20+ историй о женщинах, с которыми не страшно идти ни в огонь, ни в воду

Вчера бабуля начала орать, что, пока я лежу и отдыхаю, люди летают в космос. Сегодня я собрала семью и с серьезным лицом сказала, что бабуля права, поэтому я собираюсь в пожизненную экспедицию на Марс. Все обалдели и теперь просят меня лежать и ничего не делать. © Wizard_Severus / twitter

Вчера начальник сказал нам выбрать в IKEA все, что мы хотим для нашего кабинета. Было много предложений, но я сказала ребятам, что мы должны начать с основного, а потом думать о мелочах, и попросила внести в список акулу. © rita_geller / twitter

Моя мама:

— Так, сегодня День полиции, мой праздник.

— День учителя? Тоже мой праздник, надо отметить.

— Так, сегодня День врача... Ну я почти поступила, так что празднуем.

— День отца? Ну... бати же у тебя нет... Короче, я за него, теперь это мой праздник. Юля, готовь оливье. © 0without_ / twitter

Сижу в комнате. Жена на кухне кормит сына (4,5 года). Вдруг слышу голос жены:

— Андрюша, не ешь с пола! Сначала подними. © ryozo / pikabu