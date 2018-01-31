22 изображения, в которых вся суть настоящего недосыпа

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Говорят, что финальная стадия недосыпания — это когда тебе во сне снится, как ты спишь. Но мы точно знаем, что это не так. Наши сегодняшние герои пошли гораздо дальше и в красках показали всему интернету, что на самом деле значит недосыпать.

AdMe.ru сделал для вас подборку фото и историй, рассказывающих о суровых реалиях жизни с этой проблемой.

Доброе утро, хозяин

Каждый день смотрел бы такие сны

Короткая история о том, как мой папа утром на пробежку собирался

Да что вы знаете об удобстве

Работник месяца

Типы людей в 8 утра

Очень интересная книга, наверное. А главное — эффективная

Звучит логично. Почему нет?

Главное — удобно умоститься, а вот где — это уже второстепенный вопрос

Когда хитрость — твое второе имя

Недосып — проблема, знакомая каждому

С возрастом все становится на свои места

Наверняка они даже не знают друг друга

А что не так-то? Написано же: «Стоп»

А хронический недосып влечет за собой проблемы посерьезнее

Зато восстановила водный баланс

«Отправили всех детей в школу, и вот так выглядят первые минуты тишины»

Интересно, что ответил муж

Суровые студенческие годы дают о себе знать

Спящая красавица после длительной прогулки

Сюжет один в один как в «Истории игрушек»

Мое тотемное животное — Усталочка

А вам знакомо это чувство, когда реальность из-за недосыпа плавно перетекает в иллюзию и теряется счет времени? Делитесь своими историями в комментариях.