20+ доказательств того, что женщины обладают ни с чем не сравнимым мышлением

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Название книги американского психолога Джона Грэя «Мужчины с Марса, женщины с Венеры» емко описывает всю суть взаимоотношений между нами. Мы разные: по-разному относимся к одним и тем же ситуациям, порой с точностью наоборот реагируем на одни и те же моменты и, конечно, пользуемся каждый своей логикой. Ситуации из нашей подборки поймет практически каждая женщина, а вот мужчины, пожалуй, станут удивленно качать головой.

AdMe.ru с юмором и теплотой собрал фотографии, которые как нельзя лучше доказывают, что у женщин своя логика и мужчинам совсем необязательно ее понимать. Лучше просто лишний раз обнять свою любимую.

Когда переезжаешь к парню и он сказал взять с собой лишь одну сумку

«Жена поставила машину в гараж и сказала, что закрыла его на все замки»

«Моя девушка говорит, что я постоянно покупаю одинаковую обувь. Тем временем...»

«Жена купила платье». Что ж, некоторые модные тенденции мужчинам очень сложно понять

Когда пришел май и стало совершенно невозможно сдерживаться

«У моей жены есть хобби: она вяжет шапочки для яиц»

Потому что девушка всегда должна быть при параде

«Предложил жене самой приклеить крючки там, где удобно»

На что только не пойдешь ради красоты

Бывает, из кожи вон лезешь — и все зря

«Моя жена купила кроватку для... губки!»

В тренажерный зал можно прийти не только ради упражнений

Некоторые желания имеют свойство очень быстро проходить

«Дорогой, я там в магазине небольшой заказ сделала, надо забрать...»

Женщины умеют ответить не в бровь, а в глаз

Так выглядит распределение места для обуви в каждой семье

«Жена решила украсить машину»

Женская дружба совсем не похожа на мужскую

Шопинг с любимой всегда выглядит одинаково

А рыбалка может подкинуть сюрприз

Некоторые офисные задачи женщины вполне оправданно делегируют мужчинам. И вот почему

Бонус: порой, чтобы понять друг друга, нам нужно немного больше информации