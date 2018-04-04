20 вещей, которые хоть раз случались с каждым из нас
Каждый человек уникален, но есть вещи, которые объединяют абсолютно всех нас. Например, то чувство потерянности, которое мы испытываем, впервые попав в спортзал, или то, как реагируем на счета после посещения стоматолога. Все это и многое другое мы представляем вашему вниманию в этой статье.
AdMe.ru собрал 20 фотографий, твитов и СМС, в которых описаны ситуации или эмоции, знакомые каждому из нас.
Настоящая боль
Когда только присел, и кто-то позвал тебя по имени
Когда съехал от родителей... но не слишком далеко
Послание родственникам
У всех нас бывали такие моменты
Как заставить собеседника ответить на сообщение
Когда заметил камеру Street View и начал позировать
Когда думаешь о чем-то хорошем, что должно произойти завтра, и не можешь уснуть
Когда двое друзей, которых ты познакомил, начали тусить без тебя
«Если бы у меня было время собирать себе еду на работу, то она выглядела бы вот так»
Когда дедлайн на носу
Все мы бывали в таком состоянии
Когда втискиваешься в понедельник утром в автобус и тебя настигает горечь сожаления о безвозвратно прошедших выходных
Стоит всего на денек съездить к бабушке, и вот результат
Первый день в спортзале выглядит примерно так
Когда только что доел свою порцию картошки фри и заметил, что у друга ее еще полно
Когда преподаватель сказал, что можно взять на экзамен 2 страницы со шпаргалками
«Мой кот, когда я ложусь спать»
Когда родители все время достают вопросами о внуках, а вы оба обожаете острый соус
Когда очень устал, но стараешься не подавать виду
Когда сравниваешь фотографии 5-летней давности
Что из перечисленного показалось вам особенно близким?
Фото на превью ThatKhanyoGuyy / twitter