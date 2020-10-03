20 пометок учителей, от которых опешили мальчишки и девчонки, а также их родители
В школе большинство из нас провело больше тысячи дней. Первая пятерка и первая двойка, первая любовь и первый прогул урока — у всех бывших школьников наверняка найдется немало баек и историй. А у кого-то даже остались старые школьные тетради и дневники. Кто-то собирает смешные и странные записи на страницах дневников и тетрадей своих детей. И среди линеек и клеточек на листах можно найти множество подтверждений тому, что у учителей зачастую своя логика, которую бывает нелегко понять.
AdMe.ru прошерстил воспоминания пользователей о школе и ко Дню учителя презентует подборку фотодоказательств того, что учителя смотрят на многие вещи по-своему.
Победа в литературной дуэли
Когда разные записи в дневнике оказываются рядом
«Ребенок пошел в 1-й класс, вместо оценок — яблочко, кексик, вишенки. Для двойки и кола вкусняшек не завезли, а вот если ребенок себя плохо вел...»
Всегда есть к чему стремиться
В школе появилась новая оценка
Перфекционизм
От перемены мест, возможно, что-то и меняется
«А я все думал, почему апельсинов — 4 яиц, а лимонов — всего 2 яиц»
Неисповедимы пути логики учительской
Первая оценка в новой школе
Вот как должна быть оформлена тетрадь ученика 2-го класса
Вопрос: куда введен дневник?
Учитель лучше знает
«А нам помимо прочего еще и типографский шрифт исправляли»
Когда ошибок и исправлений нет, то остается лишь гадать, почему четверка
«Ребенку нравится английский, сделал на один степ вперед — и вот результат»
У всех бывают сбои системы
Главное — взаимопонимание
Иногда поддержка важнее правильности
Неоднозначность
А чем вас забавляли школьные учителя?