20+ странных коллег, работать с которыми бок о бок не пожелаешь и заклятому врагу
При выполнении монотонной работы трудно не заскучать, но всегда находятся люди, которые вносят разнообразие в трудовые будни. И как бы кто ни относился к своим коллегам и ни раздражался из-за их странностей, ясно одно: бывают случаи, которые можно воспринимать по-разному, но забыть их точно нельзя.
Мы в AdMe.ru узнали о героях курьезных и странных историй, с которыми пользователям сети приходилось работать бок о бок.
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Коллега раза 2 в месяц просил скинуться то на чей-то день рождения, то на похороны, то на рождение ребенка. Как-то сдал деньги для очередного именинника, пошел в столовую и увидел его там, радостно говорю: «Поздравляю с днем рождения!» Вижу по выражению его лица, что меня подставили. Оказалось, этот собирающий дань парень спускает зарплату в игровых автоматах, а потом побирается по отделам, сшибая таким образом деньги на еду. Обманутых оказалось много, в итоге ему объявили бойкот вплоть до увольнения. © LRAss / pikabu
- На моей работе был парень по имени Майк, который выглядел очень неряшливо и иногда оставался ночевать в офисе. Все мы думали, что он бездомный. А еще Майк постоянно таскал с собой гитару, куда бы он ни шел. Однажды я пошел на концерт Бостонского симфонического оркестра. И там выступал Майк: в чистой одежде, улыбающийся. Меня это шокировало. © Dimple Sinha / quora
- Я работаю в крупной компании. У нас есть сотрудник, который время от времени отсоединяет кабели, чтобы вызвать неполадки, которые он потом «исправляет». Он уже неоднократно так делал, меняя настройки, а как только что-то идет не так, бормочет, что кабели ослабли мистическим образом. © I_Am_The_Mole / reddit
- Есть у нас на работе сотрудник, который считает себя суперпрофессиональным, тащится от себя любимого и не понимает, почему остальные не делают того же. Недавно он ушел на больничный, потому что получил травму на работе. Этот гений ткнул себе бананом в глаз. © Палата № 6 / vk
- Я работал в кинотеатре с девушкой по имени Лиз. Она писала остросюжетные графические романы о парнях, в которых была влюблена. Когда я уволился и стал разносчиком пиццы, Лиз написала книгу под названием «Признания сумасшедшего доставщика пиццы», в которой она и я были вовлечены в криминальную историю. © xandersmall / reddit
- Послали коллегу в магазин купить чая, сахара, кофе. Попросили еще купить лимон. Она принесла в пакетике лимонную кислоту со словами: «А какая разница?» В следующий раз другая коллега в ответ на ее просьбу купить молока принесла ей сухие сливки. © bash.im
- Работаю на производстве, устанавливаем электродвигатель на пару с электромонтером. Дело дошло до подключения клемм, тут он мне задает вопрос, какого цвета тот или иной провод. После этого выдает замечательную фразу: «Я не дальтоник, просто цвета не различаю». © romkaewe / pikabu
- У нас есть женщина, которая руководит новичками. Каждый раз, когда набирается группа сотрудников, она приглашает их к себе домой на обед. А после обеда начинает читать им Библию. Не предупреждая заранее. © unknown author / reddit
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Работаю в достаточно крупной компании. И вот решил я одну девушку переквалифицировать в маркетолога. Мы договорились, что она пойдет на специальные курсы и будет самостоятельно познавать все причуды мира маркетинга. Запускалась новая рекламная кампания, и наш основной маркетолог нуждался в помощи. Естественно, я отправил девушку. Через 2 часа в мой кабинет забежал маркетолог и посетовал, что сотрудница нулевая и курсы ей не помогли. Оказалось, вместо того чтобы ходить на курсы, сотрудница накупила деловых костюмов и бесконечно постила в инстаграм фото с ноутбуком и кофе из Starbucks. Позвонил в компанию, которая проводила обучение, там сказали, что девушка за месяц посетила 2 занятия. © Andarik / pikabu
- Ем солянку в столовой, а в ней оливки, которые я терпеть не могу. Начала их вылавливать. Коллега спросила меня: «А зачем ты оливки собираешь?» Я: «Дома доем. До аванса неделя». После обеда мне в скайпе от директора прилетает сообщение: «Зайдешь?» В кабинете директор презентовал мне ₽ 5 000 со словами: «Говорят, у тебя сейчас трудно с финансами, вот тебе до аванса немного денег, в следующий раз с такой проблемой подходи сразу ко мне, а не в столовой по подносам еду собирай!» Пошутила, называется, с коллегой. © Trapezium / pikabu
- Коллега обучает нового сотрудника, который туго соображает: «Я устала объяснять, что слово „должность“ пишется без мягкого знака!» Я, собственно, в шоке, лезу в интернет, думаю, что у меня что-то не так с головой. Не выдерживаю и говорю: «С мягким же пишется...» Она: «Да! Но только не после буквы „л“!» © Подслушано / vk
- Обязали нас на работе обращаться к сотрудникам по имени-отчеству. На следующий день: «Юлия Вячеславовна, подпишите, пожалуйста, документы». В ответ: «Не надо меня называть Юлия Вячеславовна! Не надо вот этой вот фамильярности!» — «Юля, ты знаешь, что такое фамильярность?» — «Ой, все!» © soadfans / pikabu
- У нас был сотрудник, который, приходя в офис, первым делом удовлетворял свои базовые потребности, потом переходил к потребностям в контакте с другими людьми. Общался с коллегами в курилке, рассказывал им, какую большую рыбу поймал на выходных. Только после этого переходил к самореализации: начинал ходить от стола к столу и давать «дельные» советы другим сотрудникам. Таким образом, проходя изо дня в день все ступени пирамиды Маслоу, он получил от коллег прозвище Масло. Ну а потом пошел на повышение. Хорошо быть мужем дочери учредителя. © kenaz / pikabu
Свидетелями каких казусов, связанных с коллегами, становились вы?