20+ случаев, когда люди ожидали одно, а в реальности все вышло гораздо круче

Очень часто в нашей жизни ожидания не совпадают с реальностью. То купленный продукт оказывается совсем не таким, как на упаковке, то готовое блюдо получается абсолютно отличным от того, что изображено в рецепте. К счастью, такое происходит не всегда. Доказательство тому — фотографии от пользователей сети, которые особо ничего не ждали, но в итоге сорвали куш.

Мы в AdMe.ru желаем, чтобы и вы срывали джекпот даже в таких мелочах, как покупка замороженной пиццы или приготовление хлеба по особому рецепту. А из бонуса вы узнаете, какой получится полка для специй, если сделать ее по примеру той, что у Гомера Симпсона.

«Я впечатлена, учитывая, что это пицца за $ 3»

«Впервые испекла печенье в виде кофейных зерен. Приятно удивлена результатом»

«Я так рада, что мой бисквит оказался больше, чем на картинке»

«Чертовски близко к картинке. Купил это на заправке»

«В этой пицце намного больше начинки, чем показано на коробке»

«Слева — мой эскиз торта, который я хотел сделать. Справа — то, что у меня в итоге получилось»

«Я жутко горжусь собой, это мой лучший торт на сегодняшний день. Все сделано мной вручную. К слову, я — пекарь-самоучка, декоратор тортов».

Ожидание полностью оправдалось

«Я сама сделала эту полку в качестве подарка моей второй половинке»

«На Etsy полка стоила почти $ 400. Я потратила на материалы около $ 55. На работу ушло 16 часов».

«Думаю, мы проделали довольно приличную работу»

«Приятно удивил фруктовый пирог»

«Попросила подругу, чтобы она сделала торт к первому дню рождения моего сына»

«Новичкам везет»

«Эту книгу подарила мне моя жена. Теперь она пожинает плоды».

«Я была приятно удивлена»

«Довольна, что у меня получились мои первые овсяные печенья с кремом»

«Пожалуй, это одно из лучших блюд для приготовления в микроволновке, которые я когда-либо покупала»

«Слева — фото торта с динозаврами из интернета, справа — моя попытка. Именинник остался очень доволен»

«Поваренная книга против моей скромной попытки»

«Совсем неплохо для замороженной пиццы»

«Очень довольна тем, что у меня получилось»

«Я впечатлена. Купила эту картофельную запеканку в Швеции»

Можно сказать, торт удался

«Мои хоть и не такие золотисто-коричневые, но я все равно горжусь своими тыквенными булочками»

Бонус: «Я сделал точно такую же полку для специй, как у Гомера Симпсона»