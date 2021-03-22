20+ продуктов, по которым наши люди безудержно скучают за границей
У каждого, кто переехал за границу, найдутся причины для ностальгии — это близкие люди, привычные пейзажи и даже самые простые продукты, которые каждый день можно было купить в магазине у дома, а теперь они внезапно стали редчайшим деликатесом.
Мы в AdMe.ru заинтересовались, какие продукты нет-нет да и вызывают скупую слезу у русскоговорящего человека за пределами родины.
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По какой еде я скучаю в Бразилии? Грибы. Да, обычные, черт возьми, грибы. Хотя бы шампиньоны. Находила один раз в одном элитном супермаркете, но цена уж слишком высокая. Можно найти маринованные шампиньоны почти в любом супермаркете, только замаринованы они в обычном уксусе, безумно кислые, да и вообще не то... Я сначала плевалась, а сейчас как-то даже нахожу этот вкус «интересным». Привыкаю, да? Хотела попросить моих родных выслать мне хотя бы сушеных, так на почте не разрешили. © Esmys / Pikabu
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Белые грибы в Германии по цене стейка — € 30 за 1 кг. Меня жаба душит. Уговорила мужа пойти в лес за грибами. До этого он никогда в жизни собиранием грибов не занимался и с подозрением косился на мой «улов», даже ел с опаской. Но потом доверился, распробовал.
А в магазине лесных нет. © Viento / AdMe.ru
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Живу в Аргентине. Знаете, чего мне вот реально не хватает в жизни? Укропа. Такая простая и обычная вещь аргентинцам незнакома. Фенхель есть. И называется растение тем же самым словом — «eneldo» («укроп» в переводе с исп. — Прим. ред.). Но вы ж меня понимаете... В рассол не фенхель кладут. В общем, его нет. Грубо говоря, укроп — это единственная потеря в рационе после моего переезда в Аргентину. Приобрела я, конечно, много того, чего не имела на родине. Пойду жевать манго. Доедаю уже 8-й килограмм за это лето. © dtucumana / Pikabu
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Когда-то мне говорили, что пломбир как раз таки пришел из Франции, и называется он «la glace plombières». Поэтому, когда я магазине увидела малюсенькую баночку за большую цену, меня это не остановило. Нет! Нет, ребята, нет! Это даже близко не пломбир! Мороженое настолько противное на вкус, что мы выкинули, даже не доев. © lemon.filin / Pikabu
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Я живу в одной из стран Южной Америки уже больше 3 лет. Кефир, ряженка, простокваша, топленое молоко — об этом можно забыть еще перед выездом за границу. Йогурты там в литровых бутылках, без жира. © Tornillo / Pikabu
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С молоком в Китае интересная ситуация. В продаже вообще нет молочных и кисломолочных продуктов, таких как кефир, творог, сметана. Есть только молоко и «йогурты». © stelstima / Pikabu
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В Италии огромное количество сладостей, сладкой выпечки и хлеба. Итальянцы предпочитают сладкий завтрак, и если ты не успел позавтракать дома, то ни на что большее, кроме как на кофе с круассаном, рассчитывать не стоит. Часто хочется нормально поесть, а не жевать выпечку с мороженым, булки или пиццу. Очень не хватает супов, салатов, да и просто мяса с овощами. Даже тот же рис уже почти роскошь. © 2468 / AdMe.ru
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Как-то раз купила ряженку в Испании, в составе был кефир с карамельным сиропом и красителем. Состав, главное, на всех языках написали, кроме русского, а на русском только то, что это «экологически чистый продукт». © Masha Borisova / «Яндекс.Кью»
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Если вы думаете, что это колбаса, вы жестоко ошибаетесь. Это китайские соевые колбаски. Сладкие и по консистенции будто сопли с мукой. © Haidenraih / Pikabu
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Моя сестра 5 лет в Китае живет, последние 3 года из них — в Шанхае. Первое время, когда жила в отдаленном от туристических мест городе, мы ей посылки отправляли с шоколадом, сыром, салями и т. п. Там ничего такого и близко не было. В Шанхае уже легче стало. И все равно, когда сестра в отпуск прилетает, каждый день ест творог домашний, сыр, колбасу хорошую. © ssmp / Pikabu
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Вообще в Китае с колбасами (привычными русскому человеку) большие проблемы. Можно запросто нарваться на сладкую, «перевяленную», да и в целом относительно съедобную (на наш вкус) найти крайне сложно. Привезенная мной из Москвы копченая палочка колбаски из ценовой категории ₽ 1 300 за 1 кг разошлась в компании за вечер. © AndrewPro / Pikabu
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В детстве я была странной: все любили шоколад и копченую колбасу, а я — соевые батончики и ливерку. Прям обожала. Потом мы переехали за границу, где ливерки этой в принципе не было. Но память о самом вкусном продукте детства осталась!
