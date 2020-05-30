20 уловок маркетологов, которых явно не мучают угрызения совести

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Маркетологи — это те люди, которые вызывают у нас возмущение и восхищение одновременно. Они в два счета умеют привлечь внимание, завоевать доверие и так же легко обвести покупателей вокруг пальца. А хитрые штучки в их арсенале не заканчиваются никогда. Ведь как только нам начинает казаться, что все их уловки нами изучены, эти гении продаж придумывают что-то новое.

Мы в AdMe.ru подсмотрели у пользователей сети посты о выходках маркетологов, которые в оригинальности превзошли сами себя.

«Упаковка моего лосьона сверху окрашена в желтый цвет, чтобы казалось, что тюбик заполнен до краев»

«А я еще удивлялся, почему новые фломастеры так быстро перестают писать. Оказывается, чернил внутри них нет и рисует только стерженек»

«Этот освежитель воздуха я купил на фейсбуке. Работают в нем только лампочки»

«Эти поддельные € 20 я нашел на скамейке в местном торговом центре. А когда развернул их, увидел рекламу»

«Кто-то придумал закруглять углы этих батончиков. В нижней плитке как минимум на 8 % меньше шоколада»

Когда сразу понятно, какая сторона была видна из упаковки

Какая большая бутылка прованских трав! Могла бы быть

Оказывается, у слова «натуральный» есть несколько значений

«Натуральный коричневый сахар». Примечание на оборотной стороне: «Слово „натуральный“ используется для обозначения наименования бренда и не говорит о натуральности продукта».

Обычно на них еще написано: «Покупая эту ручку, вы помогаете спасти планету от загрязнения пластиком»

Такую игрушку и ребенок не поднимет. Не то что этот аппарат

«На коробке написано, что в этом конструкторе 800 деталей. На деле 550 из них оказались крошечными пупырышками. Мой сын совсем не был счастлив»

Внутри все не так красиво, как снаружи

Производители обещали больше 200 наклеек. На самом деле эти наклейки выглядят так

«Это новая раскраска моего сына»

Когда ожидаешь найти в шоколадном яйце фигурку героя, а обнаруживаешь это

Целая бутылка кленового сиропа. Хотя постойте

Незаметная надпись на бутылке: «Ароматизированный десертный соус».

«Я все время удивлялся, почему мой дезодорант заканчивается так быстро. А когда поднес нераспечатанную упаковку к свету, наконец понял»

Совсем не этого ожидаешь, когда держишь такую внушительную упаковку

«Мой освежитель воздуха заполнен этими маленькими гелевыми шариками. Кажется, производители шагнули на новый уровень»

Сыра здесь как минимум в 2 раза меньше

С какой самой странной выходкой маркетологов вам приходилось сталкиваться?