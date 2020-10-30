20 добротных вещей, которые для одних были просто мусором, а для других стали настоящим сокровищем

Оказывается, в некоторых странах на помойку иногда выбрасывают вполне хорошие и даже новые вещи. Для кого-то залипающая клавиша на почти новом ноутбуке — повод выбросить его без сожаления, ну а кого-то вынуждает избавляться от всего переезд. В общем, найти приличную мебель и технику не такая уж и проблема, главное — оказаться в нужном месте.

AdMe.ru выяснил, что в интернете появилось сообщество DumpsterDiving. Люди в нем делятся фотографиями добротных вещей, которые они находили возле мусорных баков или просто на обочине дороги. А в качестве бонуса вас ждет история нашей читательницы о том, как она выбрасывала диван.

«В нашем кондоминиуме есть место, куда люди складывают вещи, которые им не нужны. Потом любой желающий может забрать их себе»

«И вот как-то поздним вечером я нашел там сразу несколько хороших вещей: Apple TV, bluetooth-динамик и MacBook в отличном состоянии, но заблокированный. Оказалось, предыдущий владелец выкинул его, потому что у него одна клавиша залипала. А я легко ее починил».

«Увидел кофемашину рядом с мусорным баком. Пришлось немного повозиться, но теперь она работает идеально, и у меня всегда есть эспрессо»

«Нашел 2 картины маслом, написанные в период с 1929-го по 1934 год. Не могу поверить, что их выбросили»

«Лежала в мусорке на видном месте. Спасибо тебе, неизвестный музыкант»

«О, мы часто находим хорошие клавиатуры в баках около музыкальных магазинов».

«Эти изумительные кресла стояли на обочине дороги рядом с довольно богатым пригородом. К ним даже были прикреплены дополнительные болтики»

«Нашел эту корзину. Она новая, даже еще с этикеткой»

«2 винтажные шкатулки с тоннами старых украшений. Семья их прежней хозяйки собиралась все это выкинуть, поэтому я взял их себе»

«Я видел, как парень положил коробку в мусорный бак, а когда он ушел, я заглянул в нее»

«Нашел действительно хороший офисный стул. Уже продал его»

«Работаю школьным фотографом. Когда подъезжал к школе, увидел огромное великолепное зеркало около мусорного бака»

«Нашел сегодня этот принтер за $ 200 в мусорном баке колледжа. Работает нормально. В коробке были и дополнительные картриджи»

«Цветочный магазин выбросил десятки букетов, потому что некоторые из них слегка завяли. Принесла их домой, отсортировала и составила вот такие композиции»

«Apple AirPods с зарядником и в упаковке. Нашел их в баке около местного университета, где учатся богатые дети»

«Эта скрипка Mendini лежала в мусорном контейнере. Безусловно, лучшая моя находка»

«Кто-то выкинул 50-дюймовый Smart TV. Угадайте, у кого теперь есть новый телевизор»

«Рядом лежала коробка от новенького телевизора. Думаю, этот просто заменили на модель получше».

«Нашла на обочине дороги. Он в довольно приличном состоянии, а главное, это практически то же самое, что я искала в секонд-хендах»

«Спасибо, Фред»

«Нашел iPhone 7 Plus с треснувшим стеклом. Все остальное работает, он в отличном состоянии, настройки сброшены до заводских. Если бы не трещины, подумал бы, что он новый»

«Обнаружила эти сковородки в мусорном контейнере около магазина. Видимо, по какой-то причине покупатель вернул их, а продавец просто выкинул»

«Да они же стоят по $ 100 каждая!»

«Нашел это растение в мусорном баке своего многоквартирного дома. Я вытащил его и поставил у входной двери, а все остальное предоставил природе»

Бонус: «Выбросили диван, внешне новый. Из окна увидела, что его уже увозят на машине. Ничего предпринять не успела»

«Мужик, если ты это читаешь, как поживает моль внутри под обивкой, из-за которой диван и был выброшен?»