20 странностей русского языка, которые сражают наповал даже тех, кто говорит на нем с рождения
Русский язык входит в тройку самых трудных для изучения языков мира. И неудивительно, ведь даже носители языка, путаясь в бесчисленных правилах грамматики и пунктуации, нередко совершают ошибки. А как быть иностранцам, для которых падежи, склонения, твердый и мягкий знаки — это просто дремучий лес?
Мы в AdMe.ru уверены, что даже те, кто хорошо знает «великий и могучий», всегда могут найти в нем что-то новое и, как правило, потешное. И бояться сложностей русского языка совершенно ни к чему, ведь даже среди иностранцев есть те, кто умудряется не только говорить на нем, но еще и петь. Об этом наш бонус.
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Бонус: русский язык всегда по зубам тем, кто по-настоящему любит русскую культуру
А что для вас самое сложное в русском языке?
Фото на превью Hidejapanrus / Twitter
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