20+ зимних кадров, при виде которых челюсть предательски брякает об пол

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Зима — это не только −20 °C, горячий чай и уютные праздничные вечера. Порой это еще замерзшая одежда, обледенелые предметы и причудливые снежные формы за окном. Фото из нашей статьи без слов дадут почувствовать всю мощь и прелесть холодной погоды.

Мы в AdMe.ru любим зиму, ведь каждое время года по-своему уникально. А пользователи сети лишний раз доказали, что декабрь, январь и февраль умеют преподносить сюрпризы и дарить яркие эмоции.

Паутина за окном замерзла и покрылась инеем

Силуэт велосипеда, обрисованный самой природой на траве

«Было так холодно, что у меня разломился коврик»

А я подумал, что это большой тарт, посыпанный сахарной пудрой! © RudeCats / Reddit

«Мои пальцы белеют и немеют, когда на улице холодно, а все потому, что у меня синдром Рейно. Это когда из-за спазмов снижается кровоток»

Снег за окном образовал жутковатую мордочку

Не самая подходящая погодка для обеда на улице в −40 °C

Пора звонить охотникам за привидениями! © MikeID / Reddit

Снежный диск на столешнице попутешествовал, оттаивая на солнце, но снова замерз, не успев окончательно упасть

Немного осадков в Колорадо

Так выглядит водосточный желоб зимой

«Это мы с парнем сделали отпечатки лиц»

Велосипед обледенел после шторма в Чикаго

«На моем заборе образовались маленькие кучки снега. Эта получилась в форме гриба»

«Сделал призрака из одежды в −10 °C, чтобы напугать соседей»

Снег растаял вокруг кошачьих следов причудливым образом

Узор на капоте машины образовался в процессе таяния

Зима — умелый художник, который даже мяч в саду замораживает красиво

«Я сделал идеально круглого и ровного снеговика»

«Мое стекло замерзло снаружи. Когда я опустил окно, лед остался. Было весело его ломать»

Этот слой снега уже неделю свисает с крыши

«Следы от моих туфель напоминают колечки из завтраков»

Снег оккупировал баскетбольное кольцо на улице