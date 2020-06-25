20+ вещей, от которых одни хотели поскорее избавиться, а другие сделали их своей гордостью

На действительно качественные и крутые вещи в наше время не обязательно тратить целое состояние: их можно отыскать на барахолках, в комиссионных магазинах и даже на свалке. То, что одни люди с радостью выбрасывают или отдают, другие с неменьшим удовольствием забирают себе и превращают эти находки в изюминки гардероба или интерьера.

Мы в AdMe.ru с уважением относимся к тем энтузиастам, которые не стесняются давать вторую жизнь брошенным вещам, где бы они их ни откопали. Людям, которые умеют найти нечто ценное даже среди хлама, жизнь порой подкидывает настоящие подарки судьбы.

«Нашел телевизор возле мусорки. Кто-то переезжал и не захотел брать его с собой, пытался засунуть в контейнер, но не смог поднять, поэтому просто поставил рядом»

«Я на 6-м месяце беременности, оба с мужем остались без работы. Мы нашли эту детскую кроватку с принадлежностями для пеленания малыша всего за $ 4!»

«Сначала я просто подумала, что это красиво. Потом обнаружила маркировку Parco. Они делали украшения с 1946 по 1953 год, значит, ожерелью около 70 лет!»

«Эту 50-летнюю красотку продавали на „Авито“ за ₽ 400. Немного наждачки, грунта, краски — и она с нами проживет еще столько же»

«Платье из комиссионного магазина. Я потратила месяц на переделку, и теперь у меня есть наряд, который не стыдно надеть на свадебную репетицию брата»

«Абсолютно потрясающий ранец Pikolinos за $ 12. Я была в шоке, обнаружив его в комиссионке. Выглядит так, будто вещь никогда не носили»

«2 великолепные серебряные подвески по $ 3,99 каждая. Черепаха — это опал и аметист, а сердце просто из циркония, но оно прекрасно. Благотворительные магазины — это бомба!»

«Только что купил этот педальный автомобиль 1970-х годов всего за $ 35! Остерегайтесь сумасшедшего водителя...»

«Купила в комиссионном магазине 7 шелковых платков по € 1 каждый, в том числе Christian Dior. А тот, который Chanel, я подарю бабушке»

«Купил сегодня этот великолепный диван за $ 60. Он был моим всего 10 минут после возвращения домой»

«Вот это да, просто вау! Платье за $ 6 из местной комиссионки. Переделка заняла у меня около 12 часов, и вот результат»

«Получил эти 173-летние книги Диккенса по £ 5 каждая на онлайн-аукционе»

«Урвала эти красивые, раскрашенные вручную польские тарелки за $ 3,50 в отличном состоянии! Я мечтала заполучить их, и теперь они станут началом моей коллекции»

«Мой шикарный улов на барахолке! Часы Fossil Riley — $ 15, серебряное ожерелье Swarovski — $ 2,99 и обручальное кольцо с цирконом — $ 10»

«Нашел на барахолке эти сокровища, в том числе проигрыватель 1957 года и кожаные ботинки ручной работы за $ 6»

«Я нашел этот диван на обочине дороги. Деревянная рама в духе середины прошлого века и виниловая обивка в почти нетронутом состоянии»

«Купили в благотворительном магазине шубу из лисы за $ 60»

«Когда я увидела это в благотворительном магазине, так громко ахнула, что женщина рядом спросила, в порядке ли я. Керамическая чаша середины XX века из Финляндии всего за $ 3,99»

«Винтажный пижамный комплект Oscar de la Renta за $ 9»

«Набрала в комиссионке целый пакет коробочек для украшений за $ 2. В одной из них было ожерелье. Я проверила, и оказалось, что это настоящее 24-каратное золото»

«Нашел удивительный стул из ротанга на свалке»

«Обнаружил это в куче хлама. Там всего лишь был поврежден шарнир. Небольшой ремонт и установка Windows — и я получил обновленный, быстрый ноутбук»

«Богатые студенты по обмену, которые жили у моего парня, уехали и просто оставили почти все свои вещи на обочине»

«Какая ведьма ходила в этих сапогах?! Я в восторге, они темно-шоколадного цвета и идеально сидят на ноге, а стоили мне всего £ 1,39»

«Вытащил это из мусорки по просьбе моих младших сестер. Они хотят использовать этого парня в качестве украшения»

«Купила свадебное платье за ​​$ 25 в комиссионке. Оно пылилось в коробке с 1986 года. Я просто влюбилась! И сделала из него платье моей мечты»