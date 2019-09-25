22 человека рассказали о том, как узнали, что любимые им изменяют

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По статистике, 20 % мужчин и 13 % женщин хотя бы раз изменяли своим супругам. Никому не хочется верить в то, что их вторая половинка входит в это число. Но принять факт неверности партнера бывает не так сложно, как вывести изменщика на чистую воду или поймать на горячем, ведь разумные сомнения в данном деле часто переплетаются с простой паранойей.