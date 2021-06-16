20+ счастливчиков, которым коварные обстоятельства подарили настоящий фотошедевр
Выбрать красивую локацию, подобрать правильный ракурс, удачно выстроить свет — необходимые компоненты крутого кадра. А иногда достаточно удачи — и обстоятельства сработают за вас. Нужно лишь нажать на кнопку в нужное время и в нужном месте. И все — гениальное фото сохранено в вашем архиве.
AdMe.ru наткнулся на снимки, которые не получились так, как задумывались. Но, ей-богу, так даже лучше. А в конце мы добавили бонус, который доказывает, что в объектив камеры можно попасть даже в весьма отдаленном от цивилизации месте.
1. Этот персонаж пока не разблокирован
2. «Пытался сделать групповое фото, но кое-кто упал»
- Передает атмосферу живописи эпохи Возрождения, особенно эти ноги в воздухе... © WorkFarkee / Reddit
- Кому-то нужно перерисовать это фото маслом. Это прекрасно. © Vtbeavens / Reddit
3. Когда пытаешься сделать милую фотографию с мамой, но собака намного улучшает кадр
- Трудно представить себе более запоминающийся или трогательный момент. © Jjsnsnake / Reddit
4. «А ну-ка отдай мне это»
5. Безопаснее дразнить за спиной
6. «Я только что сказала, что кошка никогда не падает в бассейн»
7. «Я думал, что Морган смотрит на своего хозяина, но при ближайшем рассмотрении стало понятно, что он смотрел в глаза мухе»
8. «Так, соберись, сейчас я тебя сфотографирую»
9. «Он снова на моей голове, не так ли?»
10. «Моя подруга — водитель школьного автобуса, и у нее чуть не случился сердечный приступ, когда сзади подъехал грузовик с хлебом»
11. «Моя собака нашла соску»
12. «Тень сделала собаку похожей на Дэвида Боуи»
13. «Мы пытались сделать красивое фото с собакой. У мокрого мальчика были другие планы»
14. «У моей кошки прозрачная голова»
15. «Глажу мою собаку-демона»
16. «Она выбила у меня телефон из рук в нужный момент»
17. «Выражение лица моей собаки после того, как я 100 раз назвал ее имя, чтобы сделать фото»
18. «Хотел поменяться лицами со Стивеном Кингом»
19. «Торговый агент преследует меня»
20. «Пытался сделать вычурное фото сирени, но тут в кадр зашел он. Я не против!»
21. Что-то не так с этой тенью
22. «Рыба влезла в кадр к моей подруге»
- Похоже, ваша подруга испортила фотографию рыбе. © Funner33 / Reddit
Бонус: «Увидел девушку на камне, она делала селфи... Я решил заснять ее тоже»
- Чтобы никто не сделал подобное со мной, жалюзи в моей квартире закрыты почти все время. © Cadaver_drip / Reddit
А вы когда-нибудь делали кадры, на которых что-то пошло не так? Давайте продолжим тему — поделитесь, пожалуйста, в комментариях своими снимками.
Фото на превью 1sjwich / Reddit
Поделиться этой статьёй