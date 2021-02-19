20 странностей русского языка, которые сражают наповал даже тех, кто говорит на нем с рождения

Русский язык входит в тройку самых трудных для изучения языков мира. И неудивительно, ведь даже носители языка, путаясь в бесчисленных правилах грамматики и пунктуации, нередко совершают ошибки. А как быть иностранцам, для которых падежи, склонения, твердый и мягкий знаки — это просто дремучий лес?

Мы в AdMe.ru уверены, что даже те, кто хорошо знает «великий и могучий», всегда могут найти в нем что-то новое и, как правило, потешное. И бояться сложностей русского языка совершенно ни к чему, ведь даже среди иностранцев есть те, кто умудряется не только говорить на нем, но еще и петь. Об этом наш бонус.