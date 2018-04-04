20 вещей, которые хоть раз случались с каждым из нас

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Каждый человек уникален, но есть вещи, которые объединяют абсолютно всех нас. Например, то чувство потерянности, которое мы испытываем, впервые попав в спортзал, или то, как реагируем на счета после посещения стоматолога. Все это и многое другое мы представляем вашему вниманию в этой статье.

AdMe.ru собрал 20 фотографий, твитов и СМС, в которых описаны ситуации или эмоции, знакомые каждому из нас.

Настоящая боль

Когда только присел, и кто-то позвал тебя по имени

Когда съехал от родителей... но не слишком далеко

Послание родственникам

У всех нас бывали такие моменты

Как заставить собеседника ответить на сообщение

Когда заметил камеру Street View и начал позировать

Когда думаешь о чем-то хорошем, что должно произойти завтра, и не можешь уснуть

Когда двое друзей, которых ты познакомил, начали тусить без тебя

«Если бы у меня было время собирать себе еду на работу, то она выглядела бы вот так»

Когда дедлайн на носу

Все мы бывали в таком состоянии

Когда втискиваешься в понедельник утром в автобус и тебя настигает горечь сожаления о безвозвратно прошедших выходных

Стоит всего на денек съездить к бабушке, и вот результат

Первый день в спортзале выглядит примерно так

Когда только что доел свою порцию картошки фри и заметил, что у друга ее еще полно

Когда преподаватель сказал, что можно взять на экзамен 2 страницы со шпаргалками

«Мой кот, когда я ложусь спать»

Когда родители все время достают вопросами о внуках, а вы оба обожаете острый соус

Когда очень устал, но стараешься не подавать виду

Когда сравниваешь фотографии 5-летней давности

Что из перечисленного показалось вам особенно близким?