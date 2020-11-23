20+ пользователей рассказали о детских словах, которые тронули их до глубины души

Помню, училась в колледже, и наш класс пошел в дом престарелых рядом с университетским городком, чтобы попрактиковаться в рисовании. Женщина попросила меня изобразить ее с 4-летней внучкой, что была у нее в гостях. Я нарисовала, и они ушли. А минут через 15 малышка буквально ворвалась в комнату и протянула мне 2 скомканные купюры: «Я хочу отдать тебе свои деньги на газировку, так как ты нарисовала меня такой красивой!» А потом она выскочила обратно, прежде чем я успела ответить. Лучшие $ 2, которые я когда-либо получала как художник. © Katy-L-Wood / Reddit

Я была в супермаркете, и маленькая девочка, увидев меня, ткнула маму в ногу, чтобы привлечь ее внимание. Затем она посмотрела на нее широко раскрытыми глазами и сказала: «Мама, она похожа на принцессу!» Я никогда не забуду тот день и каждый раз улыбаюсь, когда думаю об этом. © mlbuist / Reddit