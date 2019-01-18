20+ животных, которым особо и делать ничего не пришлось, чтобы удивить всех вокруг
Домашние питомцы — это не только милое мурчание, прогулки во всякую погоду и попытки выпросить вкусняшки в любое время суток. Это еще и неожиданные обнимашки и «пятюни», постоянная слежка даже в туалете, неординарные места и позы для сна. Даже матерые хозяева признаются, что их любимцы могут удивить в любую секунду, поэтому хорошо, что удается выхватить фотоаппарат, чтобы это запечатлеть.
AdMe.ru подтверждает: с такими животными никогда не соскучишься (но не без помощи человека, конечно же).
Замена «лиц» сработала идеально
Лебедь с любовью обнимает свою хозяйку
Начинающий ковбой
«Кошка моей тети — ас в потягушках»
А некоторые еще и спят весьма неординарно
Что-то на вечеринке пошло не так
«Не оставляйте манго в сумочке и не играйте со слонами в зоопарке»
Даже в туалет нельзя спокойно сходить
«Открываю я камеру хранения, а там...»
В случае опасности притворитесь папкой
Наверное, удобно
Собаки, видимо, тоже знают толк в удобстве
Гений маскировки
«Моя морская свинка сегодня впервые попробовала лимон»
Любовь папы и сына
«Кажется, за мной следят»
Как проходит уборка с помощью пылесоса в приюте для животных
Лучший друг для пятюни
«Когда разрешил псу самому выбрать палку, которую я буду ему бросать»
«Лапка нашей собаки — это ее мини-версия»
«Пес моего коллеги не перестает смотреть на меня»
А какие самые необычные повадки животных вам доводилось наблюдать?
Фото на превью leftovercroc / Twitter