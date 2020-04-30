20+ клиентов, которые любого доведут до белого каления
Когда более 100 лет назад владелец одноименной сети британских супермаркетов Гарри Гордон Селфридж придумал деловую мантру «клиент всегда прав», он хотел, чтобы его покупатели знали, что с ними будут обращаться уважительно и справедливо, вместо того чтобы требовать деньги и игнорировать любые жалобы. Но, как и многие другие расхожие фразы, это клише с годами обрело собственную жизнь.
Каждый, кто работал в розничной торговле или сфере обслуживания, может рассказать десятки историй, когда клиент, размахивая этим лозунгом, вел себя как минимум некорректно. Мы в AdMe.ru решили, что пора ломать стереотипы, и выбрали самые забавные случаи, которые позволят взглянуть на ситуацию с другой стороны.
- Работаю в головном офисе крупной сети гипермаркетов нашей страны. Занимаюсь оборудованием и часто от разных гиперов получаю кляузные письма. Из последнего: одна женщина собралась подавать в суд на гипер из-за того, что на нее наехал тележкой другой покупатель. Суть судебного акта — в магазине нет табличек ограничения скорости телег. © «Подслушано» / VK
- Клиент пытался вернуть телевизор потому, что тот не работал. Обратили его внимание на то, что экран и корпус разбиты и покрыты травой и грязью. Оказалось, он выбросил телик в окно. Ну, кроме того, мы вообще не торгуем этой маркой. © jmelville / Twitter
- У нас в магазине продают готовые голубцы. Правда, их нужно еще потушить. Однажды пришел мужчина и заявил, что голубцы плохие у нас: рис на зубах хрустит. Мы в шоке, ведь до этого никто не жаловался. Я спрашиваю, сколько по времени он их тушил. И мужчина, выпучив на меня глаза, спросил: «Их что, готовить еще надо?» После моего кивка покупатель покраснел и быстро убежал. © «Подслушано» / VK
- Клиентка очень сердито спросила меня, почему брюки и пиджак с одинаковым рисунком стоят по-разному. Я переспросил, правильно ли я понял ее вопрос. Я просто хотел, чтобы она услышала себя со стороны. © nimakittyrawr / Twitter
- Работаю в книжном магазине. Одна женщина пожаловалась мне на ребенка, который вот уже 30 минут залипает на книжки с различными шумовыми эффектами, мол, некоторые абсолютно не умеют воспитывать своих детей. Спустя четверть часа она решает все же разобраться с малолетним нарушителем и неожиданно понимает, что это ее ребенок. © ZacharyLoeser / Twitter
- Я украшаю торты. Недавно пришла покупательница, которая прислала для оформления фотографию туфельки, снятую сверху. Я распечатала изображение и поместила его на торт. Клиентка кричала: «Что это за хрень!», требовала менеджера и угрожала вернуться с пистолетом. Оказалось, что она хотела объемное изображение, а не плоскую картинку, но, когда заказывала декор, не смогла понять разницу между 2D- и 3D-моделью. © missingno__ / Reddit
- Занимаюсь сантехникой. Звонит мужик и трепетно просит скидку на монтаж теплого пола. Мол, денег совсем нет, мне побюджетнее и так далее, говорю: «Сбрасывайте план квартиры, посчитаем, сделаем скидку». Сбросил — квартира 250 кв. м с кинозалом и тремя санузлами. © admiralAM / Pikabu
- Работаю в известном компьютерном магазине. Один парень чуть не бросил в меня свой новый компьютер, требуя вернуть ему деньги, так как тот не включается. Распаковал, собрал, подключил — работает. Клиент завопил: «Зачем ты включил его в сеть, он же беспроводной!» © _nea102_ / Twitter
- Залил клиентке полный бак бензина, а она утверждала, что стрелка показывает ей, что бак пуст. Пошел проверить, а она смотрит на индикатор напряжения аккумулятора. © jramos1914 / Twitter
