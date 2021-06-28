20+ смелых женщин, которые рискнули довериться стилистам модных ТВ-шоу

Наверное, многие из нас хоть раз задумывались, как было бы здорово изменить что-то в своем стиле. А может, и вовсе кардинально поменять образ. Но не все решаются на такие эксперименты над внешностью. Героини шоу «Перезагрузка» и «Модный приговор» переступили свой страх перед неизвестностью и смело доверились стилистам.

Мы в AdMe.ru считаем, что каждая из нас уникальна и прекрасна от природы. И при этом мы с удовольствием наблюдаем за женщинами, которые решились на модные перемены. А в бонусе мы покажем, как стилисты преображают наших звезд.

Карина

Как фарфоровая куколка из музыкальной шкатулки! Такая нежная и утонченная. © yaroslava_stroyneet / Instagram

Анастасия

Из этой сногсшибательной красавицы получилась бы классная модель plus-size! © letters_by_irina / Instagram

Оксана

Вера

Чудесное преображение! Героиня стала выглядеть намного моложе, и стать некая появилась, благородство. © maryan_by / Instagram

Сабина

Стилисты, как всегда, творят волшебство на все 100 %. © tatianapetropavlovskaia / Instagram

Диана

Очень здорово преобразили. Макияж и цвет волос супер! © lisaalisa5550 / Instagram

Ярослава

Анна

Галина

Круто! Я подумала, что на фото женщины разные. Как такое возможно? © guzel.ganeeva / Instagram

Диана

Макияж и прическа очень удачно подобраны, у девушки засияли глаза. © anna.shu.s / Instagram

Алена

Татьяна

Очень крутое изменение, дама просто расцвела! © _tatyana.bespalova / Instagram

Дарина

Ну круто изменили, сразу такая уверенная в себе! © lanaemanova / Instagram

Алла

И стрижка, и одежда, образ целиком, очень освежили и прямо отминусовали года! Получилось очень вкусно, яркие детали. Стилисты молодцы! © valery_stoun_laboratory / Instagram

Дарья

Помолодела лет на 20! © vassatitova / Instagram

Светлана

Из чудноватой в роскошную женщину! Прекрасное преображение, героиня помолодела лет так на 15. © milushtii / Instagram

Татьяна

Гюльнара

Колоссальная разница между тем, что было, и работой стилистов! Супер! © tasenkakoval / Instagram

Анна

Ну прямо Дита фон Тиз получилась! © lili.24 / Instagram

Полина

Шикарная женщина! Наш ответ Виктории Бекхэм. © kate.designart / Instagram

Екатерина

Преображение вау! Девочку просто не узнать. Очень хорошая работа! © dorogaechka / Instagram

Анастасия

Девушка похожа на Ванессу Паради, нетривиальная красота! © katusha416 / Instagram

Бонус: иногда за помощью к стилистам обращаются семейные пары и даже знаменитости

Актриса Ирина Долганова.

Актер и телеведущий Александр Олешко.

Космонавт Андрей Борисенко и его супруга Наталья.