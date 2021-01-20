20+ продуктов из разных стран, которые выплюнут даже бывалые сладкоежки. А местные охотно отдают за это деньги

Испортить аппетит сладкоежкам — дело, равное по сложности миссии Итана Ханта. Однако есть лакомства, больше похожие на первоапрельский розыгрыш. Дождевые черви в глазури, соленые огурцы в шоколаде или сладкая вата со вкусом бекона напоминают атрибуты для испытаний участников передачи «Форт Боярд». Создается впечатление, что все эти изыски придумали отчаянные авантюристы по желанию своих беременных жен, поскольку дамы в положении часто демонстрируют необычные вкусовые пристрастия.

На самом деле у таких сладостей немало поклонников. Признаемся, нам в AdMe.ru стало даже любопытно, какой вкус имеют настолько странные и непривычные сочетания ингредиентов.

В День отца на Западе продают соленые огурцы в шоколаде

Леденцы с муравьями

Кленовый сироп с блестками

Томатное мороженое. Корея

Snickers со вкусом черного риса. Китай

Чипсы со вкусом лимона и десерта из дыни. Таиланд

Чипсы со вкусом чая «Крем-брюле»

Дождевые черви в кисло-сладкой глазури

Пудинг из лапши, молока, цедры лимона, с ароматом корицы. Португальская версия рисового пудинга

Десерт Ais Kacang — «бобовый лед». Представляет собой измельченный лед, политый сиропом, в сочетании с кукурузой, красной фасолью, желе и пальмовыми семенами. Малайзия

Хорхой ааруул — сухой творог, который любят в Монголии

Личинки и сверчки в шоколаде

Темный шоколад с добавлением сверчков. Мексика

Сладкая вата со вкусом бекона

Сладкая вата со вкусом сливочного масла

Мороженое с лобстером

Готовить печенье Oreo во фритюре придумал 16-летний подросток Джек Бернс. Рецепт быстро распространился по всему миру

Как приготовить: печенье следует предварительно убрать в морозилку на 3 часа. Замешать тесто для блинов на обезжиренных сливках. Разогреть масло до 180 °C. Смесь для блинов перемешать с водой, погрузить в нее печенье. Затем опустить его в горячее масло, пока корочка не станет золотисто-коричневой. Готовый продукт положить на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего масла. Посыпать сахарной пудрой.

Печенье Nutter Butter и Oreo, запеченное с беконом

Мороженое со вкусом лапши и морепродуктов. Япония

Леденцы с кетчупом. В ассортименте сладости и с другими нетрадиционными вкусами: грибов, пиццы и бекона. Популярный шуточный подарок друзьям

Шоколадки с морской солью, морским ежом и ламинарией, морской капустой, морским гребешком