20+ животных, которым особо и делать ничего не пришлось, чтобы удивить всех вокруг

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Домашние питомцы — это не только милое мурчание, прогулки во всякую погоду и попытки выпросить вкусняшки в любое время суток. Это еще и неожиданные обнимашки и «пятюни», постоянная слежка даже в туалете, неординарные места и позы для сна. Даже матерые хозяева признаются, что их любимцы могут удивить в любую секунду, поэтому хорошо, что удается выхватить фотоаппарат, чтобы это запечатлеть.

AdMe.ru подтверждает: с такими животными никогда не соскучишься (но не без помощи человека, конечно же).

Замена «лиц» сработала идеально

Лебедь с любовью обнимает свою хозяйку

Начинающий ковбой

«Кошка моей тети — ас в потягушках»

А некоторые еще и спят весьма неординарно

Что-то на вечеринке пошло не так

«Не оставляйте манго в сумочке и не играйте со слонами в зоопарке»

Даже в туалет нельзя спокойно сходить

«Открываю я камеру хранения, а там...»

В случае опасности притворитесь папкой

Наверное, удобно

Собаки, видимо, тоже знают толк в удобстве

Гений маскировки

«Моя морская свинка сегодня впервые попробовала лимон»

Любовь папы и сына

«Кажется, за мной следят»

Как проходит уборка с помощью пылесоса в приюте для животных

Лучший друг для пятюни

«Когда разрешил псу самому выбрать палку, которую я буду ему бросать»

«Лапка нашей собаки — это ее мини-версия»

«Пес моего коллеги не перестает смотреть на меня»

А какие самые необычные повадки животных вам доводилось наблюдать?