20 мужчин честно показали, каково это — быть отцом-одиночкой

В нашем обществе все еще принято считать, что ребенок в основном на маме, а папы зачастую помогают с воспитанием только в свободное время, не получают такой колоссальной нагрузки и не несут ответственности (записать к врачу, проследить за кружками, вовремя купить новую одежду и обувь). Но это далеко не всегда так, и развеивают эти стереотипы папы, которые стали одиночками.

Мы в AdMe.ru даже смахнули слезу, когда выбирали фото для этой статьи и читали истории и искренние признания их авторов. В конце вас ждет бонус: взгляд со стороны ребенка такого папы.

«Я отец-одиночка двух пацанов. Представляю вам заготовку одежды в воскресенье вечером»

Попытка сделать завтрак «как в инстаграме»

«Мне срочно нужно было в больницу, но сначала — отвести 9-летнюю дочь в школу. Пока я одевался, она приготовила нам завтрак. Это лучшее, что я пробовал!»

«Почти год, как я отец-одиночка. С гордостью показываю фейерверки своему малышу»

«Я в одиночку воспитываю троих. Фото сделано после распаковки всех подарков! Дети счастливы, поэтому и я счастлив»

«Сегодня собираюсь в поездку с двумя малышами. Надеюсь, этого хватит на перекус»

«Возможно, это не идеально, но за 6 месяцев я постарался превратить бюджетную берлогу в уютную квартиру папы-одиночки»

«Было бы неплохо, если бы кассиры не ухмылялись, уточняя, не для меня ли все это...»

«Дочь попросила меня покупать ее кролика, пока ее не будет. Я прислал ей это фото»

«Специальное блюдо от отца-одиночки — запеканка с печеньем и овощами»

«Обожаю играть в прятки с сыном! Как видите, он профессионал в этом деле»

«Первая попытка оформить поделку в школу на День святого Валентина, с тех пор как я получил право полной опеки над дочкой в апреле. Она была дизайнером, а я — сборщиком»

«Наконец хоть какая-то польза от того, что я отец-одиночка! Дети подарили мне это на день рождения. Правда, с опозданием в несколько недель, но это неважно»

«Услышал звон на кухне и обнаружил это. Интересно, что моя 2-летняя дочь хочет на завтрак?»

«Важно находить время для таких мелочей, когда ты папа-одиночка»

«Учу своего малыша терпению с помощью рыбалки»

«Только у меня так или кому-то еще приходится покупать своему ребенку машинку каждый раз, когда тот идет с кем-то из родителей за продуктами?»

«Когда твоя малышка просит тебя накрасить ногти, ты можешь ответить только одно!»

«Когда я стал отцом-одиночкой 7 месяцев назад, у моей дочки было совсем мало игрушек. Так выглядит ее комната сегодня»

«Моей дочке сегодня исполняется 4. Это моя первая попытка приготовить торт в роли отца-одиночки. Надеюсь, ей понравится!»

Бонус: «Я просто хочу поблагодарить своего отца, который сам воспитывает двоих сыновей и меня — дочь-подростка»

«Ему приходилось покупать мне девчачьи штуки в мои 12–17 лет, и он прекрасно справлялся. Я люблю тебя, папочка! Ты сильный мужчина».