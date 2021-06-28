AdMe
НовоеПопулярное
Творчество
Свобода
Жизнь

20+ смелых женщин, которые рискнули довериться стилистам модных ТВ-шоу

1-11
38

Наверное, многие из нас хоть раз задумывались, как было бы здорово изменить что-то в своем стиле. А может, и вовсе кардинально поменять образ. Но не все решаются на такие эксперименты над внешностью. Героини шоу «Перезагрузка» и «Модный приговор» переступили свой страх перед неизвестностью и смело доверились стилистам.

Мы в AdMe.ru считаем, что каждая из нас уникальна и прекрасна от природы. И при этом мы с удовольствием наблюдаем за женщинами, которые решились на модные перемены. А в бонусе мы покажем, как стилисты преображают наших звезд.

Карина

Анастасия

  • Из этой сногсшибательной красавицы получилась бы классная модель plus-size! © letters_by_irina / Instagram

Оксана

Вера

  • Чудесное преображение! Героиня стала выглядеть намного моложе, и стать некая появилась, благородство. © maryan_by / Instagram

Сабина

Диана

Ярослава

Анна

Галина

  • Круто! Я подумала, что на фото женщины разные. Как такое возможно? © guzel.ganeeva / Instagram

Диана

  • Макияж и прическа очень удачно подобраны, у девушки засияли глаза. © anna.shu.s / Instagram

Алена

Татьяна

Дарина

Алла

  • И стрижка, и одежда, образ целиком, очень освежили и прямо отминусовали года! Получилось очень вкусно, яркие детали. Стилисты молодцы! © valery_stoun_laboratory / Instagram

Дарья

Светлана

  • Из чудноватой в роскошную женщину! Прекрасное преображение, героиня помолодела лет так на 15. © milushtii / Instagram

Татьяна

Гюльнара

  • Колоссальная разница между тем, что было, и работой стилистов! Супер! © tasenkakoval / Instagram

Анна

Полина

Екатерина

  • Преображение вау! Девочку просто не узнать. Очень хорошая работа! © dorogaechka / Instagram

Анастасия

Бонус: иногда за помощью к стилистам обращаются семейные пары и даже знаменитости

Актриса Ирина Долганова.

Актер и телеведущий Александр Олешко.

Космонавт Андрей Борисенко и его супруга Наталья.

Какое преображение вас впечатлило больше всего? Смогли бы довериться модным стилистам и сменить привычный образ?

Фото на превью Перезагрузка / ТНТ, perezagruzkatnt / Instagram
1-11
38
Поделиться этой статьёй