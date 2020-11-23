20+ пользователей рассказали о детских словах, которые тронули их до глубины души
Дети говорят все, что думают, и это прелестно, иначе не было бы классных перлов, которые только успевают записывать родители. Как жаль, что с возрастом эта манера легко и весело констатировать факты уступает место обдуманным и тяжелым фразам. Хорошо, что в нашей непростой взрослой жизни рядом всегда есть малыши, которые с присущей им непосредственностью выдают фразы, вызывающие улыбки.
Пользователи сайта Reddit рассказали о самых милых детских высказываниях, которые им довелось слышать. А мы в AdMe.ru нашли эти фразы такими забавными и по-своему мудрыми, что хотим показать их вам.
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Помню, училась в колледже, и наш класс пошел в дом престарелых рядом с университетским городком, чтобы попрактиковаться в рисовании. Женщина попросила меня изобразить ее с 4-летней внучкой, что была у нее в гостях. Я нарисовала, и они ушли. А минут через 15 малышка буквально ворвалась в комнату и протянула мне 2 скомканные купюры: «Я хочу отдать тебе свои деньги на газировку, так как ты нарисовала меня такой красивой!» А потом она выскочила обратно, прежде чем я успела ответить. Лучшие $ 2, которые я когда-либо получала как художник. © Katy-L-Wood / Reddit
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Я была в супермаркете, и маленькая девочка, увидев меня, ткнула маму в ногу, чтобы привлечь ее внимание. Затем она посмотрела на нее широко раскрытыми глазами и сказала: «Мама, она похожа на принцессу!» Я никогда не забуду тот день и каждый раз улыбаюсь, когда думаю об этом. © mlbuist / Reddit
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Взволнованный мальчишка подбегает ко мне и спрашивает: «Угадай, что у меня в карманах?» И сам же отвечает: «Ничего». Я такой: «Это здорово». А он выдает: «Ты не понимаешь! Только подумай, сколько всего можно туда положить!» Вот так, можно сказать, он преподал мне урок. © illdoanything177/ Reddit
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Недавно один из детсадовцев не смог произнести мое имя и назвал меня «мисс Крутая». Так что вы меня, конечно, извините, но я собираюсь официально изменить свое имя на это. © Briggsnotmyers / Reddit
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Работала в костюме сатира: пушистые штаны, все дела. Около полудня стало слишком жарко. Я присела передохнуть на камень и, вероятно, выглядела немного потрепанной. Проходивший мимо маленький ребенок оглядел меня с головы до ног, ободряюще сказал: «Все будет хорошо, козочка», — и пошел дальше. Супермило. © Swanbrother / Reddit
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Ко мне в спортзале подошел малыш и поинтересовался, не Росомаха ли я. © cktk9 / Reddit
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Моя дочь сказала мне: «Мама, я единственная из всех моих друзей, кто действительно счастлив. Думаю, это потому, что у меня есть ты». © vinasu / Reddit
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Стояла в шортах, племяшка внимательно посмотрела на мои растяжки и спросила, что это. Я объяснила, и тут она выдает: «А знаешь, я считаю, что они выглядят действительно круто. Они похожи на молнии!» С тех пор я называю свои растяжки молниями. © r_e_i_n_n_e / Reddit
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Работала официанткой в ресторане, и в ту ночь на моих коротких и темных волосах была повязка с бантом. Когда я подошла к одному из столиков, маленькая девочка, сидящая за ним, сказала: «Привет, Белоснежка». Это было так классно и сделало мой день. © crazylittlemermaid / Reddit
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Мой младший сын заявляет: «Папа, я люблю тебя». Я ответил, мол, да, я знаю, я тоже люблю тебя. Он такой: «Нет, я действительно люблю тебя». Умилило. © IpNyurButt / Reddit
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Моя 5-летняя племянница забирается на диван и заявляет: «Я хочу посидеть с дядей, потому что он милый и красивый». Она растопила мое сердце. © Up-N-Over / Reddit
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Когда моему племяннику было 3 годика и мы пошли за покупками, он сказал: «Тетя, ты мой лучший друг!» © Wackydetective/ Reddit
