20+ клиентов, которые любого доведут до белого каления

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Когда более 100 лет назад владелец одноименной сети британских супермаркетов Гарри Гордон Селфридж придумал деловую мантру «клиент всегда прав», он хотел, чтобы его покупатели знали, что с ними будут обращаться уважительно и справедливо, вместо того чтобы требовать деньги и игнорировать любые жалобы. Но, как и многие другие расхожие фразы, это клише с годами обрело собственную жизнь.

Каждый, кто работал в розничной торговле или сфере обслуживания, может рассказать десятки историй, когда клиент, размахивая этим лозунгом, вел себя как минимум некорректно. Мы в AdMe.ru решили, что пора ломать стереотипы, и выбрали самые забавные случаи, которые позволят взглянуть на ситуацию с другой стороны.

Работаю в головном офисе крупной сети гипермаркетов нашей страны. Занимаюсь оборудованием и часто от разных гиперов получаю кляузные письма. Из последнего: одна женщина собралась подавать в суд на гипер из-за того, что на нее наехал тележкой другой покупатель. Суть судебного акта — в магазине нет табличек ограничения скорости телег. © «Подслушано» / VK

Клиент пытался вернуть телевизор потому, что тот не работал. Обратили его внимание на то, что экран и корпус разбиты и покрыты травой и грязью. Оказалось, он выбросил телик в окно. Ну, кроме того, мы вообще не торгуем этой маркой. © jmelville / Twitter

У нас в магазине продают готовые голубцы. Правда, их нужно еще потушить. Однажды пришел мужчина и заявил, что голубцы плохие у нас: рис на зубах хрустит. Мы в шоке, ведь до этого никто не жаловался. Я спрашиваю, сколько по времени он их тушил. И мужчина, выпучив на меня глаза, спросил: «Их что, готовить еще надо?» После моего кивка покупатель покраснел и быстро убежал. © «Подслушано» / VK

Клиентка очень сердито спросила меня, почему брюки и пиджак с одинаковым рисунком стоят по-разному. Я переспросил, правильно ли я понял ее вопрос. Я просто хотел, чтобы она услышала себя со стороны. © nimakittyrawr / Twitter

Работаю в книжном магазине. Одна женщина пожаловалась мне на ребенка, который вот уже 30 минут залипает на книжки с различными шумовыми эффектами, мол, некоторые абсолютно не умеют воспитывать своих детей. Спустя четверть часа она решает все же разобраться с малолетним нарушителем и неожиданно понимает, что это ее ребенок. © ZacharyLoeser / Twitter

Я украшаю торты. Недавно пришла покупательница, которая прислала для оформления фотографию туфельки, снятую сверху. Я распечатала изображение и поместила его на торт. Клиентка кричала: «Что это за хрень!», требовала менеджера и угрожала вернуться с пистолетом. Оказалось, что она хотела объемное изображение, а не плоскую картинку, но, когда заказывала декор, не смогла понять разницу между 2D- и 3D-моделью. © missingno__ / Reddit

Занимаюсь сантехникой. Звонит мужик и трепетно просит скидку на монтаж теплого пола. Мол, денег совсем нет, мне побюджетнее и так далее, говорю: «Сбрасывайте план квартиры, посчитаем, сделаем скидку». Сбросил — квартира 250 кв. м с кинозалом и тремя санузлами. © admiralAM / Pikabu

Работаю в известном компьютерном магазине. Один парень чуть не бросил в меня свой новый компьютер, требуя вернуть ему деньги, так как тот не включается. Распаковал, собрал, подключил — работает. Клиент завопил: «Зачем ты включил его в сеть, он же беспроводной!» © _nea102_ / Twitter

Залил клиентке полный бак бензина, а она утверждала, что стрелка показывает ей, что бак пуст. Пошел проверить, а она смотрит на индикатор напряжения аккумулятора. © jramos1914 / Twitter

Несколько лет назад работала в ресторане. Как-то две женщины пили сангрию и вдруг увидели бывшего бойфренда одной из них с новой девушкой. Дама вскочила и запустила в них стаканом. Когда они получили счет, она отказалась платить за этот напиток, ведь она не выпила его. © 19111 / Reddit

Работала продавцом, проверяла покупателю кипятильник (нужно воткнуть на секунду его в сеть), а он взорвался. В итоге — приличный ожог запястья. И вот стою я, остатки пламени сбиваю, и тут этот мужик невозмутимо спрашивает: «Есть другой кипятильник?» © «Подслушано» / VK

Давным-давно продавал видеокассеты. Даже не могу сосчитать, сколько раз клиенты просили вернуть им деньги потому, что им не понравился фильм. © Ixtl / Reddit

Наш магазин одежды для морских видов спорта торговал достаточно дорогими товарами, поэтому максимальная скидка, которую мы могли предоставить, была 20 % при покупке 2 товаров. Один парень долго доказывал, что мы должны ему ее предоставить, ведь он берет пару ботинок, то есть две вещи. © akihiro2dx / Reddit

Работал в продуктовом магазине. Однажды пришла женщина с претензией, что кетчуп в ее бутылке «Хайнц» не красного, а коричневого цвета. Пришлось привлечь представителей бренда, которые сказали, что они не продают ничего коричневого, да и давно перестали выпускать бутылки такой формы. В конце концов мне пришло в голову проверить дату изготовления — это был декабрь 1987 года! © steve2294 / Reddit

Продавец в магазине детской одежды. Веселят покупатели, которые меряют детей в килограммах или показывают рост рукой приблизительно. Но чаще всего демонстрируют фото в телефоне: вот он у нас какой. Что там по фото можно разобрать? © «Подслушано» / VK

Работаю в банке. Ко мне обратился разгневанный клиент, который хотел узнать, почему его карта не работает. Я проверяю и говорю ему: «Извините, у вас исчерпан баланс, овердрафт». Он: «Я не спрашиваю тебя о моем балансе, придурок. Я хочу знать, почему моя карта заблокирована!» © linc0lnpark / Twitter

Сказала женщине, что белое длинное платье из коллекции для невест — не лучшая вещь, которую можно надеть на свадьбу сына. Она проигнорировала. А 2 недели спустя вернулась и пожаловалась на то, что ей никто не сказал, как ошибочен ее выбор! © hattiewynter / Twitter

Пригласили меня провести интерьерную фотосъемку загородного отеля. Приезжаю, начинаю работать. В ходе съемки подходит управляющая и говорит: «Раз вы все равно уже к нам приехали, может, вы еще снимете несколько портретов нашего персонала для сайта?» Спрашиваю: «За дополнительную плату?» — «Нет, что вы, там всего-то 5 человек. Ну пожалуйста, пойдите нам навстречу. Вы же все равно уже к нам приехали!» Ладно, думаю, из-за 5 лишних снимков с меня не убудет. Во время съемки подбежало еще несколько человек и шеф-повар из ресторана. Вслед за ними снова приходит управляющая, рассыпается в благодарностях и говорит: «Ой, а вы знаете, у нас тут еще свадебный банкет сейчас проходит... Ну вы же все равно уже здесь, можете эту свадьбу немножко поснимать? Молодоженам будет приятно, да и у нас будут фотографии с красивого мероприятия». — «Не проблема. Но будет дороже по стоимости». — «Как дороже??? Почему? Вы ведь все равно уже приехали!» Банкет в итоге снимать не стал. Обиделись. И вправду, чего не согласился? Ведь «все равно уже приехал». © Alexograf / Pikabu