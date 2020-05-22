20+ людей сделали ремонт своими руками и решили похвастаться результатами (Некоторые комнаты не узнать)

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От одного слова «ремонт» бросает в дрожь. Как представишь всю эту грязь, пыль и затянувшийся процесс с кучей растрат, сразу хочется отменить все планы и жить себе спокойно. Если вы давно собираетесь, но никак не решитесь разобрать завал на балконе или обновить свою спальню, то посмотрите на фото людей, которые пережили ремонт, и теперь у них в доме красота и порядок.

Мы в AdMe.ru вдохновились пользовательскими примерами, и у нас уже чешутся руки пойти что-нибудь переделать, очередь за вами.

«Продолжаем ремонтировать съемную квартиру. Теперь кухня»

«Переделал половину ванной на прошлой неделе»

«Ребята, смотрите, мы своими руками переделали страшный открытый балкон арендованной квартиры в приятное чилловое место! И да, для этого в Москве более чем подходящий климат»

«Помните, я рассказывала, что делаю в ванной ремонт? Так вот»

«Обновление заднего двора. В конце работы я чувствовал себя так, будто меня переехал грузовик»

«Купили в ипотеку убитую однокомнатную квартиру и своими силами без опыта делали ремонт по вечерам после работы. Допустил много ошибок — первый раз он такой»

Коттедж до и после

«Гостиная до и после. Все сделано своими руками»

«Ремонт столовой завершен!»

Новая кухня

«Верхнее фото — до того, как мы переехали. Нижнее фото после покраски. Чувствуется, что стало просторно и свежо, мне нравится»

«Наша кухня до и после»

«Обновили нашу кухню»

«Переделала комнаты для 2 девочек. Вот первый результат»

«А вот второй»

«Переделали дом XIX века»

«Моя спальня до и после того, как у меня дошли до нее руки»

«Моя комната до и после»

Прихожая до и после

Преображение дома 1950 года

«Берлога моего жениха»

Поделитесь в комментариях, как вам удалось обновить дизайн своей квартиры или дома. Давайте вдохновлять друг друга!