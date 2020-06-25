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20+ вещей, от которых одни хотели поскорее избавиться, а другие сделали их своей гордостью

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На действительно качественные и крутые вещи в наше время не обязательно тратить целое состояние: их можно отыскать на барахолках, в комиссионных магазинах и даже на свалке. То, что одни люди с радостью выбрасывают или отдают, другие с неменьшим удовольствием забирают себе и превращают эти находки в изюминки гардероба или интерьера.

Мы в AdMe.ru с уважением относимся к тем энтузиастам, которые не стесняются давать вторую жизнь брошенным вещам, где бы они их ни откопали. Людям, которые умеют найти нечто ценное даже среди хлама, жизнь порой подкидывает настоящие подарки судьбы.

«Нашел телевизор возле мусорки. Кто-то переезжал и не захотел брать его с собой, пытался засунуть в контейнер, но не смог поднять, поэтому просто поставил рядом»

20+ вещей, от которых одни хотели поскорее избавиться, а другие сделали их своей гордостью
© tenaciousdtaughtmehowtolove / Imgur

«Я на 6-м месяце беременности, оба с мужем остались без работы. Мы нашли эту детскую кроватку с принадлежностями для пеленания малыша всего за $ 4!»

20+ вещей, от которых одни хотели поскорее избавиться, а другие сделали их своей гордостью
© bubsthechamp / Reddit

«Сначала я просто подумала, что это красиво. Потом обнаружила маркировку Parco. Они делали украшения с 1946 по 1953 год, значит, ожерелью около 70 лет!»

20+ вещей, от которых одни хотели поскорее избавиться, а другие сделали их своей гордостью
© iamfunnys0metimes / Reddit

«Эту 50-летнюю красотку продавали на „Авито“ за ₽ 400. Немного наждачки, грунта, краски — и она с нами проживет еще столько же»

20+ вещей, от которых одни хотели поскорее избавиться, а другие сделали их своей гордостью
© polina_yonko / Twitter

«Платье из комиссионного магазина. Я потратила месяц на переделку, и теперь у меня есть наряд, который не стыдно надеть на свадебную репетицию брата»

20+ вещей, от которых одни хотели поскорее избавиться, а другие сделали их своей гордостью
© psychedelicmarmalade / Imgur

«Абсолютно потрясающий ранец Pikolinos за $ 12. Я была в шоке, обнаружив его в комиссионке. Выглядит так, будто вещь никогда не носили»

20+ вещей, от которых одни хотели поскорее избавиться, а другие сделали их своей гордостью
© puce_glitz / Reddit

«2 великолепные серебряные подвески по $ 3,99 каждая. Черепаха — это опал и аметист, а сердце просто из циркония, но оно прекрасно. Благотворительные магазины — это бомба!»

20+ вещей, от которых одни хотели поскорее избавиться, а другие сделали их своей гордостью
© puce_glitz / Reddit

«Только что купил этот педальный автомобиль 1970-х годов всего за $ 35! Остерегайтесь сумасшедшего водителя...»

20+ вещей, от которых одни хотели поскорее избавиться, а другие сделали их своей гордостью
© kingkoggle / Reddit

«Купила в комиссионном магазине 7 шелковых платков по € 1 каждый, в том числе Christian Dior. А тот, который Chanel, я подарю бабушке»

20+ вещей, от которых одни хотели поскорее избавиться, а другие сделали их своей гордостью
© KristinaMariaS / Reddit

«Купил сегодня этот великолепный диван за $ 60. Он был моим всего 10 минут после возвращения домой»

20+ вещей, от которых одни хотели поскорее избавиться, а другие сделали их своей гордостью
© WickettRed / Reddit

«Вот это да, просто вау! Платье за $ 6 из местной комиссионки. Переделка заняла у меня около 12 часов, и вот результат»

20+ вещей, от которых одни хотели поскорее избавиться, а другие сделали их своей гордостью
© psychedelicmarmalade / Imgur

«Получил эти 173-летние книги Диккенса по £ 5 каждая на онлайн-аукционе»

