22 человека рассказали о том, как узнали, что любимые им изменяют
По статистике, 20 % мужчин и 13 % женщин хотя бы раз изменяли своим супругам. Никому не хочется верить в то, что их вторая половинка входит в это число. Но принять факт неверности партнера бывает не так сложно, как вывести изменщика на чистую воду или поймать на горячем, ведь разумные сомнения в данном деле часто переплетаются с простой паранойей.
AdMe.ru поинтересовался, как пользователи сети узнали об измене своей второй половинки. Оказывается, выдать лжеца могут вполне безобидные привычки и вещи.
- Нашел блокнот моей жены. На первой странице был изложен план из 10 пунктов, в котором подробно рассказывалось, как она собирается бросить меня ради другого парня. Я сократил план до одного пункта. © decorama
- Она достала телефон, чтобы снять видео на дне рождения моего сына, а на экране высветилось сообщение: «Я тоже тебя люблю». © toobs623
- Узнала, что мой муж изменяет тогда, когда забилась ванная. Чистила сама. Из слива достала клок рыжих волос. Я блондинка. © «Подслушано»
- У нас была связанная учетная запись Apple, а еще у обоих было приложение «Найти мой iPhone». Выяснил, чем на самом деле были эти задержки на работе в последнее время. © bldyjingojango
- Однажды я проснулся и увидел, как она пролистывает в телефоне смайлики в виде сердечек в сообщениях на Facebook. На тот момент мы были женаты 7 лет, 2 детей. И это был мой день рождения. © unknown author
- Пришла в гости подруга, расчесывалась моей расческой. Я собрала ее волосы и ради интереса накидала на рубашку мужа. Признался, что изменяет мне с этой подругой. © «Подслушано»
- Моя машина пропахла сигаретным дымом. Хотя ни я, ни моя жена никогда не курили. Я спросил ее об этом. Она побледнела. В тот момент я вспомнил обо всех задержках допоздна в ресторане, где она работала. Она прочитала это в моих глазах. А я все понял по ее взгляду. © will-i-ambic
- Моя гениальная бывшая жена наехала на меня из-за нашего общего счета за мобильные. Она упрекнула меня, что я слишком много говорю по телефону. Я никогда не звонил с него куда-либо, кроме как на ее номер, что было бесплатно. Поэтому я просмотрел счет и нашел номер парня, с которым она мне изменяла. © The-Shadowcatt
- К знакомому приехал дальний брат жены на пару дней. Приняли хорошо, тот даже решил задержаться, да вот приятель мой заподозрил что-то неладное. Оказалось, это был ее любовник, жил у них около месяца. Выгнал вместе с «братом». © Sabay
- Моя девушка была студенткой по обмену. Я погуглил ее имя из любопытства и нашел блог ее парня, в котором подробно рассказывалось об их романтических отношениях. Оказывается, любовником был я. © hardy_v1
- Стояли с мужем в пробке. Окна в машине запотели. На заднем сиденье лежала сумка, она мне понадобилась. Я повернулась назад, чтобы взять ее, и заметила на стеклах отпечатки ног и рук. Так я узнала, что муж мне изменяет. © "Подслушано"
- Я посчитал фотографии. Это было в 2000 году, когда в большинстве мобильных телефонов еще не было камер, а снимки с отдыха приходилось проявлять в фотолабораториях. Она принесла домой фотографии со своего отпуска, на котором она «встретилась со старым школьным другом» в Вегасе, но нескольких не хватало. Дело в том, что в те времена пленки продавались на 12, 24 или 36 кадров. Я просмотрел снимки, однако количество не сходилось. С пленки на 24 кадра она принесла домой только 18 фото. В конце концов я нашел оставшиеся снимки... Она и ее новый парень выглядели счастливыми. © gogojack
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Она постоянно удаляла все свои сообщения... У меня возникли подозрения, и я сказал ей, что на моем компьютере есть программа, которая принимает сообщения по беспроводной сети. Спросил ее напрямую, соврав, что прочитал все на компьютере, и она призналась. © crazygav
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Заметил, что люди, которые изменяют, агрессивно ведут себя по отношению к своим вторым половинкам и обвиняют в неверности их. Чувство вины дает о себе знать. © unknown author
- Муж завел любовницу. Узнала я очень просто. Он, вечерами возвращаясь домой, чистил в машине пассажирское сиденье, а я с балкона не могла понять, что он там чистит каждый вечер на стоянке возле дома. Стала замечать на моем сиденье в машине много белых волос. Я сама блондинка, испугалась, что так волосы лезут. Через пару недель все узнала — не у меня лезут. © «Подслушано»
- Ключом к разгадке стал тот факт, что у него резко изменился музыкальный вкус. © Michelle
- Можно догадаться по языку тела и настроению. Еще один явный признак — это когда ваш партнер приходит домой и сразу же бежит в душ, хотя на улице не жарко, он не ходит в спортзал и не делает ничего, требующего физической отдачи. © The_Jenazad
- Она попросила меня починить кое-что на ее iPad... Нашел на нем электронные письма с подтверждением авиабилетов, которые она купила, чтобы навестить бывшего парня на другом конце страны. © pmcanc123
- Мой муж перевел свой телефон с нашего общего тарифного плана на ее [любовницы]. Сотовый оператор прислал мне электронное письмо, подтверждающее изменения, и учетную запись, в которой значилось ее имя. Я спросила мужа об этом, но он соврал. Я нашла ее на Facebook, и оказалось, что они только что отметили вторую годовщину отношений. А мы незадолго до этого отпраздновали 8 лет в браке. © cowgirltu
- Она написала об этом [измене] в своем дневнике, наша няня наткнулась на него, прочитала и рассказала мне. © brewless
- Он оставил открытой свою страничку на Facebook. Я знаю, что должна уважать его личное пространство. Но у меня были некоторые подозрения, поэтому я зашла во входящие сообщения. Конечно же, я нашла их переписку. © vmille14
- Моя жена пыталась мне позвонить и не повесила трубку, когда включилась голосовая почта. Она случайно записала почти 3-минутное сообщение, в котором вместе со своим любовником поливала меня грязью и говорила, насколько счастливее она была с ним. В тот момент я сидел дома с нашими детьми, думая, что она находится в 1 800 милях отсюда рядом со своим умирающим отцом. Два года спустя мы развелись, ее отец все еще жив. ©
А вы когда-нибудь сталкивались с изменой? Или, может, уличали в неверности кого-то из своих знакомых? Что вам помогло вывести лжеца на чистую воду?