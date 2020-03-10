20+ странных коллег, работать с которыми бок о бок не пожелаешь и заклятому врагу

Работаю в достаточно крупной компании. И вот решил я одну девушку переквалифицировать в маркетолога. Мы договорились, что она пойдет на специальные курсы и будет самостоятельно познавать все причуды мира маркетинга. Запускалась новая рекламная кампания, и наш основной маркетолог нуждался в помощи. Естественно, я отправил девушку. Через 2 часа в мой кабинет забежал маркетолог и посетовал, что сотрудница нулевая и курсы ей не помогли. Оказалось, вместо того чтобы ходить на курсы, сотрудница накупила деловых костюмов и бесконечно постила в инстаграм фото с ноутбуком и кофе из Starbucks. Позвонил в компанию, которая проводила обучение, там сказали, что девушка за месяц посетила 2 занятия. © Andarik / pikabu