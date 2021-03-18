20+ пользователей, которые получили только нитку и иголку, а оказалось — карт-бланш

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Изящные вещицы необязательно покупать в магазине: достаточно вооружиться иголкой, нитками, подходящей тканью и неограниченным запасом терпения. Можно даже не быть профессионалом в этом деле: новичкам тоже под силу сшить поразительные изделия. Главное — терпение и творческий подход.

Мы в AdMe.ru получили эстетическое удовольствие от работ, созданных потрясающими рукодельниками, и решили показать их вам.

«Бабушкин пододеяльник из 70-х получил новую жизнь»

«Дошила свою первую сумку»

«Сшила платье по выкройке из Vogue»

«Сделала такой кроп-топ из дешевой ночнушки»

«Увидела у сына макет русской избы. Явно не хватало текстильной продукции. Что ж, нитки в руки!»

«Изначально я хотела сшить платье, но у меня не хватило ткани, поэтому решила сделать блузку»

«На прошлых выходных я соорудил фартук для работы в мастерской»

Фартук: 10/10. Радость на фотографии: 12/10. Продолжай в том же духе! © Lamacorn / Reddit

«Сшила шубку из искусственного меха»

Та самая шуба, которую ты надеваешь, чтобы захватить мир. © Exit-Odd / Reddit

«Это платье на выпускной сшила мне моя тетя из Нигерии в 2019 году. Мы вдохновились дизайном двух разных платьев. Больше всего мне нравится узор»

«Я смастерила такой же халат, какой носил Бильбо в первом фильме о хоббите»

«Я сшила платье. Теперь это мое самое крутое хобби, я даже начала заниматься у швеи»

Потрясающе! Это платье словно из сказки. © molly_pok / Reddit

«Вот такой комбинезон я сделала на День святого Валентина»

«Я влюбилась в клубничное платье дизайнера Лирики Матоши и решила самостоятельно его воссоздать»

«Когда мне вручали диплом на сцене, мужчина лет 50 сказал, что я выгляжу как героиня любовного романа Викторианской эпохи. Забавно, как все эти маленькие элементы в платье могут перенести нас в определенный временной отрезок».

«Создала свое третье изделие — золотой комбинезон из ламе»

«Оно еще не дошито, но я уже так горжусь своим свадебным платьем!»

«Оно готово только примерно на 98 %, но я это сделала! Осталось исправить некоторые детали и немного ушить»

Крой и так непростой, а тут еще и этот клетчатый орнамент. Рисунок просто идеально сходится на рукавах и корсаже. Как человек, который пытается сшить штаны из этой ткани, я в восторге от твоих навыков! © Nederin / Reddit

«Решила сшить белье без косточек, вдохновившись одной потрясающей работой, которую нашла в интернете»

Можно мне купить его у тебя? © icanhasnoodlez / Reddit

«Впервые смастерила шляпку»

«Попыталась воссоздать платье в стиле 60-х из сериала „Ход королевы“»

«Сделала льняной фартук для садоводства и готовки»

«Я хочу привнести эстетику во все, что я делаю, поэтому фартук белый. А если он вдруг испачкается, я с легкостью очищу его перекисью или выкрашу в другой цвет».

«Я сшил костюм по готовой выкройке, а для украшения использовал ручки от сумки IKEA»