20+ сотрудников, которым начальство все равно не поверит

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Опоздать на работу или важную встречу может каждый, ведь иногда мы просто не в силах контролировать происходящее вокруг. Ну кто бы мог предположить, что дорогу перекроет огромный воздушный шар? Ну а промокнуть в лифте — это вообще за гранью привычной реальности.

Мы в AdMe.ru тоже иногда опаздываем, но ничего похожего на то, с чем столкнулись герои этой подборки, с нами еще не происходило.

1. Тот случай, когда к объяснительной однозначно придется приложить фото

2. Ну зато в офисе можно попозже появиться

3. «Тот, что слева, поймал сегодня свою первую мышь. Я пыталась сделать так, чтобы он ее отпустил, и опоздала на работу»

4. Мы пока не поняли, это маленькая странность или большая проблема

5. Тот случай, когда от опоздания не спасет даже самое доскональное знание ПДД

6. «Регулярно опаздываю, потому что глажу котиков, которых встречаю по дороге»

7. «Кажется, я сегодня не попаду на работу вовремя»

8. Когда стоишь в жуткой пробке, но открывающийся вид того стоит

9. Зато с мотивацией теперь проблем нет. Может, начальника хотя бы это порадует?

10. Когда опаздываешь, потому что случайно принял душ второй раз. В лифте

11. Тот случай, когда проспал хозяин, но виновата собака

12. Просто утром не было никакой возможности почистить зубы

13. Когда понимаешь, что здоровый сон — это главное

14. Необычный утренний квест — объехать двух больших кошек на дороге

15. А самые добрые водители опаздывают, потому что пропускают утят через дорогу

16. «Я не смог прийти вовремя, потому что пытался сделать идеальное фото бесконечного трамвая»

17. «Иногда я опаздываю на работу, потому что не могу выгнать свою кошку из машины»

18. «Простите, но я сегодня задержусь. Тут лось на шоссе»

19. Когда утром вместе с тобой проснулся и твой внутренний ребенок

20. Когда ты вынужден задержаться, потому что от чистоты этих лап зависит продолжительность вечерней уборки

21. «Я не приехал вовремя, потому что никак не мог найти свои ключи от машины»

Бонус: когда ты безнадежно опоздал, но настроение почему-то все равно хорошее

«День добрый».

Может, и у вас сохранились фотодоказательства, которые вы предоставляли начальству после самых неожиданных опозданий?