20+ привычных вещей, чьи размеры заставят вас усомниться в устройстве этого мира

Есть расхожая фраза о том, что размер не имеет значения. Позвольте с этим не согласиться, так как, к примеру, из огромной тыквы можно приготовить рагу для себя любимого и соседей в придачу, а вот из маленькой разве что только обед для хомяка. Но это, конечно, не повод для того, чтобы не умилиться малюсенькому банану или картофелине.

Мы в AdMe.ru восхитились, какими огромными или микроскопическими могут быть те или иные вещи. В особенности нас поразили маленькие овощи и гигантский радужный питон.

«Теперь осталось найти для него крошечную обезьянку»

«Ждала все лето, чтобы собрать урожай картошки. Вот все, на что способен мой огород»

«Впервые мне попалось такое странное и длинное куриное яйцо. Оказывается, в нем был двойной желток»

«Моя ладонь выглядит крошечной по сравнению с гигантской черникой»

«Это не гриб, а космическая станция»

«Мы с женой в округе Гумбольдт, недалеко от Орика. Это береговые секвойи вечнозеленые, научное название которых Sequoia sempervirens»

«Папа вырастил эти маленькие помидорки»

Мистические баобабы на Мадагаскаре

Я жил на Мадагаскаре в течение 2 лет, и плоды баобаба были на вкус как изюм. © Marylandman101 / Reddit

«Мой друг показал мне свою крошечную скрипку»

Чтобы прочувствовать всю опасность встречи с медведем, достаточно сравнить его рост со своим

Детеныши сетчатого питона являются одними из самых длинных змей в мире

Малюсенькие лягушата

Гигантское яблоко, способное заменить завтрак

«Мой маленький ножик»

Только представьте, что вы уронили ножик на ковер и случайно наступили на него. © Cookie_Thumper666 / Reddit

Так выглядит киви-мутант

«Этот огромный кленовый лист я нашел по пути на работу»

Когда весь рост ушел в шевелюру

«Я нашел огромный клевер в своем районе»

Дуб ангелов в парке Angel Oak в Южной Каролине, его высота — 20 метров, а самая длинная ветвь — 57 метров

«Мой отец буквально выхаживал дерево авокадо, которое едва держалось. И вот спустя 10 лет оно дало плоды, включая этот монстркадо»

Из такой тыквы получится отличная карета для Золушки

«Кто-то построил крошечный домик на задворках этой бревенчатой хижины»

«Маленькая орхидея в сравнении с большой»