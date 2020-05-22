20+ людей сделали ремонт своими руками и решили похвастаться результатами (Некоторые комнаты не узнать)
От одного слова «ремонт» бросает в дрожь. Как представишь всю эту грязь, пыль и затянувшийся процесс с кучей растрат, сразу хочется отменить все планы и жить себе спокойно. Если вы давно собираетесь, но никак не решитесь разобрать завал на балконе или обновить свою спальню, то посмотрите на фото людей, которые пережили ремонт, и теперь у них в доме красота и порядок.
Мы в AdMe.ru вдохновились пользовательскими примерами, и у нас уже чешутся руки пойти что-нибудь переделать, очередь за вами.
«Продолжаем ремонтировать съемную квартиру. Теперь кухня»
«Переделал половину ванной на прошлой неделе»
«Ребята, смотрите, мы своими руками переделали страшный открытый балкон арендованной квартиры в приятное чилловое место! И да, для этого в Москве более чем подходящий климат»
«Помните, я рассказывала, что делаю в ванной ремонт? Так вот»
«Обновление заднего двора. В конце работы я чувствовал себя так, будто меня переехал грузовик»
«Купили в ипотеку убитую однокомнатную квартиру и своими силами без опыта делали ремонт по вечерам после работы. Допустил много ошибок — первый раз он такой»
Коттедж до и после
«Гостиная до и после. Все сделано своими руками»
«Ремонт столовой завершен!»
Новая кухня
«Верхнее фото — до того, как мы переехали. Нижнее фото после покраски. Чувствуется, что стало просторно и свежо, мне нравится»
«Наша кухня до и после»
«Обновили нашу кухню»
«Переделала комнаты для 2 девочек. Вот первый результат»
«А вот второй»
«Переделали дом XIX века»
«Моя спальня до и после того, как у меня дошли до нее руки»
«Моя комната до и после»
Прихожая до и после
Преображение дома 1950 года
«Берлога моего жениха»
Поделитесь в комментариях, как вам удалось обновить дизайн своей квартиры или дома. Давайте вдохновлять друг друга!
Фото на превью PushupBrah / Imgur