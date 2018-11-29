22 человека, которые вышли на тропу войны с логикой

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Если что-то и трудно найти, легко потерять и невозможно вернуть, так это логику. Стоит ей только отлучиться, как начинается настоящий парад глупости и безумства — а это главные спонсоры смелых «дизайнерских» идей, «остроумных» шуток и непременно «невероятных» открытий. И вот тогда вы точно встретите в метро человека с дисковым телефоном, на улице мимо вас пройдет девушка в парике поверх капюшона, а виолончель с утра приготовит завтрак.

AdMe.ru больше не может смотреть на все это в одиночку и делится подборкой ну очень странных поступков и явлений.

Классный косплей на человека, птица!

А Гулливеру в Лилипутии тоже непросто было

Наверное, если вы носите парик поверх капюшона, у вас на это масса разумных причин. Но это не точно

«Арбуз, который я купил сегодня, только что начал пениться»

Зато этот эскалатор никогда не сломается

Мужской туалет в английском центре садоводства. Теперь вы видели чуть больше, чем все

«Мой друг хранит у меня виолончель. А я делюсь с ним, как она живет»

Нет времени объяснять, ковбой, просто принеси мне то, что нарисовано на моих сапогах

Дарить праздник иногда непросто

Безопасность превыше всего

«Осторожно: мокрый пол».

Иногда и дверь — мотиватор

Гвозди, конфеты, шнурки и т. д.

Когда твой стационарный очень мобильный

Десерт у них как-то не очень получился

«Не думаю, что моя школа правильно понимает значение слова „вегетарианский“»

«Вегетарианское меню на сегодня: жареная курица с овощами».

«Дети в книжке моей дочери учат слово „гепатит“»

Тот, кто это сотворил, вряд ли был чемпионом по «Тетрису»

Видимо, просто лифт не работает

Это вы еще наш новый гамбургер с булкой внутри не видели

А за десертом — в отдел с собачьим кормом

Помнишь, ты рисовал меня таким в детстве? Ну привет

Напомним им, за что они нас так не любят

«Туристы, езжайте домой».

А вам приходилось когда-либо совершать нечто столь же нелогичное?