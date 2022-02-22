20+ зимних кадров, при виде которых челюсть предательски брякает об пол
Зима — это не только −20 °C, горячий чай и уютные праздничные вечера. Порой это еще замерзшая одежда, обледенелые предметы и причудливые снежные формы за окном. Фото из нашей статьи без слов дадут почувствовать всю мощь и прелесть холодной погоды.
Мы в AdMe.ru любим зиму, ведь каждое время года по-своему уникально. А пользователи сети лишний раз доказали, что декабрь, январь и февраль умеют преподносить сюрпризы и дарить яркие эмоции.
Паутина за окном замерзла и покрылась инеем
Силуэт велосипеда, обрисованный самой природой на траве
«Было так холодно, что у меня разломился коврик»
- А я подумал, что это большой тарт, посыпанный сахарной пудрой! © RudeCats / Reddit
«Мои пальцы белеют и немеют, когда на улице холодно, а все потому, что у меня синдром Рейно. Это когда из-за спазмов снижается кровоток»
Снег за окном образовал жутковатую мордочку
Не самая подходящая погодка для обеда на улице в −40 °C
- Пора звонить охотникам за привидениями! © MikeID / Reddit
Снежный диск на столешнице попутешествовал, оттаивая на солнце, но снова замерз, не успев окончательно упасть
Немного осадков в Колорадо
Так выглядит водосточный желоб зимой
«Это мы с парнем сделали отпечатки лиц»
Велосипед обледенел после шторма в Чикаго
«На моем заборе образовались маленькие кучки снега. Эта получилась в форме гриба»
«Сделал призрака из одежды в −10 °C, чтобы напугать соседей»
Снег растаял вокруг кошачьих следов причудливым образом
Узор на капоте машины образовался в процессе таяния
Зима — умелый художник, который даже мяч в саду замораживает красиво
«Я сделал идеально круглого и ровного снеговика»
«Мое стекло замерзло снаружи. Когда я опустил окно, лед остался. Было весело его ломать»
Этот слой снега уже неделю свисает с крыши
«Следы от моих туфель напоминают колечки из завтраков»
Снег оккупировал баскетбольное кольцо на улице
А какое у вас любимое время года? Чего вам будет не хватать, когда зима закончится?
Фото на превью unknown author / Reddit
Поделиться этой статьёй