20+ умельцев, которых на шоу кондитеров лучше не пускать: они не оставят шансов никому

С кухней у каждого отношения складываются по-разному. Кого-то лучше не подпускать к плите даже на пушечный выстрел. Другие же ловкими движениями рук творят настоящую магию. И порой кулинарные изыски таких мастеров вгоняют в ступор: рука просто не поднимается съесть то, что вполне могло бы сойти за произведение искусства.

AdMe.ru не может обойти вниманием кулинарные шедевры, сделанные руками профессионалов и любителей со всего мира. Предупреждаем: просмотр фото способен вызвать острое желание съесть что-нибудь вкусненькое.

«Мои батончики с белым шоколадом, клубникой и Oreo. Все разрисованы вручную»

Сомневаюсь, что смог бы заставить себя съесть эти батончики. Это же искусство! © bigd**ksam / Reddit

«Моя девушка приготовила печенье для нашего турпохода»

«Это был торт-сюрприз для меня, и он просто невероятный!»

«Идеально вынул брауни из формы»

Домашний тыквенный хлеб

«На эту „вышивку“ на торте у меня ушло 4–5 часов»

«Испекла фокаччу в виде злой кошечки»

«Испекла этот торт, вдохновившись своим любимым нижним бельем»

Дружелюбные и съедобные динозавры

Песочное печенье и немного пищевого красителя

«Испекла на выходных яблочный пирог»

Если бы девушка приготовила мне такое, я бы никогда с ней не расстался! © CaveDude111 / Twitter

«Только что закончил торт ко дню рождения жены. Надеюсь, ей понравится»

Не хлеб, а настоящее полотно художника

«Повеселилась вчера, пока готовила эти кремовые пирожные с яблоком и корицей»

«Впервые приготовила торт. Так горжусь собой!»

«Испек русский медовик»

Я русский и могу сказать, что это не медовик. Это гораздо лучше и вкуснее. © d00m4d / Reddit

«Сможет ли рандомный среднестатистический мужик в кондитерское искусство? Ну вот!»

Вот прямо видно, что мужик делал. И торт офигенный получился. Хочется и поспать на нем, и дыру им в асфальте залатать. Он внешне тверд, как камень, но внутри нежный, как настоящий мужчина. Аплодисменты! © Armaga / Pikabu

«Я сделала шоколад с помощью специальной силиконовой формы. Получилось мило»

«Мои первые дынные булочки»

«Ей-богу, я ненормальный поваренок. Возилась до глубокой ночи и испекла новый штрудель. Пахнет на весь дом. Кошак в обмороке»

«Ребята, смотрите, какой у меня торт. Я ржу! Еще и внутренности вам покажу»