20+ доказательств того, что ипотека — это повод прокачать свое чувство юмора
Люди делятся на 2 категории: те, кто никогда не сталкивался с ипотекой, и те, кто с ней живет. Первые беззаботно идут по жизни, не обремененные кредитами, а вторые стараются найти плюсы в своем положении и относиться к происходящему с юмором — так легче платить по счетам.
Мы в АdMe.ru восхищаемся теми, кто не сгибается под тяжестью долговых обязательств, а продолжает твердо и уверенно идти к свой цели.
- Работаю в банке. Клиент погасил заем, рассказывает свою историю. Служит в полиции. Когда брал ипотеку, был лейтенантом, за годы службы неоднократно порывался уйти, но останавливали обязательства по кредиту. За документами пришел уже майором, скоро подполковника получит. А не было бы ипотеки — не сложилась бы служба у него. © Argyntina19 / pikabu
- Я закрыл ипотеку в январе. Эти 4 года я вбухивал туда вообще весь свой доход, оставляя только минимум для жизни. С января по июнь я кайфовал на все деньги. С июля я опять начну вбухивать все в автокредит, надеюсь расплатиться за 6 месяцев. © cyberpunk148 / Twitter
- Сегодня мы забрали в МФЦ уведомление из Росреестра, что на нашей квартире нет никаких обременений. Семья ликует. Приятно, что последний шаг ипотечной эпопеи совершился сегодня — в день 18-летия нашей свадьбы. На выплату ипотеки у нас ушло 3 года. Ощущения прекрасные — теперь можно жить с твердой убежденностью, что мы ничего не должны банку! © bloha_v_svitere / Livejournal
- Моя кошка ходит по дому и орет. Просто так. Похоже, поняла, что у нас ипотека. В интернете посоветовали не ругать ее, а нежно прижимать к полу, чтобы она думала, будто крик привлекает хищников, и пряталась. Я начал так делать — теперь она просто ползает и орет. © Standup_Ural / Twitter
- Вчера в ночи погасили остаток по ипотеке. Сегодня банк уже прислал СМС о том, что начинает процедуру «снятия обременения». Потихоньку приходит осознание, что больше никому ничего не должны. Теперь хочется праздника с танцами! © ZveZda666 / pikabu
- Моя знакомая замужем 7 лет, ездит на дорогой тачке, одевается в дорогих магазинах, в отпуск на Мальдивы, не работает, ее муж тоже не работает. Все шмотки и деньги она получает от своих ухажеров: ходит на свидания с богатыми мужиками и разводит их на подарки, деньги, технику для дома. Ипотеку так закрыла. © Подслушано / vk
- Взял ипотеку. Расставаться с деньгами на оплату психологически тяжело, поэтому решил воспринимать это как полоску прогресса в игре. Вот один платеж за спиной — плюс сколько-то процентов прогресса. Прошел пока только год, а я уже чувствую удовлетворение тем, что закрыл около 10 %. Стало легче. © Подслушано / vk
- Сегодня пришел мужчина, 43 года, который взял ипотеку в уже далеком 2005 году. Сегодня внес последний платеж. Говорит: «Столько лет прошло, целая жизнь, все менялось, даже президент Казахстана. И только одно неизменно: я каждый месяц приходил платить за ипотеку». © Argyntina19 / pikabu
- Меня зовут Екатерина, и я в ипотеке уже 4 года. Примерно так я могла бы представиться, если бы проводились сборы анонимных ипотечников. © kreekate_01 / Livejournal
- Когда родился первый сын, муж взял в ипотеку крошечную однушку далеко от города. К рождению второго взяли 2 крошечные студии. К третьему ребенку студий стало 3. В итоге сейчас путем перепродаж у каждого ребенка уже по двушке в хорошем районе. Они приносят хороший доход: пока дети растут, квартиры сдаются. И каждому будет где жить во взрослом возрасте. А тогда, 12 лет назад, мне такое казалось утопией. © Подслушано / vk
- Ипотеку тяжело платить только первый год, потом желудок уменьшается в размерах и не так хочется есть. © Anomaly_7 / Twitter
- Решил проверить через приложение баланс на карте, обратил внимание, что чего-то не хватает. Перепроверил, и действительно: нет ипотечного счета. Позвонил в банк: «Куда дели мой ипотечный счет?» А мне и сообщают, что маткапитал пришел. Я знал, что мы подали все необходимые документы для закрытия остатка маткапиталом, но нам сказали, что не раньше конца июля. Буквально через час после моего звонка посыпались новые предложения из этого и ряда других банков. © PASHKA086 / pikabu
- У меня есть знакомая, у которой ипотека, и она меня бесит тем, что ни дня не может не упомянуть о ней, постоянно ноет, что ей ни на что не хватает, ведь у нее ипотека! При этом постоянно новые шмотки, дорогущая новая косметика, недешевые продукты и заграничный отдых. Но нет же, блин, у нее ипотека! Прямо не могу уже от ее нытья и гордости за саму себя! © Подслушано / vk
- Я волнуюсь, пока пишу это: 3 сотки, дом, сарай и хозяйственные постройки — наконец-то все это наше. Вчера выплатили ипотеку, я так счастлив. © FredDragons / Reddit
- Ипотека однозначно помогает исполнить мечту о собственной квартире, но от того, что начинается потом, волосы на голове зашевелятся. Не поддается осмыслению сумма, которую придется выложить к окончанию срока договора. Самое страшное в том, что первым делом придется платить проценты, а основное тело кредита — уже ближе к окончанию срока. © nemihail_01 / Livejournal
- Пару лет назад один бездомный в знак благодарности подарил нам книгу по психологии. Там было что-то о том, как найти контакт с людьми, как научиться договариваться и т. д. Мне она показалась тупой, а вот друг прочитал и воспользовался советами. Уволился с работы, нашел другую. Раз в несколько месяцев подходил к начальнику, убеждал его повысить ему зарплату на чуть-чуть и через 5 лет выплатил ипотеку, которую должен был платить 13 лет. © Палата № 6 / vk
- Приходит в банк молодой человек со своей девушкой, подает заявку на кредит. По доходам не проходит. Предлагаем вариант — взять созаемщика, которым может выступать близкий родственник. Парень подумал и говорит своей девушке: «Будешь моей женой?» Девушка отвечает: «Три года ждала, а надо было всего лишь кредит взять?!» Ушли со словами: «Ждите нас через месяц». © Argyntina19 / pikabu
А вы когда планируете погасить свой ипотечный кредит?
Фото на превью PASHKA086 / Pikabu