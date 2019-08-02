20 человек, которые были катастрофически неправильно поняты

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Ведение диалога в сети — искусство тонкое. Одно неверно истолкованное слово — и вот перл уже разошелся по интернету, набрал тысячи лайков и шеров, а комментаторы вовсю спорят, стоит ли вручить автору премию за самый несуразный ответ.

Мы в AdMe.ru постоянно мониторим сеть на предмет новых бомбических переписок, участники которых немножко не поняли друг друга. А в бонусе вы увидите пример того, что такое может произойти не только между людьми.

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Бонус: иногда нас не понимает даже искусственный интеллект

А у вас бывали случаи, когда вы с собеседником категорически не понимали друг друга?