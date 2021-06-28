20+ смелых женщин, которые рискнули довериться стилистам модных ТВ-шоу
Наверное, многие из нас хоть раз задумывались, как было бы здорово изменить что-то в своем стиле. А может, и вовсе кардинально поменять образ. Но не все решаются на такие эксперименты над внешностью. Героини шоу «Перезагрузка» и «Модный приговор» переступили свой страх перед неизвестностью и смело доверились стилистам.
Мы в AdMe.ru считаем, что каждая из нас уникальна и прекрасна от природы. И при этом мы с удовольствием наблюдаем за женщинами, которые решились на модные перемены. А в бонусе мы покажем, как стилисты преображают наших звезд.
Карина
- Как фарфоровая куколка из музыкальной шкатулки! Такая нежная и утонченная. © yaroslava_stroyneet / Instagram
Анастасия
- Из этой сногсшибательной красавицы получилась бы классная модель plus-size! © letters_by_irina / Instagram
Оксана
- Какая эффектная девушка! © iuliaeseninarogalj / Instagram
Вера
- Чудесное преображение! Героиня стала выглядеть намного моложе, и стать некая появилась, благородство. © maryan_by / Instagram
Сабина
- Стилисты, как всегда, творят волшебство на все 100 %. © tatianapetropavlovskaia / Instagram
Диана
- Очень здорово преобразили. Макияж и цвет волос супер! © lisaalisa5550 / Instagram
Ярослава
- Красота! Русская Моника Беллуччи! © inna_lang / Instagram
Анна
- Отличное преображение! Стилисты, браво! © veronikav_chirkova / Instagram
Галина
- Круто! Я подумала, что на фото женщины разные. Как такое возможно? © guzel.ganeeva / Instagram
Диана
- Макияж и прическа очень удачно подобраны, у девушки засияли глаза. © anna.shu.s / Instagram
Алена
- Вау! Вот это перезагрузка! © tatushka_lo / Instagram
Татьяна
- Очень крутое изменение, дама просто расцвела! © _tatyana.bespalova / Instagram
Дарина
- Ну круто изменили, сразу такая уверенная в себе! © lanaemanova / Instagram
Алла
- И стрижка, и одежда, образ целиком, очень освежили и прямо отминусовали года! Получилось очень вкусно, яркие детали. Стилисты молодцы! © valery_stoun_laboratory / Instagram
Дарья
- Помолодела лет на 20! © vassatitova / Instagram
Светлана
- Из чудноватой в роскошную женщину! Прекрасное преображение, героиня помолодела лет так на 15. © milushtii / Instagram
Татьяна
- Классное преображение! © lidialaleona / Instagram
Гюльнара
- Колоссальная разница между тем, что было, и работой стилистов! Супер! © tasenkakoval / Instagram
Анна
- Ну прямо Дита фон Тиз получилась! © lili.24 / Instagram
Полина
- Шикарная женщина! Наш ответ Виктории Бекхэм. © kate.designart / Instagram
Екатерина
- Преображение вау! Девочку просто не узнать. Очень хорошая работа! © dorogaechka / Instagram
Анастасия
- Девушка похожа на Ванессу Паради, нетривиальная красота! © katusha416 / Instagram
Бонус: иногда за помощью к стилистам обращаются семейные пары и даже знаменитости
Актриса Ирина Долганова.
Актер и телеведущий Александр Олешко.
Космонавт Андрей Борисенко и его супруга Наталья.
Какое преображение вас впечатлило больше всего? Смогли бы довериться модным стилистам и сменить привычный образ?