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У меня были проблемы с самооценкой — мне казалось, что я некрасива и ничего с этим не поделать. Стою, мою руки, а рядом девчонка лет 4. Она пристально на меня смотрит, и в голову лезут глупости типа: «Этот ребенок смотрит на меня, потому что я плохо выгляжу, дети такие, не умеют ничего скрывать, реагируют честно». А потом она внезапно выдает: «Ты хорошенькая». Клянусь, это застало меня врасплох, я молчу, а она повторяет: «Ты хорошенькая». Чуть сердце не разорвалось. © beeftipsandgravy / Reddit
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Ученик улыбнулся мне в ответ, когда я упрекала его в том, что он сделал неверно, и сказал: «Сейчас ты особенно похожа на мою маму. Извини, мисс». Мое сердце растаяло. © Maggirace / Reddit
- Моя 4-летняя племянница прошептала мне на ухо: «Я так горжусь тобой!» © Arimarama / Reddit
- Я помог даме спуститься с коляской вниз по лестнице, и мой сын, которому было около 5 лет, сказал: «Ты делаешь хорошие вещи, папа». © 1999falcon / Reddit
- Мой маленький двоюродный брат подарил мне $ 1 на день рождения и сказал: «Этот $ 1 за то, что ты играла со мной в детстве». Храню его, не трачу. © mariibel21/ Reddit
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Я начал рассказывать маленькой девочке о смешивании цветов, объясняя, что нужно начинать с самого светлого цвета. Она попросила показать ей, как это происходит. Я показал ей, как смешать желтый и синий, чтобы получить зеленый. Ее глаза стали огромными, и она с изумлением прошептала: «Ты знаешь магию...» © TwistedTomorrow / Reddit
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Не так давно моя 6-летняя дочка спросила: «Мама, знаешь, что самое красивое, что я когда-либо видела в мире?» Мне показалось, что она назовет какой-нибудь цветок, бабочку или что-то в этом роде. Я: «Нет, детка. Что это?» Она: «Ты». © MegaraTheMean / Reddit
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Моему ребенку 18 месяцев, так что пока он не разговаривает. Но каждый вечер, укладывая его в постель, я поглаживаю его по голове и говорю, что люблю. А потом шлю воздушный поцелуй со звуком «Муа!». Прошлой ночью, выходя за дверь, я слышу тихий звук «Муа!» из темноты. © hahasadface / Reddit
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Маленькая девочка ехала на велосипеде по тротуару, но внезапно свернула на траву и упала. Я подбежал к ней, поднял и узнал, в порядке ли она. Все было хорошо, и она поехала дальше. Через пару минут я проходил мимо ее дома. Она стояла на улице со своим отцом и сказала, указывая на меня: «Этот мужчина помог мне». Я был тощим 14-летним парнем, но в тот день я был МУЖЧИНОЙ! © 39LreDamDvd05 / Reddit
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Я мать-одиночка и иногда сомневаюсь, что делаю все верно. Однажды я заметила, что имя на моей страничке в соцсети изменилось. Когда я открыла свой профиль, то мое сердце пропустило один удар. Там было написано: «Мамочка-супергерой». 8-летняя дочь нерешительно призналась, что это сделала она. Я крепко обняла ее и сказала, что это самое милое, что кто-либо делал для меня в жизни. Новое имя оставила. © Thin_Suggestion6634 / Reddit
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Предыстория: мои сыновья всегда любят садиться со мной на косилку, когда я занимаюсь стрижкой газона. Я решил отрастить бороду, но мой 5-летний ребенок сказал: «Папа, тебе уже пора косить бороду». Я до сих пор смеюсь над этим. © cut_that_meat / Reddit
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Мой сын однажды застал меня плачущей просто из-за стресса. Он положил свои маленькие ручки мне на щеки и сказал: «Все в порядке, мама, я так тебя люблю». И он вытер мне слезы. Пусть это прозвучит банально, но этот мальчик — величайший подарок, который преподнесла мне жизнь. © oohrosie / Reddit
- Соседская девчонка всегда выбегает, чтобы поздороваться, когда я гуляю с собаками. Иду, со мной 2 щенка. Она погладила их и сказала: «Ты действительно хороший собачий папочка, если бы я была собачкой, то хотела бы, чтобы ты стал моим отцом». Это было так мило и так искренне, что стало отличным завершением тяжелой недели. © butt2buttresuscitate / Reddit
- Моя дочка сказала: «Ты не толстая», — и внезапно все надуманные проблемы с фигурой перестали иметь значение. Дети не лгут. © antimuffinleague/ Reddit
А какие детские перлы довелось слышать вам?