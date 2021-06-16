20+ счастливчиков, которым коварные обстоятельства подарили настоящий фотошедевр

Выбрать красивую локацию, подобрать правильный ракурс, удачно выстроить свет — необходимые компоненты крутого кадра. А иногда достаточно удачи — и обстоятельства сработают за вас. Нужно лишь нажать на кнопку в нужное время и в нужном месте. И все — гениальное фото сохранено в вашем архиве.

AdMe.ru наткнулся на снимки, которые не получились так, как задумывались. Но, ей-богу, так даже лучше. А в конце мы добавили бонус, который доказывает, что в объектив камеры можно попасть даже в весьма отдаленном от цивилизации месте.

1. Этот персонаж пока не разблокирован

2. «Пытался сделать групповое фото, но кое-кто упал»

Передает атмосферу живописи эпохи Возрождения, особенно эти ноги в воздухе... © WorkFarkee / Reddit

Кому-то нужно перерисовать это фото маслом. Это прекрасно. © Vtbeavens / Reddit

3. Когда пытаешься сделать милую фотографию с мамой, но собака намного улучшает кадр

Трудно представить себе более запоминающийся или трогательный момент. © Jjsnsnake / Reddit

4. «А ну-ка отдай мне это»

5. Безопаснее дразнить за спиной

6. «Я только что сказала, что кошка никогда не падает в бассейн»

7. «Я думал, что Морган смотрит на своего хозяина, но при ближайшем рассмотрении стало понятно, что он смотрел в глаза мухе»

8. «Так, соберись, сейчас я тебя сфотографирую»

9. «Он снова на моей голове, не так ли?»

10. «Моя подруга — водитель школьного автобуса, и у нее чуть не случился сердечный приступ, когда сзади подъехал грузовик с хлебом»

11. «Моя собака нашла соску»

12. «Тень сделала собаку похожей на Дэвида Боуи»

13. «Мы пытались сделать красивое фото с собакой. У мокрого мальчика были другие планы»

14. «У моей кошки прозрачная голова»

15. «Глажу мою собаку-демона»

16. «Она выбила у меня телефон из рук в нужный момент»

17. «Выражение лица моей собаки после того, как я 100 раз назвал ее имя, чтобы сделать фото»

18. «Хотел поменяться лицами со Стивеном Кингом»

19. «Торговый агент преследует меня»

20. «Пытался сделать вычурное фото сирени, но тут в кадр зашел он. Я не против!»

21. Что-то не так с этой тенью

22. «Рыба влезла в кадр к моей подруге»

Похоже, ваша подруга испортила фотографию рыбе. © Funner33 / Reddit

Бонус: «Увидел девушку на камне, она делала селфи... Я решил заснять ее тоже»

Чтобы никто не сделал подобное со мной, жалюзи в моей квартире закрыты почти все время. © Cadaver_drip / Reddit