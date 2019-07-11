20+ простых как дважды два вещей, о которых многие до сих пор не догадываются
Какими бы начитанными мы ни были, всегда найдется что-то, что может перевернуть наше представление даже об обычных, повседневных вещах. Пользователь Reddit задал вопрос: «Какие простые вещи вы поняли только недавно?» — и люди поделились своими открытиями. При прочтении некоторых из них даже может стать неловко, что не догадались об этом сами.
Признаться честно, многие ответы были неожиданными даже для нас в AdMe.ru, хотя мы каждый день пишем обо всем на свете. В подборку включены не только открытия пользователей, но и наши собственные, к которым пришли совсем недавно.
- Наши зрачки черные, потому что в них ничего нет. Это просто дыры. Кстати, на фотографиях с эффектом красных глаз мы видим стенки этих дыр, покрытые кровеносными сосудами. © Zorafin
- Никогда не понимал, почему символ деления (÷) именно такой. Оказывается, это дробная черта и точки, символизирующие числитель и знаменатель. © spectre_2
- Лучшего друга ежа Соника зовут Miles Prower. Читается почти как miles per hour («миль в час»). Почему я понял это только через 30 лет? © TheMike85
- Панкейки — это пирожные (cakes), приготовленные на сковороде (pan). © citizenofgaia
- Собачьи подразделения называются К-9 (K-nine), потому что название происходит от слова «canine». Это слово переводится как «собачий», реже — «клык». © Lars2500
- Макинтош — сорт яблок. Теперь понятно, почему компания Apple назвала свою линейку персональных компьютеров именно так. © exuseus
- Повязки, которые носят на руках спортсмены, нужны, чтобы вытирать пот. © YaBooni
- В 26 лет я понял, что Россия и Америка очень близки, а раньше считал, что мы находимся на разных частях земного шара. Их тесные отношения и фильмы про Россию и Америку внезапно обрели новый смысл. Они гораздо ближе друг к другу, чем вы думаете. Ближайшая точка находится в Беринговом проливе, и получается, что расстояние между странами составляет менее 4 км. © ripppy
- Второй пилот на самом деле не какой-то помощник. Он такой же пилот, как и первый.
- Полоски на заднем стекле машины обогревают его. Это металлические нити, по которым проходит электрический ток. © emmyjoe311
- Алфавит (Alphabet) = альфа + бета. Мне за 40, и я понял это только сейчас. Название происходит от двух первых букв греческого алфавита: альфа и бета. На большинстве языков это слово звучит примерно одинаково. © SaskatoonRJ
- Мне потребовался 21 год, чтобы заметить, что мой день рождения наступает ровно через 9 месяцев после Дня святого Валентина. Похоже, я воплощение любви. Согласно науке, это неточно, но вероятность большая. Попробуйте вычислить, может, за 9 месяцев до дня вашего рождения тоже была какая-то интересная дата. © ginelectonica
- Куры могут нести яйца и без петуха. Более того, обычно мы едим именно такие яйца. Яйца, снесенные курицей без участия петуха, считаются более диетическими, и из них не может вылупиться цыпленок. © SlummyBummy
- Медведь называется так, потому что он «ведает», где мед.
- Маршалл Мэтерс = M & M = Eminem. © erbewhi
- I и O на кнопках многих электронных устройств на самом деле представляют собой 1 и 0 — символы двоичного кода. I — включено, O — выключено. Если осознавать этот факт, то и запомнить будет проще. Если кнопка выполняет обе функции (к примеру, на пульте), то эти знаки будут объединены. © Solest044
- До недавнего времени я не знал, что Ctrl + Backspace удаляет предыдущее слово целиком. Когда я думаю о том, сколько лишних раз в жизни я нажимал эту клавишу, мне становится не по себе. © BasiKs
- Отверстия на нижней стороне навесного замка нужны, чтобы из него вытекала вода.
- На самом деле мыло не убивает бактерии, оно упрощает процесс их смывания с тела.
Молекулы мыла имеют интересные свойства: одна сторона отталкивает воду, а другая притягивает (как у магнита). В процессе мытья первая сторона собирает на себя бактерии и грязь, а вторая готова убрать получившуюся смесь, как только по поверхности потечет вода. © islanders571
- Не так давно удалось понять, как велик на самом деле миллиард. Например, чтобы накопить такую сумму, нужно откладывать по 100 тыс. каждый день на протяжении примерно 27,4 лет.
- Бренд очков Ray-Ban (с англ. «запрет луча») получил такое название потому, что очки защищают глаза от солнечных лучей, а не в честь какого-то Рэймонда Бана. © KarlMalownz
- Saul Goodman (Сол Гудман) = It’s all good, man («Все хорошо, чувак»). Мозг взорван. Это пришло в голову только после просмотра всех 5 сезонов «Во все тяжкие». Дважды. © besteni
Давайте продолжим список: какие простые вещи вам удалось понять лишь недавно?