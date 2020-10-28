20+ доказательств того, что ипотека — это повод прокачать свое чувство юмора

Люди делятся на 2 категории: те, кто никогда не сталкивался с ипотекой, и те, кто с ней живет. Первые беззаботно идут по жизни, не обремененные кредитами, а вторые стараются найти плюсы в своем положении и относиться к происходящему с юмором — так легче платить по счетам.