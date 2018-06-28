20+ вещей, благодаря которым наша планета — лучшее место во вселенной
Всем известно, что счастье — в мелочах. И какое же огромное спасибо хочется сказать людям, которые, делая свою работу, задумываются о том, что совсем незначительное дополнение может сделать вещь гораздо круче, а настроение окружающим — лучше.
Мы в AdMe.ru собрали несколько привычных всем вещей, которые немного улучшили, и теперь пользоваться ими — одно удовольствие.
1. Чтобы пицца за время доставки не остывала, под нее кладут пакет с горячей водой
2. В магазине авокадо сортируют по дням, когда его можно будет съесть
3. В настенное крепление для телевизора встроен уровень
4. В упаковке есть бумажки, куда потом можно выплюнуть жвачку
5. Стойка с пакетами для мокрых зонтов на входе в больницу
6. В отеле тусклый свет, поэтому в утюги встроен фонарик
7. У туалетного сиденья есть еще одно маленькое сиденье для детей
8. По краям мухобойки есть щетина, чтобы смахивать мертвых насекомых со стены
9. В книжном магазине под наклейку с ценой клеят стикер, чтобы она легко отрывалась
10. В багажнике машины есть специальный отсек под коробку с яйцами
11. Пандус помогает людям с ограниченными возможностями купаться в море
12. В коробке с соком есть окошки, чтобы было легко понять, сколько напитка еще осталось
13. В ресторане можно выбрать горячую, холодную или газированную воду
14. Выключатель легко найти в темноте, так как на нем есть светящееся окошко
15. Напиток со вкусом кофе не содержит кофеина
16. Трубы с горячей водой проходят под асфальтом, поэтому зимой здесь не будет льда и снега
17. Скамейки рядом с вокзалом сделаны в форме поездов
18. А это лавочка на солнечных батареях, чтобы посетители парка могли подзарядить свой мобильный телефон
19. Если туристы будут следовать по этим линиям, они смогут дойти до городских достопримечательностей
20. Лампочки в туалете аэропорта, которые показывают, какая кабинка занята
21. Вот так встречали посетителей на пресс-конференции, посвященной мультфильму «Зверополис», в Японии
Фото на превью UnchangeableToggle / reddit