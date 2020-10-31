20+ неугомонных детей, чьи родители обучались спокойствию у монахов Шаолиня, не иначе

В доме, в котором растут дети, никогда не бывает двух вещей — тишины и скуки. Проказы и шалости неугомонных малышей могут шокировать и вывести из состояния равновесия даже самых непоколебимых мам и пап. Разрисованный ноутбук, игрушки в унитазе и следы ног на белоснежном ковре — это лишь малая часть того, что можно обнаружить, когда находишься под одной крышей с маленькими почемучками и исследователями.

AdMe.ru обожает детей за их непосредственность и искренние эмоции и считает, что взрослым точно есть чему у них поучиться. А в конце статьи вас ждет бонус — ребенок, терпению и выдержке которого позавидовал бы даже Хатико.

«Грузила белье в стиралку. Отвлеклась. В это время дочь просто взяла и закинула в барабан несколько моих месячных зарплат»

«Открыла холодильник и ахнула. Вот так мой трехлетка помог мне разложить яйца»

«Вы получаете то, о чем просите. Я попросила 13-летнего внука положить стручковую фасоль для ужина в кастрюлю. И он это сделал!»

«Мне только что сказали, что это сделали кошки...»

Когда отключили интернет

«Кто в футбик? Выходим! Пожалуйста!»

«Дочь пожаловалась, что у нее болит колено и ей нужен пластырь. Но колготки снимать она не хотела. Очевидно, это помогло»

«Подарил детям свои старые фигурки из „Истории игрушек“. Нашел их сегодня утром такими»

«Отправились с дочкой на прогулку. Пришли на детскую площадку. Что греха таить, не ожидала такого безудержного веселья»

«Попросил своего ученика пройти лабиринт»

«Мой сын пытается спрятать от меня свой телефон во время онлайн-обучения»

«Иногда я даже не знаю, что сказать. Пошел я в туалет. Неизвестно, как долго это там плавало»

«Сможете найти моего двухлетку?»

«Сын не хочет есть омлет, потому что на нем есть „темные пятна“. Да, это вилка»

«Итак, сегодня мой сын решил сделать миску из арбуза, чтобы поесть хлопья, вместо того чтобы использовать чистую тарелку. И я даже не злюсь, ведь это очень смешно»

«Вместо того чтобы просто открыть дверь и сказать, что она проснулась, дочь решила махать нам из-под нее до тех пор, пока мы не заметим»

«„Мусор вынес. Век воли не видать“. Сын жжет»

«Вот почему в нашем доме не может быть хороших вещей...»

«Мой ребенок поставил в микроволновую печь лапшу. Без воды. В упаковке. На много минут»

«Это сделала моя 2-летняя дочь. Обожаю ее!»

«Пока все покупают туалетную бумагу, мой малыш купает ее в ванне»

«Нашла их в унитазе после того, как попросила сына помочь мне со стиркой»

Рабочий день с ребенком. Вся боль в одном фото

«Мама сделала мне противень брауни на день рождения, и мой сын настоял на том, чтобы нести его домой самостоятельно. Каким-то образом в брауни остался гигантский след»

Не можете найти пульт дистанционного управления? По детской логике, он может быть внутри укулеле

Бонус: «Так дочка ждет, пока я соберусь: оденусь, причешусь и накрашусь. Она сидит с таким видом, что мне иногда даже становится стыдно»