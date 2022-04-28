20 примеров, как хитрят производители, лишь бы мы купили именно их товар

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Чтобы человек купил тот или иной товар, компании стараются его заманить яркой упаковкой, бо́льшей тарой при старой цене или же громкими надписями на этикетке. Вот только некоторые производители используют разные хитрые приемы, в результате чего покупатель может почувствовать себя обманутым. Например, помещая фразу «Размер теперь больше» на шоколадку того же привычного размера.

К сожалению, такие случаи не единичны, доказательство тому — множество фотографий, которыми делятся пользователи сети. Увидев эти снимки, мы в AdMe.ru теперь будем с особой внимательностью изучать упаковку продуктов, смотреть на вес и читать состав.

Эта упаковка создает впечатление, что внутри гораздо больше крема, чем есть на самом деле

Из-за раскраски стакана кажется, что в мороженом есть клубничный сироп

Этот чайник экономит 70 % энергии. Однако при условии, если в нем кипятить на 70 % меньше воды

Когда покупаешь шоколадную фигурку, то не ожидаешь, что там только половинка

Так на 30 % или все же на 40 % больше?

На упаковке шоколадного напитка указано: «С бумажной соломинкой вместо пластиковой». Ага, почти так

«Моя сестра купила масло авокадо, которое на самом деле на 90 % состоит из рапсового масла»

Количество чернил в этой ручке

Батончик с надписью «Теперь еще больше» такого же размера, что и обычный, без надписи

Сегодня пицца

Обманули на 2 печеньки

Какая трата упаковки

И такого мороженого — целая коробка...

Когда бутылочка наполовину вогнутая

Новый антиперспирант выше, но вес значительно меньше

Совсем не похоже на то количество начинки, которое показано на упаковке

Новые пакетики с сахаром шире, но на 1 г легче

Когда думал, что внутри гораздо больше сладостей, чем есть на самом деле

Новые бумажные стаканчики стали меньше, но им пришлось добавить вот это

Эти мятные конфеты теперь находятся в списке провинившихся