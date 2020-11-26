20 счастливых пар, которые опровергли миф о том, что любовь живет 3 года

В наше время, пожалуй, не следует слепо верить в любовь до гроба. Но в глубине души многие из нас хотят таких же отношений, как в душещипательных мелодрамах, и в этом нет ничего зазорного. Особенно если учесть, сколько на свете людей, которым действительно удалось найти того самого человека и на всю жизнь.

Мы в AdMe.ru не считаем, что любовь живет всего 3 года. И пусть герои нашей подборки станут тому красноречивым доказательством. А в конце вас ждет бонус, демонстрирующий, что отношения в королевской семье могут быть очень крепкими.

59 лет вместе, а любовь все та же

«К 50-летию свадьбы моих родителей мы воссоздали их свадебную фотографию»

«Я решил запечатлеть, как выглядят 60 лет любви моих бабушки и дедушки»

«Наша 20-я годовщина»

«Мои бабушка и дедушка на своем первом свидании в 1945 году и на последнем свидании, 68 лет спустя»

«Мои родители на своей свадьбе в 1982 году и на свадьбе моей сестры в июне прошлого года»

«Мои родители воссоздали этот снимок 32 года спустя. Все еще влюблены друг в друга»

«Мои бабушка и дедушка в день свадьбы и в день 60-й годовщины»

«27 лет брака, 4 ребенка, до сих пор любим друг друга»

«Мои бабушка и дедушка в день своей свадьбы и одна из последних фотографий, где они вместе»

«Мои бабушка и дедушка в 50-е, 60-е, 70-е и сегодня»

«Родители поженились через месяц после знакомства и вот уже 30 лет вместе»

«Мои родители в 1980 году и в 2019-м»

«Мои родители познакомились и поженились в 1987 году. Их любовь и взаимоподдержка поражают и вдохновляют меня каждый день»

«Мои бабушка и дедушка были вместе 50 лет. Друг деда устроил им свидание вслепую еще в школе. Вот их фотографии на протяжении многих лет безоговорочной любви»

«Мои бабушка с дедушкой в день своей свадьбы и сегодня, в 70-летний юбилей»

«Сегодня мои родители празднуют свою 52-ю годовщину. 4 дома, 3 ребенка, 5 внуков и куча сказочных воспоминаний»

«Мои бабушка с дедушкой в день своей свадьбы и сегодня, в 60-летний юбилей»

«61 год вместе»

Бонус: 20 ноября 2020 года королева Елизавета II и герцог Эдинбургский отпраздновали 73-ю годовщину своей свадьбы