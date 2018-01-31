22 изображения, в которых вся суть настоящего недосыпа
Говорят, что финальная стадия недосыпания — это когда тебе во сне снится, как ты спишь. Но мы точно знаем, что это не так. Наши сегодняшние герои пошли гораздо дальше и в красках показали всему интернету, что на самом деле значит недосыпать.
AdMe.ru сделал для вас подборку фото и историй, рассказывающих о суровых реалиях жизни с этой проблемой.
Доброе утро, хозяин
Каждый день смотрел бы такие сны
Короткая история о том, как мой папа утром на пробежку собирался
Да что вы знаете об удобстве
Работник месяца
Типы людей в 8 утра
Очень интересная книга, наверное. А главное — эффективная
Звучит логично. Почему нет?
Главное — удобно умоститься, а вот где — это уже второстепенный вопрос
Когда хитрость — твое второе имя
Недосып — проблема, знакомая каждому
С возрастом все становится на свои места
Наверняка они даже не знают друг друга
А что не так-то? Написано же: «Стоп»
А хронический недосып влечет за собой проблемы посерьезнее
Зато восстановила водный баланс
«Отправили всех детей в школу, и вот так выглядят первые минуты тишины»
Интересно, что ответил муж
Суровые студенческие годы дают о себе знать
Спящая красавица после длительной прогулки
Сюжет один в один как в «Истории игрушек»
Мое тотемное животное — Усталочка
А вам знакомо это чувство, когда реальность из-за недосыпа плавно перетекает в иллюзию и теряется счет времени? Делитесь своими историями в комментариях.
Фото на превью rogerstrand97/twitter