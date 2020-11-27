20 вещей, которым было место на помойке, но им дали второй шанс

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Когда вещи выходят из моды или ломаются, то чаще всего их судьба незавидна — они отправляются на помойку. Но бывает и такое, что после своей первой жизни на службе у хозяина они обретают вторую. И продолжают радовать владельца уже в новом амплуа.

Нам в AdMe.ru очень нравится, как пользователи Reddit сумели переделать, казалось бы, безнадежный хлам в полезные и нужные предметы обихода.

1. «Костюм на Хеллоуин из старых венков»

2. «Мы сохранили шпунтованную доску с потолка нашей спальни и использовали ее в качестве фартука»

3. «Мама нашла плед в комиссионном магазине, а я сшила из него платье, вдохновившись сериалом „Ход королевы“»

4. «У меня были венчик от старого миксера и деревянная ножка от кофейного столика. Моя девушка соединила их»

5. «Превратила старые занавески с пятном в платье Бэль»

6. «Сделал из старых велосипедных деталей и гирлянд»

7. «Переделываем старые паруса в сумки»

8. «Спасла плитку с камина, которую собирались выбросить, и разукрасила ее вручную. Теперь она будет продолжать меня радовать»

9. «Из бутылки сиропа — в лейку для цветов»

10. «Приспособила старый компьютерный стол парня в туалетный столик для себя»

11. «Подарил новую жизнь выброшенным табуретам. Пес одобряет»

12. «Преобразил старый комод из IKEA, который служил нам много лет»

13. «Весной чуть не выбросила эту старую протекающую лейку, но решила ее переделать в декор для крыльца. Мне нравится!»

14. «Эта подставка для цветов сделана из старых костылей»

15. «Превратил старую ножку от лампы и линзы телескопа в это украшение нашей гостиной»

16. «Сделал этот столик из кучи старых шестеренок и труб. Покрыл все это краской из баллончика»

17. «Чехлы из старых носков, вымытых в отбеливателе. Наполнитель из остатков. Мохнатая модель вела себя хорошо»

18. «Сделала уютный пижамный комплект из старого одеяла. И я так довольна!»

19. «Сделала макси-юбку и платье с рюшами из пухового одеяла»

20. «Сшила костюм из шторы»