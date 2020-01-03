20+ историй о женщинах, с которыми не страшно идти ни в огонь, ни в воду
Смех — это не только способ расслабиться и снять напряжение, но и возможность стать умнее. Ведь, чтобы прочувствовать комичность ситуации, нужно расшифровать ее смысл. Мы надеемся, что героини нашей подборки поднимут настроение читателям своим нестандартным мышлением, умением ценить свободу и жить так, как хочется им. Они не обижаются на хамство, не пускают отношения на самотек и умеют скрасить самые серые рабочие будни.
AdMe.ru не остался равнодушным к рассказам о женщинах, которые в любых обстоятельствах сохраняют чувство юмора и недюжинную смекалку.
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Только что в трамвае. На двойном сиденье сидит мужчина, вольготно раскинувшись. Растопырил ноги так, будто у него там фаберже страусиные. Плюхаюсь рядом, он не пошевелился. Не стала ворчать, пересела. Заходит девушка и тоже рядом с мужиком падает. Пересела через остановку на освободившееся место. В этот момент входит любимая модель Рубенса и роняет свое великолепие рядом с ним, занимая полтора сиденья. Мужик, скрючившись, вжимается в окно и пытается выдернуть из-под дамы курточку. Не захотел с нами, маленькими, сидеть! Спасибо, милая женщина. © mirashka / pikabu
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Сегодня меня крайне утомили разговоры с моим знакомым, так что я сказала ему, что у меня во время ПМС возникает «частотная глухота», когда мозгу сложно воспринимать низкие частоты, на которых говорят мужчины, и поэтому я его плохо слышу. Он посочувствовал и ушел. © Wizard_Severus / twitter
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Заходит мама с ребенком, возится такая с ним, милота. Общаемся по рабочим вопросам, и через какое-то время она спрашивает: «А у вас есть дети?» Отвечаю: «Нет». Думаю, не дай бог сейчас начнет задвигать, как это здорово. И тут она говорит: «Радуйтесь, пока их у вас нет, это полная жесть». © kriskiss21 / twitter
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Чтобы вы перестали недооценивать женщин, я расскажу историю о том, как моя подруга попыталась разблокировать телефон парня. Она поднесла его фотку к экрану iPhone, а когда это не сработало — психанула и с первой попытки угадала 8-значный пароль. © cerrie_br / twitter
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Обедаю дома. Глянул в окно, а там кто-то суетится возле моей машины, будто бензин сливает. Пулей вылетаю и вижу женщину беременную. Я в недоумении. Она, напуганная, почти что орет: «Не бейте, пожалуйста! Я просто хотела понюхать бензин. Ваша машина просто ближе всех оказалась».
Я осматриваю машину — все в порядке вроде. Потом рассмотрел женщину: одета прилично, ни канистры рядом, ни шланга. Говорит: «Извините. Просто я в положении и иногда сама не пойму, чего мне хочется. А тут захотелось бензин понюхать». «Ну, блин, хорошо», — подумал я и отлил ей 50 граммов бензина в бутылочку. © dda7 / pikabu
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Есть подружка на работе. Она внезапно и без контекста, как в дневник, присылает мне сообщения типа: «Сколько я еще выдержу», «Хочу жрать», «Блин, джинсы жмут». Любимый человек в офисе. © Livotovas / twitter
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Мама отправляет папу на корпоратив.
Мама: «Веди себя прилично».
Папа: «Хорошо».
Мама: «Отвечай на мои звонки».
Папа: «Хорошо».
Мама: «И дай мне номер того мужика, с которым едешь».
Папа: «Но...»
Мама: «Быстро!» © fic_ruby / twitter
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Разговор дня:
— Девушка, а сколько стоит этот чехол?
— ₽ 800.
— Ого, а что в нем такого необычного на ₽ 800?
— Аренда торгового центра.
— А-а-а, я поняла, спасибо. © kriskiss21 / twitter
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Главной радостью после тяжелого рабочего дня все еще остается продавщица в круглосуточном магазине у дома, которая постоянно мне говорит: «Привет, зай!», «Картой платить будешь, зай?», «Спокойной ночи, зай!». © mborzunova / twitter
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Подруга выложила фото с черным фоном и надписью: «Ты подарил мне так много шрамов, но я все еще люблю тебя». Я не поняла, о ком это, потому что хорошо ее знаю, и, когда спросила, что это значит, она сказала, что это не является глубокой мыслью. Она посвятила это коту. © tomlinsun_28 / twitter
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Нас на работе отчитывала начальница. Это услышала одна из клиенток, подошла ко мне и сказала, что я очень красивая и чтобы я не расстраивалась. И дала мне конфетку. © HeIIoSidney96 / twitter
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У моей мамы есть подруга, ей 45 лет, бухгалтер. Получила Green Card, укатила в Калифорнию, отучилась на курсах тестировщика программного обеспечения. Устроилась интерном в главный офис Apple. Я смотрю, дальше продолжает учиться, путешествует. Смеюсь, когда говорят, что стать IT-специалистом можно только до 25 лет. © lxvslnk / twitter
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Сегодня наблюдала, как в парке около моего дома ребеночек лет 10 швырнул на лужайку пакет из McDonald’s. Это увидела его мама, и следующие минут 15 малыш убирал и свой пакет, и всю лужайку. © di_lirium / twitter
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Вчера бабуля начала орать, что, пока я лежу и отдыхаю, люди летают в космос. Сегодня я собрала семью и с серьезным лицом сказала, что бабуля права, поэтому я собираюсь в пожизненную экспедицию на Марс. Все обалдели и теперь просят меня лежать и ничего не делать. © Wizard_Severus / twitter
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Вчера начальник сказал нам выбрать в IKEA все, что мы хотим для нашего кабинета. Было много предложений, но я сказала ребятам, что мы должны начать с основного, а потом думать о мелочах, и попросила внести в список акулу. © rita_geller / twitter
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Моя мама:
— Так, сегодня День полиции, мой праздник.
— День учителя? Тоже мой праздник, надо отметить.
— Так, сегодня День врача... Ну я почти поступила, так что празднуем.
— День отца? Ну... бати же у тебя нет... Короче, я за него, теперь это мой праздник. Юля, готовь оливье. © 0without_ / twitter
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Сижу в комнате. Жена на кухне кормит сына (4,5 года). Вдруг слышу голос жены:
— Андрюша, не ешь с пола! Сначала подними. © ryozo / pikabu
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Сегодня с 9 утра к моему соседу с истошными криками ломилась какая-то ненормальная. В полдень я не выдержала и сказала, что из-за нее не спит мой ребенок и, если она не заткнется, я вызову полицию. Так в 22 года я манипулировала своими несуществующими детьми. © Livotovas / twitter
Есть ли у вас знакомая или родственница, у которой можно поучиться искусству жизни?
Фото на превью mirashka / pikabu