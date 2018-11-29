22 человека, которые вышли на тропу войны с логикой
Если что-то и трудно найти, легко потерять и невозможно вернуть, так это логику. Стоит ей только отлучиться, как начинается настоящий парад глупости и безумства — а это главные спонсоры смелых «дизайнерских» идей, «остроумных» шуток и непременно «невероятных» открытий. И вот тогда вы точно встретите в метро человека с дисковым телефоном, на улице мимо вас пройдет девушка в парике поверх капюшона, а виолончель с утра приготовит завтрак.
AdMe.ru больше не может смотреть на все это в одиночку и делится подборкой ну очень странных поступков и явлений.
Классный косплей на человека, птица!
А Гулливеру в Лилипутии тоже непросто было
Наверное, если вы носите парик поверх капюшона, у вас на это масса разумных причин. Но это не точно
«Арбуз, который я купил сегодня, только что начал пениться»
Зато этот эскалатор никогда не сломается
Мужской туалет в английском центре садоводства. Теперь вы видели чуть больше, чем все
«Мой друг хранит у меня виолончель. А я делюсь с ним, как она живет»
Нет времени объяснять, ковбой, просто принеси мне то, что нарисовано на моих сапогах
Дарить праздник иногда непросто
Безопасность превыше всего
«Осторожно: мокрый пол».
Иногда и дверь — мотиватор
Гвозди, конфеты, шнурки и т. д.
Когда твой стационарный очень мобильный
Десерт у них как-то не очень получился
«Не думаю, что моя школа правильно понимает значение слова „вегетарианский“»
«Вегетарианское меню на сегодня: жареная курица с овощами».
«Дети в книжке моей дочери учат слово „гепатит“»
Тот, кто это сотворил, вряд ли был чемпионом по «Тетрису»
Видимо, просто лифт не работает
Это вы еще наш новый гамбургер с булкой внутри не видели
А за десертом — в отдел с собачьим кормом
Помнишь, ты рисовал меня таким в детстве? Ну привет
Напомним им, за что они нас так не любят
«Туристы, езжайте домой».
А вам приходилось когда-либо совершать нечто столь же нелогичное?
Фото на превью FactsOrDie / twitter