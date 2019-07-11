20+ простых как дважды два вещей, о которых многие до сих пор не догадываются

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Какими бы начитанными мы ни были, всегда найдется что-то, что может перевернуть наше представление даже об обычных, повседневных вещах. Пользователь Reddit задал вопрос: «Какие простые вещи вы поняли только недавно?» — и люди поделились своими открытиями. При прочтении некоторых из них даже может стать неловко, что не догадались об этом сами.