20+ случаев в ресторанах, когда с подачей так намудрили, что хоть со стула падай

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Рестораторы всего мира мечтают заполучить заветную мишленовскую звезду, а то и все три, используя для этого самые разные способы. Одни рестораны пытаются произвести впечатление уникальным декором и интерьером, другие делают ставку на вкусную кухню, а третьи — как в данной подборке — странной, можно даже сказать, шедевральной подачей блюд.

Мы в AdMe.ru не знаем, вкусно ли накормили эти заведения своих посетителей, но то, что запомнились им навсегда, — это точно.

С точки зрения логики масло все-таки на тарелке

Кажется, этот картофель только что выкопали

Гаечный ключ, безусловно, важная часть любого десерта

Не слишком ли много соуса для такой маленькой порции суши?

Этот виноградный смузи явно что-то задумал

Суши в форме рыбы

Крокеты в стеклянных кедах

Самая жесткая подушка в мире

«Мой друг был на выходных в Лондоне, и ему подали напиток в металлической шляпе»

Этот ресторан одержим рожками: пицца — в рожке, салат тоже

«Просим всех к столу!» Ну или что-то вроде того...

Радует одно: то, что коктейль не в настоящей раковине

Молочный коктейль Oreo в цветочном горшке

Я подумал, что это маленькое растение, которое выращивают в слишком большом горшке. © Frustib / Reddit

Но в горшке можно и мороженое подать

Леди Гага, возможно, тоже не отказалась бы от такой куклы Барби

Хорошая экономия на тарелках

Салат «Цезарь» так сразу и не признаешь

Кубики из оленины на оленьих рогах

Шеф-повар в этом ресторане явно большой поклонник Сальвадора Дали

Если этот лимонный пирог заказывают часто, то официанты, должно быть, уже хорошо накачали бицепсы

«Кто-нибудь может мне сказать, что это вообще такое?»

В этой коробке с камнями есть что-то съедобное? © Sapphireh2o / Reddit

Тыква с сюрпризом: если хорошенько поискать, то можно в ней найти пару-тройку сладостей

Или все нормальные чашки закончились, или у бармена странное чувство юмора

«Где я вам возьму тарелки? Мне что, нарисовать их?»

Какая подача блюд в кафе или ресторане запомнилась вам на всю жизнь? Может быть, у вас остались фото этого кулинарного шедевра?

Внимание: в декабре 2021 года мы исправили фактические неточности в этой статье.