- Несколько лет назад работала в ресторане. Как-то две женщины пили сангрию и вдруг увидели бывшего бойфренда одной из них с новой девушкой. Дама вскочила и запустила в них стаканом. Когда они получили счет, она отказалась платить за этот напиток, ведь она не выпила его. © 19111 / Reddit
- Работала продавцом, проверяла покупателю кипятильник (нужно воткнуть на секунду его в сеть), а он взорвался. В итоге — приличный ожог запястья. И вот стою я, остатки пламени сбиваю, и тут этот мужик невозмутимо спрашивает: «Есть другой кипятильник?» © «Подслушано» / VK
- Давным-давно продавал видеокассеты. Даже не могу сосчитать, сколько раз клиенты просили вернуть им деньги потому, что им не понравился фильм. © Ixtl / Reddit
- Наш магазин одежды для морских видов спорта торговал достаточно дорогими товарами, поэтому максимальная скидка, которую мы могли предоставить, была 20 % при покупке 2 товаров. Один парень долго доказывал, что мы должны ему ее предоставить, ведь он берет пару ботинок, то есть две вещи. © akihiro2dx / Reddit
- Работал в продуктовом магазине. Однажды пришла женщина с претензией, что кетчуп в ее бутылке «Хайнц» не красного, а коричневого цвета. Пришлось привлечь представителей бренда, которые сказали, что они не продают ничего коричневого, да и давно перестали выпускать бутылки такой формы. В конце концов мне пришло в голову проверить дату изготовления — это был декабрь 1987 года! © steve2294 / Reddit
- Продавец в магазине детской одежды. Веселят покупатели, которые меряют детей в килограммах или показывают рост рукой приблизительно. Но чаще всего демонстрируют фото в телефоне: вот он у нас какой. Что там по фото можно разобрать? © «Подслушано» / VK
- Работаю в банке. Ко мне обратился разгневанный клиент, который хотел узнать, почему его карта не работает. Я проверяю и говорю ему: «Извините, у вас исчерпан баланс, овердрафт». Он: «Я не спрашиваю тебя о моем балансе, придурок. Я хочу знать, почему моя карта заблокирована!» © linc0lnpark / Twitter
- Сказала женщине, что белое длинное платье из коллекции для невест — не лучшая вещь, которую можно надеть на свадьбу сына. Она проигнорировала. А 2 недели спустя вернулась и пожаловалась на то, что ей никто не сказал, как ошибочен ее выбор! © hattiewynter / Twitter
- Пригласили меня провести интерьерную фотосъемку загородного отеля. Приезжаю, начинаю работать. В ходе съемки подходит управляющая и говорит: «Раз вы все равно уже к нам приехали, может, вы еще снимете несколько портретов нашего персонала для сайта?» Спрашиваю: «За дополнительную плату?» — «Нет, что вы, там всего-то 5 человек. Ну пожалуйста, пойдите нам навстречу. Вы же все равно уже к нам приехали!» Ладно, думаю, из-за 5 лишних снимков с меня не убудет. Во время съемки подбежало еще несколько человек и шеф-повар из ресторана. Вслед за ними снова приходит управляющая, рассыпается в благодарностях и говорит: «Ой, а вы знаете, у нас тут еще свадебный банкет сейчас проходит... Ну вы же все равно уже здесь, можете эту свадьбу немножко поснимать? Молодоженам будет приятно, да и у нас будут фотографии с красивого мероприятия». — «Не проблема. Но будет дороже по стоимости». — «Как дороже??? Почему? Вы ведь все равно уже приехали!» Банкет в итоге снимать не стал. Обиделись. И вправду, чего не согласился? Ведь «все равно уже приехал». © Alexograf / Pikabu
Согласитесь, в найденных нами историях сложно разделить точку зрения клиента. А вы по какую сторону баррикад? Расскажете о хамоватых продавцах или о странных покупателях?