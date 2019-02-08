20+ неожиданностей, которые произошли с людьми после резкого похудения

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Многие из нас хоть раз в жизни, но мечтали сбросить несколько лишних килограммов. А кто-нибудь задумывался о том, что произойдет, если сразу сбросить пару десятков кило? Пользователь Reddit решил узнать, что удивило людей больше всего после такого внушительного похудения, и получил неожиданно большое количество откликов.

Мы в AdMe.ru не прошли мимо и составили список самых популярных ответов на волнующий общество вопрос.

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Я теперь постоянно мерзну. Под пуховик надеваю свитер, а под свитер — еще одну кофту с длинным рукавом. Наконец-то стало понятно, почему многие люди зимой похожи на матрешек. @TonyDanzer

*** Мне удалось сбросить 30 кг (со 110 кг до 80 кг), и многие друзья, у которых есть небольшие проблемы с весом, просто взяли и обиделись на меня. @greyheim409 *** У меня все просто: стало понятно, как мало мне вообще-то нужно еды по сравнению с тем, как много раньше я мог съедать. @iswimsodeep *** Вес уменьшился со 104 кг до 79 кг. Неожиданно выяснилось, что теперь алкоголь гораздо быстрее и сильнее действует на меня. @Colonel_Gipper *** Минус 61 кг. Настоящим открытием после похудения стал картинг. Прыгаю в машину, и она буквально летит! Была мысль, что ее модернизировали, но все оказалось более прозаичным. Просто чем меньше ты весишь, тем быстрее едешь. @Faromerojr

*** Не то чтобы это удивительно, но жизнь стала намного лучше. Я высыпаюсь, сводобно дышу, часто бываю в хорошем настроении. Могу встать прямо с пола, не перекатываясь на живот, и при этом ноги у меня нисколько не болят. И простужаюсь я раз в несколько лет, а не дважды в год. @vacawonder *** Когда сажусь на жесткие скамейки или стулья, то чувствую все свои косточки и позвонки! И постоянно мерзну. @WellAckshully *** В июне 2018 года весы в кабинете врача показывали 119 кг. В января 2019-го те же весы показали 95 кг. Больше всего меня удивляет то, что я никак не могу понять, куда же делись эти килограммы. Ведь я выгляжу точно так же, как и раньше. @JenkemJoe *** Я перестал есть фастфуд и питаюсь правильно. Так вот, правильное питание означает, что тебе больше не надо покупать туалетную бумагу вагонами. И одежду стало выбирать намного проще. @Somgr81

*** Меня удивляет, насколько злобно люди реагируют на то, что я считаю калории. Они говорят, что я страдаю пищевым расстройством и мне пора обратиться к психотерапевту. А я просто худею. Зато, когда 2 года назад мой вес резко увеличился аж на 90 кг, никто и слова не сказал. @Isitoveryetsir *** Когда моя подруга была полной, ей нравился один парень в университете (он, кстати, совсем не атлет). Этот парень заявил: «Извини, толстые цыпочки мне не нравятся». А год спустя она сбросила 45 кг, и он таскался за ней как хвостик и говорил, что она прекрасна. Знаете, что подруга ему ответила? «Извини, но мне не нравятся толстопопые». @Maizybear *** Люди так по-разному относятся к толстякам и худышкам. Я до сих пор не могу привыкнуть, что незнакомые мужчины и женщины смотрят на меня с уважением. @MordinSalarian *** Меня поразили мои же фотографии «до» и «после». Выяснилось, что невозможно понять, насколько ты реально толстый, пока не похудеешь и не начнешь выглядеть в 10 раз лучше. @pzzyclone

*** Когда ты толстый, люди вокруг стараются не смотреть тебе в глаза. Когда я похудела, то еще долго чувствовала паранойю, будто нечто прилипло к моему лицу и поэтому все так пялятся на меня. @acute_winnipegosis *** Я удивился тому, как легко вес может вернуться. Похудел со 113 кг до 90 кг, а потом набрал целых 30 кг. И похудеть снова на этот раз оказалось не так-то просто. @That_ol_boy *** Со 120 кг до 63 кг. Самым большим открытием были кости и мышцы, которых раньше попросту не было видно. Приятно было больше не ловить эти извиняющиеся взгляды, когда речь заходила о толстяках. Больше не нужно заходить перед учебой или работой в туалет и минут 10 вытирать себя сухим полотенцем, потому что я больше не потею. @Rondellmole429 *** Если парень за тобой ухаживает, то это не значит, что ты ему реально нравишься. Такого опыта у меня раньше не было. Пришлось наступить несколько раз на грабли, чтобы понять это. @DJSparksalot

*** Я потеряла 40 кг и перестала занимать много места в пространстве: я не толкаю людей, когда иду через толпу, залезаю в автомобиль с первого раза и занимаю ровно один стул в кафе, кино и самолете. Странным было чувство, что тело движется внутри одежды, а не распирает ее. А однажды я увидела в отражении витрины какую-то женщину и подумала: «А она красивая». Только потом до меня дошло, что это была я. @throwitawaydaybyday *** Я сбросила всего 13 кг, но и этого хватило, чтобы выяснить: у меня, черт побери, есть скулы! @starglitter *** Я запостила коллаж в стиле «до и после» в инстаграме. На следующий день коллега заявил: «Обалдеть! Неужели ты была такой толстой?!» Долго думала, польщена я или все-таки оскорблена. @ItalicSlope *** Я похудела на 40 кг, но совсем забыла, что придется менять не только гардероб, но и нижнее белье. Вышло в кругленькую сумму. Ах да, еще мой размер обуви уменьшился ровно на один. @suspect309

*** Сбросил всего 30 кг, и:

— На пробежке с друзьями познакомились с девчонками, обменялись номерами. Одна из них позвонила моему другу и попросила позвать к телефону меня.

— Я нахожу одежду своего размера в каждом магазине.

— Первое время никак не мог врубиться, что некоторые девушки хотят сходить со мной на свидание. Вообще намеков не понимал. @benbraddock2002 *** У меня были напряженные отношения с людьми, а после похудения окружающие стали неожиданно добры ко мне. Это приятно. Зато не очень приятно, что дети перестали обниматься со мной, потому что «мамочка, ты больше не такая мягкая». @Toyslinger *** Самым странным после похудения было адское желание пить воду. Раньше я пил сок, молоко, другие напитки, а сейчас — только воду. Теперь я тот парень, который везде ходит с бутылочкой. @SeattleTrashPanda

Может быть, у ваших знакомых был подобный опыт? Расскажите нам в комментариях.