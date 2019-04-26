20 раздражающих мелочей, которые каждый день проверяют наши отношения на прочность

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Чужие привычки периодически раздражают настолько, что даже самая сильная любовь меркнет на их фоне. Кто-то заправляет только свою половину кровати, кто-то кидает ключи прямо на пол, а кто-то дарит тебе подарки, чтобы пользоваться ими самому.

Мы в AdMe.ru подтверждаем, что никто не идеален в этом мире, поэтому делимся самыми необычными раздражающими эпизодами, которые изводят даже влюбленных.

«Мой парень чихнул, а я ничего не сказала. После чего он прислал вот это, хотя я лежала буквально в 5 м от него»

Иногда за мелочами скрываются серьезные проблемы

«А это я попросила мужика купить домой огурец»

«Жить вместе — это...»

Вот куда уходит весь семейный бюджет

«Переписка моего 10-летнего брата с его девушкой»

«Вот как мой муж кладет продукты в холодильник»

А на 8 Марта — сертификат на рыбалку

«Муж купил матрас с эффектом памяти только для своей половины кровати»

Когда живешь с девушкой, нужно держать в голове много правил

"Предпочтения моей жены в литературе начинают меня беспокоить"

"Вот как ты ее потеряешь" Джуно Диас. "Раздельные кровати" Лавейл Спенсер. "Мужчина гораздо младше" Дайан Хайбридж. "Адюльтер" Пауло Коэльо.

"Знакомьтесь, кухня моей девушки"

"И как после этого верить мужчинам?"

"Парень дал мне $ 100, и я решила потратить их на маникюр. Только в салоне я осознала, что купюра фальшивая"

"Зачем моя жена так делает?"

"Наша кухня после того, как мой парень всю неделю был на хозяйстве"

"Девушка оставляет такие заколки в ванной, и мне каждый раз кажется, что это огромный таракан"

"Мой парень часто оставляет чашку на столе в таком положении"

"Жена просто бросает ключи на пол, когда приходит домой. И каждый раз удивляется, почему не может их найти"

"Сегодня с утра муж был очень зол, поэтому он решил заправить только свою половину кровати"

А какие привычки любимых могут вывести вас из себя?