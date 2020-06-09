20+ вещей, которые одни люди выкинули, а другие подобрали и не пожалели

39 0 18 0

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Сегодня модно избавляться от лишних вещей, чем пользуются те, кого можно смело назвать охотниками за сокровищами. Эти люди поддерживают движение Dumpster Diving, что дословно переводится как «погружение в мусорное ведро». В сети даже есть сообщество, где пользователи делятся фотографиями старых предметов, которые они обнаружили в мусорных контейнерах и на тротуарах вдоль дорог. Конечно, некоторые занимаются подобным «промыслом» из-за низкого уровня жизни, но есть и те, кто превратил эти поиски в хобби. И, надо признать, такая деятельность помогает заботиться об экологии: снижается потребление, сокращаются расходы на переработку мусора, и наша планета становится хоть немного, но чище.

Мы в AdMe.ru пришли в легкое недоумение, когда увидели, что люди выкидывают: золотые украшения, антикварную мебель, недешевую технику. Хорошо, что есть «мусорные дайверы», которые не дают оказаться таким вещам на свалке.

«Моя первая находка — кольцо, которое я обнаружил в мусоре под мостом»

«Нашел этот стол у обочины, его верх был сломан. Я потратил чуть более 3 часов, чтобы сделать из него такого красавчика. Обошлось мне это преображение всего в € 4»

«Вчера я нашел абсолютно новую микроволновку. Добро пожаловать на нашу кухню!»

«Нашел эту цепочку в 14 карат за $ 400 в мусорном контейнере»

«Я безумно рад этой находке. Пару дней назад обнаружил его в мусорном контейнере. И, кстати, на нем очень удобно сидеть»

«Я нашел 13-дюймовый MacBook Pro. У него не было ни оперативной памяти, ни жесткого диска, но я смог найти и их»

«Этот комод я нашел в мусорном контейнере в общежитии колледжа»

«Сегодня вечером нашел этот маленький кулон в виде сердца. На нем стоит маркировка „575“, что означает 14-каратное золото»

«Это драгоценности, которые я нашел за последнее время»

«„Не работает“ — моя любимая причина для выбрасывания вещей. Они же отлично работают!»

«На обочине дороги стояло 4 ящика с игрушечными поездами и путями Thomas. Для нового приобретения я подготовил специальный стол, на котором будет стоять железная дорога»

«Это одна из самых дорогих моих находок. Все, кроме ремешка, — 14-каратное золото»

«Мы с соседкой нашли эту красоту прошлой ночью на обочине дороги. Теперь этот диван красуется у меня в гостиной»

«Красивые стол и стулья были выброшены на помойку в хорошем районе. Ремонт этого гарнитура мне обошелся всего в $ 34, и — вуаля! — у меня совершенно новая мебель»

«Не представляю, кто мог выкинуть этот шикарный стул 1970 года»

«Это серьги времен Второй мировой войны. Они сделаны из слоновьей кости. Комиссионки иногда выкидывают и такое»

«Эту плазму выбросил университет из-за одного плохого светодиода в подсветке. Я его починил, и теперь у меня новый телевизор»

«Этот антикварный шкаф стоял посреди мусорных баков»

«Обнаружил этот аэрохоккей недалеко от своего дома в мусорном контейнере. Отмыл его, и он заработал»

«Я нашел отличную камеру в рабочем состоянии»

«Мы нашли это сокровище на чьем-то тротуаре»

«На очередной „мусорной охоте“ нашел книгу 1844 года. Она не в лучшем состоянии, но это и не удивительно, ведь ей уже 176 лет»

«С ума сойти, что люди выбрасывают! Этот пылесос прекрасно работает»

А вы когда-нибудь находили ценные вещи в мусорных контейнерах?