Когда много лет спустя я приехала навестить бабушку, первым же делом отправилась в магазин за знакомыми продуктами. С продавщицей состоялся такой диалог:
— Вот, пожалуйста, ливерная с яйцом, ливерная с сыром, ливерная молочная...
— А есть ПРОСТО ливерная?
— Ну-у-у... есть. Но ваша кошка, наверное, такую не будет...
Дворовые кошки, действительно, помогать отказались. А я долго сидела на скамейке у подъезда, украдкой грызла заветную палку, пытаясь скорее избавиться от улик, зная, что бабушка, с ее полным разносолов холодильником и вечным желанием меня повкуснее накормить, просто не поймет! © unknown author / Bash.im
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Я живу в Бельгии. Гречка у нас в «биомагазинах» есть, но зеленая. Для меня вообще невкусная. Аналоги творога нашла, но ни один не полюбила. Благо рядом с домом есть польский магазин, а творог у них прям как наш. Ну и катаюсь раз в пару недель в русский магазин. Но выйти оттуда, потратив менее € 30, у меня не получается никогда: цены очень высокие. © Gata87 / Pikabu
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Родственникам в Германию посылали конфеты и вафли «как раньше», халву и тульские пряники, кедровые орехи. А еще «Омичку» — наш омский сладкий плавленый сыр, его сейчас с разными добавками делают. © kwn73 / Pikabu
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Во Вьетнаме нет ржаной муки. Вьетнамцы пытаются сделать черный хлеб, но не получается совсем. А иногда так хочется «бородинского» или «купеческого»... Колбаса. Тут надо уточнить: колбаса здесь есть, но вкус у нее другой. Моя девушка предполагает, что в местной меньше картона, поэтому мы ее вкус не понимаем. Шоколад. Та же картина, что и колбасой, но наоборот. В стране активно выращивают какао-бобы, огромное количество молока, а с шоколадом проблемы. © bronek / Pikabu
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Одна из немногих вещей, которых не хватает за границей, — «Дюшес» в стеклянных бутылках. © arinaneudachka / Twitter
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В Аризоне русский магазин к Новому году сделал партию салатов «Сельдь под шубой». Ну а что, найти ингредиенты сложно, готовить долго, все заняты... А тут готовый продукт, вкусно и удобно. Но денег они за этот салат хотят как за торт: коробка весом 1 кг (примерно) стоит $ 17 — ничего так! © «Подслушано» / Vk
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Я неделю назад целый чемодан кальмаров с родины привезла. Мы с кошкой их очень любим. А в местных русских магазинах они как резина. © «Подслушано» / Vk
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Был с ребенком во Вьетнаме. Уже под конец отдыха он смотрит вечером в номере «Смешариков», там Ежику дают бутерброд с колбасой. Я про себя думаю: «Эх, сейчас бы бутер из батона с вареной колбаской навернуть». А тут ребенок выдает: «Пап, давай, когда приедем домой, бутербродов наделаем?» © StrelokDobra / Pikabu
А без каких продуктов вы бы не смогли прожить за границей?