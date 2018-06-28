20+ вещей, благодаря которым наша планета — лучшее место во вселенной

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Всем известно, что счастье — в мелочах. И какое же огромное спасибо хочется сказать людям, которые, делая свою работу, задумываются о том, что совсем незначительное дополнение может сделать вещь гораздо круче, а настроение окружающим — лучше.

Мы в AdMe.ru собрали несколько привычных всем вещей, которые немного улучшили, и теперь пользоваться ими — одно удовольствие.

1. Чтобы пицца за время доставки не остывала, под нее кладут пакет с горячей водой

2. В магазине авокадо сортируют по дням, когда его можно будет съесть

3. В настенное крепление для телевизора встроен уровень

4. В упаковке есть бумажки, куда потом можно выплюнуть жвачку

5. Стойка с пакетами для мокрых зонтов на входе в больницу

6. В отеле тусклый свет, поэтому в утюги встроен фонарик

7. У туалетного сиденья есть еще одно маленькое сиденье для детей

8. По краям мухобойки есть щетина, чтобы смахивать мертвых насекомых со стены

9. В книжном магазине под наклейку с ценой клеят стикер, чтобы она легко отрывалась

10. В багажнике машины есть специальный отсек под коробку с яйцами

11. Пандус помогает людям с ограниченными возможностями купаться в море

12. В коробке с соком есть окошки, чтобы было легко понять, сколько напитка еще осталось

13. В ресторане можно выбрать горячую, холодную или газированную воду

14. Выключатель легко найти в темноте, так как на нем есть светящееся окошко

15. Напиток со вкусом кофе не содержит кофеина

16. Трубы с горячей водой проходят под асфальтом, поэтому зимой здесь не будет льда и снега

17. Скамейки рядом с вокзалом сделаны в форме поездов

18. А это лавочка на солнечных батареях, чтобы посетители парка могли подзарядить свой мобильный телефон

19. Если туристы будут следовать по этим линиям, они смогут дойти до городских достопримечательностей

20. Лампочки в туалете аэропорта, которые показывают, какая кабинка занята

21. Вот так встречали посетителей на пресс-конференции, посвященной мультфильму «Зверополис», в Японии