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20+ неугомонных детей, чьи родители обучались спокойствию у монахов Шаолиня, не иначе

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В доме, в котором растут дети, никогда не бывает двух вещей — тишины и скуки. Проказы и шалости неугомонных малышей могут шокировать и вывести из состояния равновесия даже самых непоколебимых мам и пап. Разрисованный ноутбук, игрушки в унитазе и следы ног на белоснежном ковре — это лишь малая часть того, что можно обнаружить, когда находишься под одной крышей с маленькими почемучками и исследователями.

AdMe.ru обожает детей за их непосредственность и искренние эмоции и считает, что взрослым точно есть чему у них поучиться. А в конце статьи вас ждет бонус — ребенок, терпению и выдержке которого позавидовал бы даже Хатико.

«Грузила белье в стиралку. Отвлеклась. В это время дочь просто взяла и закинула в барабан несколько моих месячных зарплат»

«Открыла холодильник и ахнула. Вот так мой трехлетка помог мне разложить яйца»

© Khristynna / reddit

«Вы получаете то, о чем просите. Я попросила 13-летнего внука положить стручковую фасоль для ужина в кастрюлю. И он это сделал!»

© SeaOrnery / reddit

«Мне только что сказали, что это сделали кошки...»

© KarlKlebstoff / reddit

Когда отключили интернет

© Mamontenok77 / pikabu

«Кто в футбик? Выходим! Пожалуйста!»

«Дочь пожаловалась, что у нее болит колено и ей нужен пластырь. Но колготки снимать она не хотела. Очевидно, это помогло»

© JephriB / reddit

«Подарил детям свои старые фигурки из „Истории игрушек“. Нашел их сегодня утром такими»

© Kenny1264 / reddit

«Отправились с дочкой на прогулку. Пришли на детскую площадку. Что греха таить, не ожидала такого безудержного веселья»

«Попросил своего ученика пройти лабиринт»

© davmeva / reddit

«Мой сын пытается спрятать от меня свой телефон во время онлайн-обучения»

© nova70385 / reddit

«Иногда я даже не знаю, что сказать. Пошел я в туалет. Неизвестно, как долго это там плавало»

© frankytemps82 / reddit

«Сможете найти моего двухлетку?»

© manmyth / reddit

«Сын не хочет есть омлет, потому что на нем есть „темные пятна“. Да, это вилка»

© thisissixsyllables / reddit

«Итак, сегодня мой сын решил сделать миску из арбуза, чтобы поесть хлопья, вместо того чтобы использовать чистую тарелку. И я даже не злюсь, ведь это очень смешно»

© dimitrius777 / reddit

«Вместо того чтобы просто открыть дверь и сказать, что она проснулась, дочь решила махать нам из-под нее до тех пор, пока мы не заметим»

© kaitykat19 / reddit

«„Мусор вынес. Век воли не видать“. Сын жжет»

«Вот почему в нашем доме не может быть хороших вещей...»

© gandolfthegreyman / reddit

«Мой ребенок поставил в микроволновую печь лапшу. Без воды. В упаковке. На много минут»

© bermudajoe / reddit

«Это сделала моя 2-летняя дочь. Обожаю ее!»

© Olywa1280 / reddit

«Пока все покупают туалетную бумагу, мой малыш купает ее в ванне»

© dmclb / reddit

«Нашла их в унитазе после того, как попросила сына помочь мне со стиркой»

© unknown / imgur

Рабочий день с ребенком. Вся боль в одном фото

© cleone1387 / reddit

«Мама сделала мне противень брауни на день рождения, и мой сын настоял на том, чтобы нести его домой самостоятельно. Каким-то образом в брауни остался гигантский след»

© nday79 / reddit

Не можете найти пульт дистанционного управления? По детской логике, он может быть внутри укулеле

© Mother-of-4-dragons / reddit

Бонус: «Так дочка ждет, пока я соберусь: оденусь, причешусь и накрашусь. Она сидит с таким видом, что мне иногда даже становится стыдно»

А какую шалость своего чада вы точно не забудете?

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