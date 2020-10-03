20 пометок учителей, от которых опешили мальчишки и девчонки, а также их родители

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В школе большинство из нас провело больше тысячи дней. Первая пятерка и первая двойка, первая любовь и первый прогул урока — у всех бывших школьников наверняка найдется немало баек и историй. А у кого-то даже остались старые школьные тетради и дневники. Кто-то собирает смешные и странные записи на страницах дневников и тетрадей своих детей. И среди линеек и клеточек на листах можно найти множество подтверждений тому, что у учителей зачастую своя логика, которую бывает нелегко понять.

AdMe.ru прошерстил воспоминания пользователей о школе и ко Дню учителя презентует подборку фотодоказательств того, что учителя смотрят на многие вещи по-своему.

Победа в литературной дуэли

Когда разные записи в дневнике оказываются рядом

«Ребенок пошел в 1-й класс, вместо оценок — яблочко, кексик, вишенки. Для двойки и кола вкусняшек не завезли, а вот если ребенок себя плохо вел...»

Всегда есть к чему стремиться

В школе появилась новая оценка

Перфекционизм

От перемены мест, возможно, что-то и меняется

«А я все думал, почему апельсинов — 4 яиц, а лимонов — всего 2 яиц»

Неисповедимы пути логики учительской

Первая оценка в новой школе

Вот как должна быть оформлена тетрадь ученика 2-го класса

Вопрос: куда введен дневник?

Учитель лучше знает

«А нам помимо прочего еще и типографский шрифт исправляли»

Когда ошибок и исправлений нет, то остается лишь гадать, почему четверка

«Ребенку нравится английский, сделал на один степ вперед — и вот результат»

У всех бывают сбои системы

Главное — взаимопонимание

Иногда поддержка важнее правильности

Неоднозначность