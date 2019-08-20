20+ скандальных фото, которые раскрывают секреты гламурных образов из соцсетей

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Порой мы открываем инстаграм и не можем избавиться от ощущения, что очутились в волшебном мире, где люди выглядят идеально, каждый день путешествуют, едят только полезную еду и еженедельно покупают модную одежду. Но находятся смельчаки, которые показывают, насколько далека от этого реальность.

Редакция AdMe.ru ценит самоиронию, а потому делится фотографиями людей, которые не боятся показать тайную жизнь инстаграма.

1. Нет, это не телепорт. Это фотошоп!

2. Когда он не смотрит и когда смотрит

3. Тот восхитительный момент, когда природа берет свое

4. Мы любим своих питомцев, а они любят портить наши фото

5. Для подписчиков и для жизни — разный рацион

6. Степень привлекательности напрямую зависит от ракурса

7. Инстаправила: сначала позируешь, потом ешь

8. Это вам не волосы диснеевских принцесс

9. Фильтры лишними не бывают

10. Почему так важно грамотно обрезать фото

11. Красоткой быть непросто

12. Инстапары тоже ссорятся

13. «Жаль вас разочаровывать, но зима в Швейцарии гораздо ближе к правой картинке»

14. Когда приукрасил возможности

15. Все мы любим инстатренировки

16. Втяни живот и сядь ровно. Теперь дыши

17. Иметь формы в инстаграме можно только в правильных местах

18. Кажется, пицца — самая привычная еда обитателей инстаграма

19. Harder, better, faster, stronger. Ну, по крайней мере, в кадре

20. На хорошее инстафото времени никогда не жалко!

21. Макияж, кофе и правильный ракурс творят чудеса

А вы бы хотели видеть в своей ленте идеальные фото или реальность?