кто-нибудь может сказать, какой цели служит этот предмет мебели?

Ответ: Это подставка для телефона. Ручка нужна, чтобы двигать его по комнате.

7. Что это за стойка на ферме в Миссури, США?

Ответ: Это держатель для напитков.

8. Что это за небольшой держатель для подносов? У него есть ручка, он весь металлический, а подносы имеют форму восьмерки с двумя круглыми отверстиями

Ответ: Это противни для бубликов из хлебопечки.

9. «Нашел глубоко внутри кресла, оно сделано из стекла. Зеленая часть — пластиковая»

Ответ: Это трубка для сбора кленового сока: ее втыкают в деревья и собирают сок для приготовления сиропа. Зеленая часть — это пластиковый рукав. Сейчас для сбора сока используются более дешевые пластиковые приспособления, которые соединяются с серией трубок, ведущих к центральной точке сбора сока.

10. «Нашел хорошо сделанную деревянную коробку с маленькими часами в крышке»

Ответ: Это старый настольный органайзер. Маленькие ячейки подходят для визитных карточек, а большие — для стандартных конвертов.

11. Необычная масляная лампа с канистрой. Для чего она нужна?

Ответ: Это студенческая масляная лампа. Канистра представляет собой резервуар для хранения. При размещении резервуара сбоку лампа стала более устойчивой, также это уменьшает тень, которую могла бы отбросить нижняя часть лампы, если бы у нее был более традиционный дизайн.

12. «Мой друг нашел это в комиссионном магазине — кольцо с 2 ручками и 2 полозьями»

Ответ: Это поднос для переноски керамической посуды.

13. «Что это за крошечная кастрюля, которая досталась по наследству моему мужу? Имеет съемную часть с дырочками по краям»

Ответ: Этот сосуд нужен, чтобы приготовить яйцо. Вы наливаете воду вниз, а сверху помещаете яйцо. По сути, она для того, чтобы делать яйца пашот.

14. Что это за серебряная штука, похожая на пинцет с треугольными выемками?

Ответ: Это приспособление для удержания вместе стопки бумаги или документов.

15. Предыдущий владелец дома оставил это в гараже. Это изогнутые деревянные планки, надетые на стержень посередине

Ответ: Вы видите 2 прорези в стальной планке внизу — туда входит проволока, чтобы удерживать этот предмет открытым на нужной ширине, затем на это основание можно положить стекло, и получится стол.

16. Найдено на ярмарке по обмену книгами и произведениями искусства. Представляет собой декоративный медный совок

Ответ: Для подметания крошек со стола. Некоторые называют этот стиль «молчаливым дворецким».

17. Деревянный ящик, найденный в комиссионном магазине. Каждая замочная скважина высверлена, но они не соединяются друг с другом под металлической пластиной

Ответ: Это, по-видимому, тест на оценку ловкости рук, используемый в нейропсихологии для оценки мелкой моторики. Случайные замочные скважины нужны для того, чтобы испытуемый по-разному вставлял ключи в отверстия и по-разному их вращал. В деревянном углублении крышки должны были храниться 25 маленьких ключей.

18. Это кухонное приспособление?

Ответ: Это настольный органайзер для ручек. Вероятно, его купили в магазине дешевых товаров в Японии.

19. Это здание было найдено в загородном поместье в Шотландии. Оно размером с большой сарай, с небольшими прорезями и платформами снаружи

Ответ: Это словенский пчелиный дом. Он позволяет размещать одновременно несколько пчелиных ульев, что больше похоже на общежитие, чем на отель.

21. «Я нашел это в мусоре. Есть идеи?»

Ответ: Это вырезанный лазером «вечный» календарь.

22. «Что это за кольцо, на которое мой водитель Uber время от времени нажимает?»

Ответ: Это цифровой счетчик, который используют, чтобы считать молитвы.