20+ вещей, от которых одни хотели поскорее избавиться, а другие сделали их своей гордостью
© 07Stocka / Reddit

«Урвала эти красивые, раскрашенные вручную польские тарелки за $ 3,50 в отличном состоянии! Я мечтала заполучить их, и теперь они станут началом моей коллекции»

20+ вещей, от которых одни хотели поскорее избавиться, а другие сделали их своей гордостью
© Soosoo_Kim / Reddit

«Мой шикарный улов на барахолке! Часы Fossil Riley — $ 15, серебряное ожерелье Swarovski — $ 2,99 и обручальное кольцо с цирконом — $ 10»

20+ вещей, от которых одни хотели поскорее избавиться, а другие сделали их своей гордостью
© puce_glitz / Reddit

«Нашел на барахолке эти сокровища, в том числе проигрыватель 1957 года и кожаные ботинки ручной работы за $ 6»

20+ вещей, от которых одни хотели поскорее избавиться, а другие сделали их своей гордостью
© heymeetmeinthecity / Reddit, © heymeetmeinthecity / Reddit

«Я нашел этот диван на обочине дороги. Деревянная рама в духе середины прошлого века и виниловая обивка в почти нетронутом состоянии»

20+ вещей, от которых одни хотели поскорее избавиться, а другие сделали их своей гордостью
© lizzlebean / Reddit

«Купили в благотворительном магазине шубу из лисы за $ 60»

20+ вещей, от которых одни хотели поскорее избавиться, а другие сделали их своей гордостью
© Lilquinoa / Reddit

«Когда я увидела это в благотворительном магазине, так громко ахнула, что женщина рядом спросила, в порядке ли я. Керамическая чаша середины XX века из Финляндии всего за $ 3,99»

20+ вещей, от которых одни хотели поскорее избавиться, а другие сделали их своей гордостью
© Deserett / Imgur

«Винтажный пижамный комплект Oscar de la Renta за $ 9»

20+ вещей, от которых одни хотели поскорее избавиться, а другие сделали их своей гордостью
© helpinghand247 / Reddit

«Набрала в комиссионке целый пакет коробочек для украшений за $ 2. В одной из них было ожерелье. Я проверила, и оказалось, что это настоящее 24-каратное золото»

20+ вещей, от которых одни хотели поскорее избавиться, а другие сделали их своей гордостью
© childofthecreek / Reddit

«Нашел удивительный стул из ротанга на свалке»

20+ вещей, от которых одни хотели поскорее избавиться, а другие сделали их своей гордостью
© afroginabog / Reddit

«Обнаружил это в куче хлама. Там всего лишь был поврежден шарнир. Небольшой ремонт и установка Windows — и я получил обновленный, быстрый ноутбук»

20+ вещей, от которых одни хотели поскорее избавиться, а другие сделали их своей гордостью
© Oswalj / Reddit

«Богатые студенты по обмену, которые жили у моего парня, уехали и просто оставили почти все свои вещи на обочине»

20+ вещей, от которых одни хотели поскорее избавиться, а другие сделали их своей гордостью
© unknown_user / Imgur

«Какая ведьма ходила в этих сапогах?! Я в восторге, они темно-шоколадного цвета и идеально сидят на ноге, а стоили мне всего £ 1,39»

20+ вещей, от которых одни хотели поскорее избавиться, а другие сделали их своей гордостью
© lluminata8 / Reddit

«Вытащил это из мусорки по просьбе моих младших сестер. Они хотят использовать этого парня в качестве украшения»

20+ вещей, от которых одни хотели поскорее избавиться, а другие сделали их своей гордостью
© FlowerPressed / Reddit

«Купила свадебное платье за ​​$ 25 в комиссионке. Оно пылилось в коробке с 1986 года. Я просто влюбилась! И сделала из него платье моей мечты»

20+ вещей, от которых одни хотели поскорее избавиться, а другие сделали их своей гордостью
© FakeBeccaJean / Reddit

А вам когда-нибудь удавалось превратить хлам в действительно стоящую вещь?

Фото на превью FakeBeccaJean / Reddit
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