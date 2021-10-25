20+ умельцев, которых на шоу кондитеров лучше не пускать: они не оставят шансов никому
С кухней у каждого отношения складываются по-разному. Кого-то лучше не подпускать к плите даже на пушечный выстрел. Другие же ловкими движениями рук творят настоящую магию. И порой кулинарные изыски таких мастеров вгоняют в ступор: рука просто не поднимается съесть то, что вполне могло бы сойти за произведение искусства.
AdMe.ru не может обойти вниманием кулинарные шедевры, сделанные руками профессионалов и любителей со всего мира. Предупреждаем: просмотр фото способен вызвать острое желание съесть что-нибудь вкусненькое.
«Мои батончики с белым шоколадом, клубникой и Oreo. Все разрисованы вручную»
- Сомневаюсь, что смог бы заставить себя съесть эти батончики. Это же искусство! © bigd**ksam / Reddit
«Моя девушка приготовила печенье для нашего турпохода»
«Это был торт-сюрприз для меня, и он просто невероятный!»
«Идеально вынул брауни из формы»
Домашний тыквенный хлеб
«На эту „вышивку“ на торте у меня ушло 4–5 часов»
«Испекла фокаччу в виде злой кошечки»
«Испекла этот торт, вдохновившись своим любимым нижним бельем»
Дружелюбные и съедобные динозавры
Песочное печенье и немного пищевого красителя
«Испекла на выходных яблочный пирог»
- Если бы девушка приготовила мне такое, я бы никогда с ней не расстался! © CaveDude111 / Twitter
«Только что закончил торт ко дню рождения жены. Надеюсь, ей понравится»
Не хлеб, а настоящее полотно художника
«Повеселилась вчера, пока готовила эти кремовые пирожные с яблоком и корицей»
«Впервые приготовила торт. Так горжусь собой!»
«Испек русский медовик»
- Я русский и могу сказать, что это не медовик. Это гораздо лучше и вкуснее. © d00m4d / Reddit
«Сможет ли рандомный среднестатистический мужик в кондитерское искусство? Ну вот!»
- Вот прямо видно, что мужик делал. И торт офигенный получился. Хочется и поспать на нем, и дыру им в асфальте залатать. Он внешне тверд, как камень, но внутри нежный, как настоящий мужчина. Аплодисменты! © Armaga / Pikabu
«Я сделала шоколад с помощью специальной силиконовой формы. Получилось мило»
«Мои первые дынные булочки»
«Ей-богу, я ненормальный поваренок. Возилась до глубокой ночи и испекла новый штрудель. Пахнет на весь дом. Кошак в обмороке»
«Ребята, смотрите, какой у меня торт. Я ржу! Еще и внутренности вам покажу»
На каком из этих шедевров кондитерского искусства вы не выдержали и побежали на кухню в поисках чего-нибудь сладкого?
Фото на превью AAluminium / Twitter
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