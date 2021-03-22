20+ продуктов, по которым наши люди безудержно скучают за границей

Если вы думаете, что это колбаса, вы жестоко ошибаетесь. Это китайские соевые колбаски. Сладкие и по консистенции будто сопли с мукой. © Haidenraih / Pikabu

Моя сестра 5 лет в Китае живет, последние 3 года из них — в Шанхае. Первое время, когда жила в отдаленном от туристических мест городе, мы ей посылки отправляли с шоколадом, сыром, салями и т. п. Там ничего такого и близко не было. В Шанхае уже легче стало. И все равно, когда сестра в отпуск прилетает, каждый день ест творог домашний, сыр, колбасу хорошую. © ssmp / Pikabu

Вообще в Китае с колбасами (привычными русскому человеку) большие проблемы. Можно запросто нарваться на сладкую, «перевяленную», да и в целом относительно съедобную (на наш вкус) найти крайне сложно. Привезенная мной из Москвы копченая палочка колбаски из ценовой категории ₽ 1 300 за 1 кг разошлась в компании за вечер. © AndrewPro / Pikabu